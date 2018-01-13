Что можно купить на российскую зарплату в пяти мегаполисах мира?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На доходы среднего россиянина в мегаполисах Западной Европы и Америки особо не разгуляешься

С 2014 года, когда в России начался экономический кризис, зарплаты и прочие доходы россиян с учетом инфляции сократились, а курс рубля к мировым валютам упал примерно вдвое.

Это в очередной раз могут почувствовать те жители страны, которые решили провести за рубежом свои зимние каникулы.

Пользуясь данными из открытых источников, Русская служба Би-би-си совершила воображаемое путешествие в пять крупных городов мира и примерно подсчитала, на что там может претендовать человек со средней российской зарплатой.

Результат сильно зависит от того, какие товары вам потребуются. Так, на 14 долларов (около 800 рублей) можно купить пачку сигарет в Нью-Йорке или пообедать в цюрихском "Макдоналдсе". А вот в Москве на эти деньги можно купить и первое, и второе, и еще останутся деньги на чашку капучино и литр пива.