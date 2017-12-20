Как удалить личную информацию из Google: пошаговая инструкция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Google получает много данных о пользователях, однако честно предупреждает об этом в пользовательском соглашении

Он знает, что вы ищете в сети, чем интересуетесь и на каких сайтах бываете. И еще много чего.

Речь идет о Google - самом популярном поисковике в мире.

"Пользуясь сервисами Google, вы доверяете нам свои личные данные", - этими словами начинается раздел пользовательского соглашения, в котором описана политика конфиденциальности.

Технологическая компания четко дает понять своим пользователям, к чему они должны быть готовы.

Однако немногие знают, что Google также дает возможность удалить любую информацию, которая хранится в разделе "Мои действия".

Как удалить информацию о своих действиях в сети

Всякий раз, когда вы обращаетесь к поисковым машинам Google, компания сохраняет эту информацию, связывая ее с вашим аккаунтом.

Поисковик также регистрирует каждое действие, например, заполнение форм или анкет Google, а также работу с почтой Gmail.

Все эти данные собраны на странице "Мои действия", туда-то и нужно отправиться.

Правообладатель иллюстрации Google

Здесь можно выбрать конкретные страницы или продукты Google и удалить информацию, которую они хранят. Также можно стереть всю историю за день или за конкретный временной отрезок.

Самый радикальный шаг - удалить данные обо всех продуктах за все время.

Перед выполнением этой операции Google пришлет предупреждение о возможных последствиях, тем не менее, удаление истории поиска или использования приложений и продуктов Google никак не повлияет на работу аккаунта.

Как удалить историю всех действий на YouTube

Google, которому принадлежит видеохостинг YouTube, также отслеживает, какие ролики вы смотрите на сайте.

Но и эту информацию можно быстро удалить. Во вкладке "История" нужно выбрать две опции: "Очистить историю поиска" и "Очистить историю просмотра ". Удалить можно и отдельные поисковые запросы или просмотренные видео.

Правообладатель иллюстрации Google

Также можно запретить сервису сохранять историю просмотров.

Как удалить информацию, которую получают рекламодатели

Google не только собирает информацию о пользователях, но и передает ее рекламодателям и партнерам.

Именно поэтому вы так часто видите контекстную рекламу, которая пересекается с недавними поисковыми запросами.

Но в этом нет ничего страшного: можно легко узнать, что именно Google рассказал о вас.

Правообладатель иллюстрации Google

Для этого нужно войти на страницу своего аккаунта Google, а затем в раздел "Конфиденциальность".

В нем нас интересует строка "Настройка рекламных предпочтений", а затем "Настройка рекламы".

После отключения функции персонализации поисковик не сможет использовать данные о вас для подбора рекламы.

Правообладатель иллюстрации Google

Однако полностью отказаться от рекламы не получится, такой опции не предусмотрено.

Google всякий раз будет предупреждать, что персонализированная реклама работает в интересах пользователя, однако это вопрос индивидуальных предпочтений.

Как удалить информацию о своем местоположении

На устройствах с операционной системой Android, которая также принадлежит Google, автоматически сохраняется список мест, которые вы посетили.

Стереть эту информацию на Google Maps можно на этой странице.

Для начала можно просто отключить функцию трекинга геолокации. Историю перемещений можно удалить целиком или выбрать отдельный день или период времени. Предусмотрена функция удаления даже отдельных перемещений или остановок, которые можно просто отправить в корзину.