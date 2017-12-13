ФРС поднимает ставку. Повлияет ли это на рубль и нефть?

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Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в среду поднял базовую ставку на 0,25 процентных пункта до диапазона в 1,25-1,5%. Американский центробанк, таким образом, постепенно ужесточает свою денежную политику.

Это последнее повышение ставки при нынешнем главе ФРС Джанет Йеллен, которую в начале следующего года сменит Джером Пауэлл.

Эксперты ожидают, что он продолжит курс на ужесточение денежной политики: в кризис 2008-2009 годов американский центробанк снизил ставки почти до нуля, а также проводил широкомасштабные покупки активов на вновь напечатанные деньги (эти операции назывались "количественное смягчение", или QE).

Еще несколько лет назад политика ФРС во многом определяла состояние мировых финансовых рынков: потоки денег от американского центробанка устремлялись в развивающиеся страны, приводя к росту их рынков и укреплению валют, а также способствовали росту цен на нефть после кризиса 2008-2009 годов. Первые шаги по ужесточению денежной политики в 2015 году приводили к падению рынков.

Сейчас влияние политики ФРС заметно снизилось. Русская служба Би-би-си разбиралась, как в долгосрочной и краткосрочной перспективе повышение ставок ФРС повлияет на рубль, российский рынок и цены на нефть.

Почему рынки не упадут после решения ФРС?

"Рынки уже заложили в свои цены повышение ставок ФРС", - объяснил Би-би-си экономист банка "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон.

Об этом же говорится и в отчете инвестиционного подразделения Сбербанка (Sberbank CIB): "повышение ставок уже полностью оценено рынками и само по себе не приведет к какой-либо рыночной реакции". По мнению аналитиков банка, реакция рынков будет зависеть от прогнозов ФРС на 2018 год - регулятор обычно дает сигнал о том, как будут повышаться ставки в следующем году.

Сейчас рынок предполагает, что ФРС в следующем году поднимет ставки 2-3 раза, поясняет Робертсон. Развивающиеся рынки могут отреагировать, если ФРС даст сигнал, что в следующем году ставки поднимут в 3-4 раза, поясняет экономист.

Смена главы ФРС ограничивает значимость любых оценок, не соглашается главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. После серии новых назначений динамика повышения ставок может измениться, объясняет он. В начале следующего года в ФРС произойдет ряд кадровых перестановок: поменяется не только глава ЦБ, но и ряд высокопоставленных чиновников американского центробанка.

Почему политика ФРС все меньше влияет на развивающиеся рынки и Россию?

Политика ФРС, по мнению Табаха, имеет меньшее влияние на развивающиеся рынки, чем раньше, и по другим причинам: база инвесторов в развивающиеся рынки стала шире.

В этом году ФРС повысила ставки трижды: в начале года ставка составляла всего 0,5-0,75%. Рынки развивающихся стран растут намного быстрее, чем рынки развитых. Так, индекс MSCI для развивающихся стран вырос за 2017 год почти на 27,7%, в то время как британский индекс FTSE 100 прибавил лишь 7,7%, а американский S&P 500 - 17,5%.

Экономисты в различных докладах объясняют рост развивающихся рынков ускорением их экономик, например, рост российской экономики ускорился, а в середине года многие эксперты повысили прогнозы, хотя и незначительно.

Табах называет и еще одну причину: изменения политики ФРС стали более предсказуемыми. О них объявляют заранее, а инвесторы могут их размеренно "закладывать в цену", поясняет экономист.

ФРС устанавливает ставки для экономики США, но регулятора также беспокоит вопрос о том, как его действия отразятся на уверенности на мировых рынках, пояснил Би-би-си главный стратег Сбербанка CIB Том Левинсон. "Ставки США поднимаются, но постепенный рост ставок поддерживает развивающиеся рынки", - объяснил экономист. Левинсон не видит, что рост ставок может как-то отразиться на курсе рубля.

"Политика ФРС остается "мягкой". Эта "мягкость" означает, что много денег распределяется по всему миру, включая Россию", - добавляет Робертсон. По его словам, ставки ФРС даже после повышения все еще значительно ниже совокупного уровня экономического роста и инфляции.

Повлияет ли рост ставок в США на рубль и нефть?

Курс рубля в последние месяцы фактически отвязался от цен на нефть, сообщают эксперты и чиновники министерства экономического развития России. Одной из причин этого являются операции carry trade - когда инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок в разных странах. Они берут валюту в стране с низкими процентными ставками, наподобие США, и покупают валюту в стране с высокими, к примеру, в России. А затем вкладывают деньги в облигации, что приносит дополнительный доход.

"Carry trade неизбежно сократится с двух сторон - от роста ставок в США и от их снижения в России", - поясняет Антон Табах.

"Скорее всего, укрепления рубля в следующем году мы не увидим, скорее всего, будет ослабление", - полагает он.

И Табах, и Левинсон отметили, что рынок нефти практически сейчас не зависит от политики ФРС. "Цены на нефть сейчас определяются факторами предложения и спроса на энергетическом рынке", - поясняет Левинсон из Сбербанка. Фактически это означает, что политика ФРС на них не повлияет.