Пять причин, по которым мы любим британских ученых

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2017 год был для британской науки весьма продуктивен - впрочем, как и любой другой. И когда мы говорим "британские ученые", мы, конечно, имеем в виду не тех полумифических существ, мем о которых создан в рунете, а серьезных исследователей, на протяжении последних 12 месяцев поставлявших журналистам всего мира новостные поводы, а обычным людям - поводы для удивления, беспокойства, надежды, любопытства и радости.

Потому мы и любим британских ученых - а если разобраться, то на это есть как минимум пять конкретных причин. Итак:

1. Британские ученые изобретают чудо-лекарства

Болезнь Хантингтона часто поражает людей в расцвете лет - тридцатилетних и сорокалетних. Больные обычно умирают в течение 10-20 лет после появления первых симптомов. Группа исследователей Университетского колледжа Лондона утверждает, что появилась надежда на излечение от этой смертельной болезни. Почему эти испытания эксперты называют крупнейшим за последние полвека прорывом в лечении нейродегенеративных заболеваний?

Гемофилия - врожденный генетический дефект, при котором организм не производит белок, необходимый для свертывания крови - фактор VIII. Британские врачи сообщают о прорыве в излечении гемофилии А - самой часто встречающейся формы гемофилии. 29-летний Джейк Омер из английского графства Эссекс уже прошел испытательный курс и сообщает, что чувствует себя так, будто получил новое тело.

Британские ученые нашли лекарство, которое, как они надеются, предотвращает все нейродегенеративные заболевания мозга, включая деменцию (старческое слабоумие). При таких заболеваниях теряются клетки головного и спинного мозга. Ученые обнаружили два препарата, которые предотвращают умирание клеток и, что самое важное, безопасны для людей.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Возможно, скоро, благодаря открытию британских ученых, зубные пломбы уйдут в прошлое

По данным ВОЗ, туберкулез - главная инфекционная причина смерти в мире. Например, в 2015 году в Англии заболеваемость составила 10,5 случаев на 100 тысяч человек. По предварительным данным, в России за 2016 год заболеваемость составила 53,3 случая на 100 тысяч человек, а смертность - 7,8 на 100 тысяч. Исследователи из Оксфорда и Бирмингема вычленили различные штаммы болезни, используя процесс, называемый секвенированием генома. Каким образом это открытие спасет множество жизней?

Британские ученые заявили, что клинические испытания нового препарата для лечения рака простаты дали наиболее впечатляющие результаты из всех, которые когда-либо приходилось наблюдать. Применение препарата "Абиратерон" (Abiraterone) на ранних стадиях заболевания спасает жизни многих пациентов.

Зубы можно заставить самостоятельно восстанавливать повреждения и таким образом положить конец использованию пломб, убеждены британские ученые. Приведет ли этот метод к полному и эффективному восстановлению?

В Британии испытываются перевязочные материалы, которые смогут распознавать, как заживает рана, и отсылать сообщения об этом напрямую врачу. Как работают эти умные повязки, созданные с использованием нанотехнологий?

2. Британские ученые умеют объяснить необъяснимое

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Объяснить самые простые вещи бывает нелегко: например, почему зевота так заразительна?

Всем известно, что зевота заразительна. Даже то, что вы об этом прочитали, может заставить вас зевать. Британские ученые выяснили, что именно в нашем мозгу провоцирует эту реакцию.

Существующая догма во врачебной практике поставлена под сомнение: британские ученые считают, что курс антибиотиков совершенно не обязательно пропивать до конца. Какие же у них аргументы?

Британским ученым удалось обнаружить причину, по которой в удаленных греческих деревушках на севере Крита так много здоровых долгожителей. Люди живут там долго и на болезни не жалуются - и это несмотря на то, что они регулярно едят баранину и сыр.

Эти крошечные создания выживают при высокой радиации, сильных заморозках, чрезмерном обезвоживании и даже в условиях космического вакуума. Ученые раскрыли секрет их живучести.

Химические вещества, которые в изобилии смываются в унитазы и раковины городских квартир, а затем попадают в реки, вызывают странные перемены в организме рыб, выяснили британские ученые. Рыбы мужского пола начинают вести себя как самки. Что именно дает такой эффект и не грозит ли то же самое людям?

Сделанное британскими учеными открытие проливает новый свет на происхождение жизни на Земле. "Это открытие дает ответы на вопросы, которые всегда будоражили человечество, а именно: откуда мы произошли и как мы оказались здесь?" - сказал Мэттью Додд, исследовавший эти находки в Университетском колледже Лондона. Что же это за открытие?

Как ни странно, внутренние телесные ощущения связаны не только с вниманием к себе, но и с заботой о других. Чем лучше вы чувствуете свое тело, тем больше готовы сделать для окружающих. Каким образом ученые пришли к такому выводу?

