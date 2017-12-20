Белые пятна на карте: как в России умирали города
- 20 декабря 2017
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В России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Сотни тысяч людей потеряли работу и покинули дома, после того как развалились градообразующие предприятия. А какое будущее ожидает еще около 300 российских моногородов?