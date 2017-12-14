СМИ России: Путин выдвинется необязательно от "Единой России"

В обзоре российских газет:

"Ведомости": относительные оппозиционеры

Пойдет ли Владимир Путин на выборы самовыдвиженцем, или его поддержит партия? Таким вопросом задается газета "Ведомости". Издание пишет, что не исключены и поддержка трех партий сразу: Путина могут выдвинуть "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Родина".

К тому же администрация президента завершает формирование инициативной группы на случай самовыдвижения. По закону самовыдвиженца должна поддержать инициативная группа численностью не менее 500 человек.

Группу, которая готовится на случай самовыдвижения Путина, можно условно поделить на несколько частей, рассказал близкий к администрации человек: это известные общественники и региональные активисты возглавляемого президентом Общероссийского народного фронта, звезды культуры, спорта и искусства. В группу могут быть включены и представители движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным.

"Справедливая Россия" не будет выдвигать в президенты своего лидера Сергея Миронова, вопрос решен на 99%. Эта партия и "Родина" готовы поддержать действующего президента. Представители разных политических сил ранее уже выдвигали кандидата в президенты - можно вспомнить коллективное выдвижение Дмитрия Медведева на выборах-2008, говорит политолог Евгений Минченко, и в той коалиции тоже участвовали эсеры. Впрочем, и они, и "Родина" - оппозиционеры относительные, отмечает эксперт.

"Главное здесь - политический символизм: показать, что поддержка Путина шире, чем поддержка только "Единой России". Для избирателя это не так уж важно, скорее это посыл для "политических гурманов", - считает Минченко.

Все говорит в пользу того, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем, полагает политолог Константин Калачев. Состав инициативной группы должен показать широкую коалицию вокруг Путина и то, что он фигура надпартийная, что его партия - это все россияне, а он сам - народный президент и верховный арбитр, поясняет эксперт.

Разнообразный состав группы покажет, что необязательно голосовать за "Единую Россию", чтобы голосовать за Путина, отмечает Калачев. По его мнению, за включение в инициативную группу президента должна развернуться большая аппаратная борьба. Хотя это нигде не прописано, участники такой группы могут рассчитывать на некоторые преимущества в будущем.

"Ведомости": программа для каждого

Политик Алексей Навальный, объявивший о намерении выдвинуться в президенты, в среду опубликовал предвыборную программу, пишут "Ведомости". Среди авторов указаны экономист Сергей Алексашенко, бывший замминистра энергетики Владимир Милов и писатель Борис Акунин.

В программе есть предложение о повышении минимального размера оплаты труда до 25000 рублей, а приоритетом бюджетной политики Навальный считает здравоохранение и образование, обещая увеличить расходы на них вдвое.

Вместо пенсионного фонда он предлагает создать "фонд-инвестор с собственным капиталом" (по аналогии с Норвегией), передав туда средства ФНБ, госпакеты в компаниях, котирующихся на фондовом рынке, и уплачиваемые ими дивиденды, а также доходы от приватизации и управления госимуществом.

Навальный обещает судебную реформу, гуманизацию уголовного кодекса и перестройку ФСИН. По его мнению, России нужно перейти к президентско-парламентской республике, президент должен избираться на четыре года и не более двух раз (неважно, подряд или нет). Предложена также реформа выборного и партийного законодательства.

Газета напоминает, что Навальный, как осужденный по тяжкой статье УК по делу "Кировлеса", не имеет права участвовать в президентских выборах - 2018. В конце 2016 года этот приговор был отменен президиумом Верховного суда, но уже в феврале 2017 года Ленинский суд Кирова снова вынес обвинительный приговор.

В программе Навального есть всё для всех, считает политолог Аббас Галлямов: "Каждый недовольный найдет что-то, что зацепит именно его. Классические либералы найдут приятные их уху слова об отказе от суперпрезидентской республики и укреплении парламентаризма, нацреспублики - мысли о децентрализации, любители сильной руки - планы по борьбе с коррупцией, радикалы - обещание люстраций".

Но главное в программе - это требование социальной справедливости, полагает эксперт. "Именно ее отсутствие является ахиллесовой пятой режима в глазах основной массы избирателей. Не случайно Навальный поставил этот пункт на первое место", - прокомментировал политолог.

"Коммерсант": правозащитники вступились за Telegram

Международная правозащитная группа "Агора", представляющая интересы Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в РФ, пишет "Коммерсант".

