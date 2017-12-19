Британские матери обмениваются грудным молоком. Безопасно ли это?

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Тысячи женщин продают свое грудное молоко через группы в соцсетях, выяснило расследование Би-би-си.

В адрес министерства здравоохранения Великобритании звучат призывы разработать новые рекомендации для женщин, желающих стать неформальными донорами молока.

Одни эксперты опасаются, что эта практика способствует распространению опасных вирусов, в частности, ВИЧ и гепатита. Другие уверяют, что женщины хорошо информированы и действуют сознательно.

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Вместо детской смеси

Правообладатель иллюстрации Би-би-си Image caption Бекс понимала, что своего молока ей не хватает, но коровье молоко и детская смесь казались ей неподходящими альтернативами.

Когда Бекс Пул из Вулверхэмптона (в центральной Англии) поняла, что не может кормить сына сама, она стала судорожно искать альтернативный вариант.

Тео не прибавлял в весе как здоровый ребенок его возраста, но Бекс не пьет коровье молоко сама и не хотела давать его мальчику. Кормить младенца смесью она тоже не решалась.

Подруга посоветовала ей зайти на страницу "Человеческое молоко для человеческих детей - Соединенное Королевство" в "Фейсбуке".

В сообществе мамы, у которых слишком много молока, могут поделиться им с женщинами, которым его не хватает. За последние пять лет число отметок "понравилось" на странице подскочило в пять раз - до 18 тыс. лайков.

"Молока у меня больше не становилось, и я не раздумывая побежала на эту страницу за помощью", - рассказывает Бекс.

"У меня было слишком много молока"

Вскоре после этого с ней связалась Сара Макхью, молодая мама из Киддерминстера в Вустершире (также в центральной Англии, 27 км к югу от Вулверхэмптона).

У нее самой были проблемы с кормлением дочери Харриет, но они сводились к тому, что молока стало слишком много.

"Тогда я написала в одной из групп для кормящих мам, что готова им поделиться", - говорит Сара.

Image caption Сара Макхью поначалу сама столкнулась с проблемами при грудном вскармливании, но в итоге молока оказалось больше, чем нужно.

Первая встреча женщин пришлась на поздний вечер, и поэтому им казалось, что происходит что-то незаконное.

"Просто мы не могли сделать это в другое время", - объясняет Бекс и добавляет, что все напоминало сделку сомнительного характера: дверь Сары спрятана за гаражами.

"Ее ребенок спал, она уже была в пижаме и тоже готовилась ко сну. Я взяла молоко и сразу ушла. Только вернувшись домой, я отправила ей смс с благодарностью", - рассказывает Бекс.

Image caption Сара Макхью отдала часть своего грудного молока матери, которой молока не хватало

В свою очередь, Сара была очень довольна, что ей удалось помочь другой женщине в беде, с которой она когда-то столкнулась сама.

"Сейчас всех усиленно призывают кормить грудью, - говорит она, - а кто-то ведь не может кормить или имеет недостаточно молока. Это заставляет искать альтернативы [например, в онлайн-сообществах]".

Теперь женщины чувствуют, что между ними установилась связь: холодильник Бекс забит молоком Сары.

Кишечная палочка и другие сюрпризы

Подобные неформальные схемы вызвали критику экспертов. Многие из них сомневаются, что кормить детей чужим молоком - безобидная затея.

Сара и Бекс уверены, что главное - задать правильные вопросы перед тем, как взять контейнер с молоком.

"Я щедро делилась информацией о себе, - говорит Сара, - рассказала, что здорова и в хорошей физической форме, не курю и сдаю молоко в банк при больнице". По ее мнению, все это успокоило других мам.

"Между кормящими матерями есть негласное доверие", - убеждена Бекс.

"Я не думаю, что женщина стала бы раздавать свое молоко, если с ним что-то не так", - говорит она.

На странице в "Фейсбуке", где познакомились Сара и Бекс, есть памятка для мам. Ее авторы советуют задать донору вопросы о курении, наркотиках и лекарствах.