3. Британские ученые помогают всему человечеству

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Если британским ученым удалось получить искусственные эмбрионы из стволовых клеток грызунов, то следующий на очереди - человек?

Британские ученые создали первый в мире фильтр для опреснения морской воды, используя специальное "решето" из графена. Это изобретение может помочь миллионам людей по всему миру, испытывающим проблемы с доступом к чистой питьевой воде.

Ученые из Бристольского университета разработали метод массового производства донорских эритроцитов в лаборатории Им удалось "обессмертить" стволовые клетки, клонируя их сколь угодно много раз, чтобы на их основе получить эритроциты. Означает ли это, что можно попрощаться с "живой" донорской кровью?

В Британии впервые в мире в лабораторных условиях получены искусственные эмбрионы из стволовых клеток, взятых у мышей. Исследователи намерены повысить надежность методов лечения бесплодия у человека.

Британские ученые провели крупнейшее генетическое исследование и выявили 14 новых отклонений в развитии детей. Что даст родителям и врачам такой прорыв в диагностике?

Овцы, как и приматы, способны узнавать знакомые человеческие лица, выяснили британские ученые. Их вполне можно научить узнавать по фотографии Барака Обаму или Эмму Уотсон. Но зачем это овцам?

4. Британские ученые вовремя предупреждают об опасности

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Не стоит все время находиться в подавленном состоянии, а то заболеете чем-нибудь страшным, предупреждают британские ученые

Предположение, что люди могут обладать избыточным весом и при этом оставаться полностью здоровыми, неверно, утверждают ученые из Университета Бирмингема. Но если у таких людей изначально нет никаких метаболических аномалий, что им грозит?

Излишний жир в организме с очень высокой вероятностью может привести к развитию рака или, по крайней мере, вдвое увеличивать риск его возникновения. Ученые выяснили, что ожирение связано с 11 видами раковых заболеваний, и вывели формулу риска. Какова же она?

Британские ученые пришли к выводу, что у тех, кто склонен к тревожному и подавленному состоянию, на треть увеличивается риск умереть от различных раковых заболеваний - в частности, от рака кишечника, простаты, пищевода и поджелудочной железы.

Футболисты - те же боксеры? Удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям, а позднее - к развитию деменции. "Когда мы вскрыли их мозг, то увидели там изменения, характерные для бывших боксеров..." - говорит профессор Хью Моррис из Университетского колледжа Лондона.

Среднестатистический британец спит в среднем 6,5 часов в сутки. Между тем, всего несколько ночей плохого сна могут повлиять на уровень сахара в крови и способствовать перееданию. Изменения могут наблюдаться даже на уровне ДНК. Недостаток сна может спровоцировать и возникновение психических проблем. Есть ли угроза заполучить психическое расстройство на почве недосыпа?

Хотите дольше жить? Тогда приезжайте на работу на велосипеде, советуют британские ученые.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 570 тысяч детей умирают от заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. Родители должны ограждать младенцев от вредных выхлопов и покрывать коляски, выходя на улицу, особенно в утренние часы, рекомендуют британские ученые, которые изучили данные замеров, взятых изнутри детских колясок.

Ученые из Саутгемптонского университета предупреждают, что в течение ближайших 200 лет число столкновений между спутниками может вырасти в полтора раза, потому что человечество запускает в космос слишком много дешевых спутников. Каковы же рекомендации специалистов и как можно очистить орбиту от мусора?

5. Британские ученые всегда найдут, чем утешить

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Если в 60 у вас с сексом не очень, то после 80 всё точно наладится, ободряют британские ученые

Жизнь в браке хорошо влияет на здоровье, повышая шансы на выживание при наличии одного из основных факторов риска сердечных заболеваний - например, высоком уровне холестерина. Что заставило ученых прийти к такому выводу?

После 80 лет сексуальная жизнь налаживается, уверяют британские ученые. Согласно исследованию, проведенному аналитическим центром International Longevity Centre UK, люди 80 лет и старше зачастую более довольны интимными отношениями со своим партнером, чем в 50-79 лет.

Свидетельств того, что употребление алкоголя в малых дозах во время беременности может нанести вред плоду, на удивление мало, утверждают британские ученые. Есть ли какая-то безопасная доза или беременным лучше поберечься и не употреблять спиртное вовсе?

Замечали ли вы, что если немного выпить, то слова на иностранном языке вдруг начинают литься свободным потоком, как будто чужой язык стал для вас родным? Так вот, это не субъективное впечатление. Небольшая доза алкоголя действительно улучшает способность говорить на иностранном языке. Как ученым удалось это доказать и каковы самые эффективные дозы?