Из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирована в РФ, уверены в "Агоре".

У адвокатов Telegram не хватает юридических аргументов в споре с РФ, а в случае вмешательства наднациональных органов в проблемы внутренней безопасности страна может отказаться от исполнения решений международных судов, полагают эксперты.

"Агора" напоминает, в РФ принят антитеррористический пакет поправок, который обязал коммуникационные сервисы, использующие шифрование, предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. При этом закон не обязывает спецслужбы получать предварительное судебное разрешение на доступ к такой информации.

Аудитория Telegram в мире превышает 100 миллионов человек. В России у него около 10 млн пользователей, оценивал в сентябре основатель мессенджера Павел Дуров. Мессенджер использует алгоритм сквозного шифрования, при котором регулярно изменяемые ключи шифрования генерируются на устройствах пользователей, а передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса.

"Ни у кого, включая разработчика ПО и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты этих ключей", - отмечается в обращении к спецдокладчику ООН.

Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации: это обязывает администратора сервиса хранить на территории РФ метаданные и переписку пользователей и предоставлять их спецслужбам по запросу. После этого ФСБ, не представив разрешений суда, направила владельцу мессенджера требование выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам, на что пришел отказ, и Telegram оштрафовали.

У российских властей появился формальный повод заблокировать Telegram на территории РФ, считают в правозащитной группе. "Дело Telegram — это в определенном смысле российский аналог дела "ФБР против Apple", где сталкиваются "интересы национальной безопасности" и права человека", - полагает адвокат "Агора" Дамир Гайнутдинов.

Желание спецслужб контролировать коммуникации граждан под предлогом борьбы с терроризмом универсально, и противостоять ему также необходимо общими усилиями, считает юрист: "С этой точки зрения не столь важно, какие решения уже приняли и еще примут российские суды, всем понятно, что они сами ничего не решают - прежде всего потому, что боятся брать на себя ответственность. И решение о блокировке, конечно же, политическое".

Перспективы спора Telegram и РФ оценить непросто, считают юристы. "С одной стороны, Telegram апеллирует к возможным нарушениям базовых конституционных прав - таких, как свобода слова, тайна переписки, - отмечает управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина. - С другой - ФСБ реализует цель, заявленную в "пакете Яровой": защита граждан от угрозы терроризма. На стыке фундаментальных ценностей сложно найти взвешенное решение, одинаково удовлетворяющее интересы обеих сторон".

В конфликте с Telegram и Павлом Дуровым правоприменители РФ действуют в соответствии с законом и явных нарушений не совершают, считает партнер адвокатского бюро "Линия права" Владислав Тепляшин.

"Юридических аргументов у адвокатов Дурова для положительного решения не хватит, но на фоне общего негативного отношения к властям РФ нельзя исключить принятия ЕСПЧ политизированного решения", - полагает он. Впрочем, по его мнению, в случае вмешательства наднациональных органов в проблемы внутренней безопасности страны подобные решения любых международных судов РФ исполнять не будет.

РБК: кризис рынка сменился кризисом сотрудников

Российский рынок труда преодолел кризис, свидетельствует исследование международной рекрутинговой компании Hays, которое комментирует РБК. Работодатели готовы нанимать новых людей и повышать зарплаты действующим сотрудникам, хотя далеко не всем.

75% опрошенных Hays представителей компаний утверждают, что уровень оплаты труда у них вырос в 2017 году, и лишь 1% признался в урезании. Рост небольшой, у 33% респондентов зарплата в среднем по коллективу увеличилась на 5-10%, у 13% - на 11-20% и у того же количества - на 20%.

Генеральный директор Hays в России Алексей Штейнгардт объясняет оживление на рынке труда тем, что компании "адаптировались к турбулентным рыночным условиям".

Главный тренд года, по версии Hays, - российским компаниям в 2017 году остро не хватало квалифицированных сотрудников. Представители некоторых отраслей жаловались, что ощутили настоящий кадровый голод.

Кадровый голод усилился, но требования бизнеса к сотрудникам стали более жесткими, соглашается Феликс Кугель, управляющий директор кадровой компании "Юнити". Однако компаниям не хватает квалифицированных специалистов не только на высших, но и на низших должностях - многим нужны "синие воротнички". По подсчетам Кугеля, на подбор кадров их агентство стало тратить в полтора раза больше времени, чем год назад.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.