Страница также рекомендует отнести молоко для тестирования в больницу, если возникают малейшие сомнения в его качестве.

Наконец, женщинам предлагают пастеризовать молоко дома и успокаивают их тем, что во многих странах во время подготовки к родам и после них роженицы сдают анализы на инфекции.

Однако Джемма Холдер, консультирующий неонатолог в женском госпитале Бирмингема, опасается, что, обмениваясь молоком без врачебного надзора, женщины рискуют здоровьем малыша.

Холдер работает в одном из 16 банков на территории Великобритании и Ирландии, где собирают донорское молоко и кормят им слабых и недоношенных детей.

Правообладатель иллюстрации Би-би-си Image caption Врач Джемма Холдер сомневается, что обмениваться молоком без лабораторного надзора безопасно

Правда, перед этим молоко тщательно проверяют в соответствии с требованиями Национального института клинических стандартов.

"Первым делом мы проверяем молоко на наличие инфекции, - говорит Холдер. - Кроме того, матери сдают анализ крови, чтобы убедиться, что переносимые в крови вирусы вроде ВИЧ, сифилиса и гепатита В не передаются детям".

Наконец, молоко пастеризуют и замораживают перед применением. "Свежее донорское молоко с большой вероятностью может оказаться переносчиком инфекции, особенно учитывая, что неизвестно, как его обрабатывали", - говорит врач.

По ее словам, благодаря лабораторному анализу удается находить в молоке бактерии - в частности, кишечную палочку.

"Пару раз в месяц к нам приходят доноры, чье молоко мы просто не можем принять. Процент отказов в неформальных сообществах мог бы быть выше, если бы там были такие же проверки, как у нас", - полагает Холдер.

Но Салли Доулинг из Университета Западной Англии в Бристоле отмечает, что женщины всегда делились молоком друг с другом.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобряет кормление младенцев молоком другой матери в качестве альтернативы самостоятельному вскармливанию.

"Исследования показывают, что женщины сами прекрасно справляются с оценкой рисков", - уверяет Доулинг.

"Они подробно расспрашивают доноров, вплоть до того, мыли ли они руки перед сцеживанием молока и могут ли показать результаты анализов на инфекции", - заключает эксперт.

"Конечно, риски есть, но женщины прекрасно знают, что делают, когда берут донорское молоко, и пытаются узнать все, что могут", - подчеркивает Доулинг.

Следующий шаг - за правительством

Правообладатель иллюстрации Би-би-си Image caption Элиссон Тьюлисс, политик из Шотландской национальной партии, уверена, что матерям нужна помощь государства в организации молочных банков

Британское Агентство пищевых стандартов считает, что обмениваться грудным молоком - небезопасно, и не рекомендует это делать.

"Желающие стать донорами молока могут обратиться в женскую консультацию или другое медучреждение за советом", - заявил представитель агентства и добавил, что некоторые государственные больницы предоставляют грудное молоко.

Однако по мнению экспертов, этого недостаточно и государство может сделать гораздо больше.

Политик из Шотландской национальной партии (SNP) Элисон Тьюлисс, которая возглавляет парламентскую группу по детскому питанию, считает, что вся Великобритания должна последовать примеру Шотландии.

Единый молочный банк Шотландии - полноценная часть тамошней системы здравоохранения. Он получает молоко от доноров и через широкую сеть распределяет его между нуждающимися.

Тьюлисс уверена, что министерство здравоохранения Великобритании должно взять на себя контроль над аналогичными распределительными пунктами в Англии.

"Сейчас молочным банкам часто не хватают ресурсов, и они существуют как волонтерские проекты отдельных больниц", - говорит она.

"Я бы хотела, чтобы правительство начало работать с Ассоциацией молочных банков Великобритании. Тогда у тех, кто хочет поделиться молоком, будет возможность сделать это рядом с домом, безопасно и под контролем врачей. А те, кому нужно молоко, смогут легко его получить", - замечает политик.