Год Трампа, насилия, сепаратизма и популизма - каким был 2017-й

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Своей инаугурацией в январе 45-й президент Соединенных Штатов задал тон 2017 году, который можно смело назвать годом Дональда Трампа. Обострение кризиса на Ближнем Востоке, рост сепаратистских настроений в Европе, укрепление власти китайского лидера Си Цзиньпина, террористические нападения, природные катаклизмы и самый масштабный скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде - Русская служба Би-би-си вспоминает главные политические события года.

Год Трампа

Первый год своего президентства Дональд Трамп не сидел сложа руки.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Построить стену и не пускать мигрантов из шести преимущественно мусульманских стран - указы Трампа не раз приводили к масштабным акциям протеста в США и других странах

Весь год новый президент планомерно рвал с наследием своего предшественника Барака Обамы - отменил Obamacare, запретил въезд в США людям из нескольких преимущественно мусульманских стран, вышел из Парижского соглашения, а под занавес года признал Иерусалим столицей Израиля и провел в конгресс крупнейшую за 30 лет налоговую реформу в стране.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Решение признать Иерусалим столицей Израиля обрадовало израильтян, но разозлило палестинцев и нарушило принятый международным сообществом статус-кво

Ким угрожает миру

Словесная перепалка между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном заставила мир, затаив дыхание, ждать нового витка обострения северокорейского кризиса.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Студенты массово выражают благодарность северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну

Пхеньян, несмотря на санкции ООН, несколько раз запускал баллистические ракеты и угрожал продолжить развитие своей ядерной программы.

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Россия и Сирия

Россия активно участвовала в сирийском конфликте на стороне президента Сирии Башара Асада и под занавес года объявила о намерении свернуть продолжавшуюся более двух лет военную операцию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В битве за Ракку принимали участие международная коалиция во главе с США, "Сирийские демократические силы" и курды

Сирийские власти, поддерживаемые Россией и Ираном, объявили, что взяли под контроль последний оплот ИГ, и что длящаяся с 2011 года война почти закончена.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ноябре сирийские власти отчитались об освобождении от ИГ последнего оплота группировки, города Дэйр-эз-Зор. Позиции ИГ ослаблены, но уничтожены не полностью, предупреждают эксперты

Каталония хочет уйти от Испании

Сепаратистские настроения в Европе достигли апогея в Каталонии.

Референдум о независимости вызвал ярость Мадрида, привел к беспорядкам в Барселоне, бегству лидера сепаратистов и аресту нескольких каталонских политических лидеров.

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Под занавес года на инициированных испанским правительством выборах победили сторонники независимости Каталонии.

Тереза Мэй и "брексит"

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Весь минувший год Британию занимал процесс развода с Евросоюзом: в марте был дан старт "брекситу", после чего стороны в течение нескольких месяцев пытались договориться о выгодных условиях выхода.

Премьер-министр Тереза Мэй в попытке укрепить влияние консерваторов перед переговорами о "брексите" объявила досрочные парламентские выборы. Расчет не удался, консерваторы потеряли большинство и были вынуждены формировать коалицию.

Россия и США

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Весь год американские власти расследовали возможное вмешательство России в президентские выборы в США, которые привели к победе Трампа.

Москва и сам победивший на выборах кандидат любые обвинения в сговоре отметали, называя расследование "охотой на ведьм".

Стихийные бедствия и террор

Страшные землетрясения в Иране и Мексике, ураганы в США и странах Карибского бассейна стали причиной гибели сотен людей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате сильного землетрясения в мексиканском штате Оахака погибли почти 300 человек.

Стихийные бедствия принесли смерть и разрушения, оставив миллионы человек без света, воды, дорог и связи.

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В результате проливных дождей, которые принес ураган "Харви", значительные части штата Техас оказались под водой. По меньшей мере 20 человек погибли, многие дома разрушены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ущерб от урагана "Харви" в Техасе оценили в 180 млрд долларов, тысячи домов оказались в зоне затопления

Европа, США, Россия, Египет, Афганистан - кровавые нападения, взрывы, наезды на людей в разных странах мира унесли жизни сотен мирных жителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе закончился настоящей бойней

В октябре 2017 году 64-летний Стивен Паддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри в Лас-Вегасе, убив почти 60 человек.

По числу жертв эта стрельба стала самой крупной в истории США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смертник взорвал самодельную бомбу в концертном зале "Манчестер-арена" под конец концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, в том числе 12 детей.

По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а запрещенная в России джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде

В страшном пожаре в многоэтажном доме Гренфелл-Тауэр в Лондоне погиб 71 человек. Пожар начался из-за возгорания холодильника в одной из квартир, но настоящим виновником трагедии стала новая обшивка здания, из-за которой огонь распространился почти мгновенно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После трагедии Гренфелл тауэр стал именем нарицательным в речах политиков. Упомянула пожар в своем рождественском обращении и королева Елизавета II, назвав произошедшее сущим ужасом

Китай и "новая эра"

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году продолжил укреплять власть и заявил о претензиях на мировое господство.

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Секс-скандалы

Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес оскароносного продюсера Харви Вайнштейна вылились в масштабный скандал в Голливуде и за его пределами.

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Под удар попали карьеры Кевина Спейси и еще нескольких известных актеров, а журнал Time назвал коллективным "человеком года" запустивших онлайн-движение и хэштег #MeToo для жертв сексуальных домогательств.

Выборы в Европе

На выборах в Европе оглушительного триумфа ультраправых партий, которого многие ждали, не случилось.

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Во Франции центрист Эммануэль Макрон победил правую националистку Марин Ле Пен, а действующий канцлер Германии Ангела Меркель сохранила свой пост, несмотря на успех впервые прошедшей в бундестаг националистической партии "Альтернатива для Германии".

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И тем не менее налицо изменение поведения части избирателей, отдавших голос ультраправым партиям - в Германии и Австрии, где представители крайне правых сил вошли в коалиционное правительство.

Зимбабве меняет лидера

Несменяемый президент Зимбабве Роберт Мугабе, находившийся у власти все 37 лет с момента обретения независимости Зимбабве, под напором военных согласился подать в отставку.

Новым президентом становится экс-вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.

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Саудовская Аравия и Иран

Саудовская Аравия, ведомая наследным принцем, 32-летним Мухаммедом бин Салманом, проводит масштабные внутренние реформы и не забывает и о международном влиянии.

Борьба региональных лидеров на Ближнем Востоке - суннитской Саудовской Аравии с шиитским Ираном - обостряется.

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Взгляды саудовцев и иранцев расходятся буквально во всем - Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене, обвиняя Тегеран в поддержке повстанцев.

Эр-Рияд поддерживает повстанцев в Сирии и добивается свержения президента Башара Асада, главного союзника Ирана.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Наследный принц Саудовской Аравии задумал масштабную реформу в стране

Под конец года из-за разногласий саудовцев и иранцев вокруг шиитского радикального движения "Хезболла" политический кризис назрел в Ливане.

Народ рохинджа в Мьянме

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более полмиллиона рохинджа вынуждены были бежать в соседнюю Бангладеш, спасаясь от преследования и убийств

В Мьянме обострился этнический конфликт между центральными властями и мусульманским меньшинством - народом рохинджа, компактно проживающем в штате Ракхайн на западе страны.

В адрес властей Мьянмы звучали обвинения в истреблении и этнических чистках рохинджа, те в свою очередь перекладывали ответственность на вооруженные отряды боевиков из числа рохинджа, называя их террористами.

Кризис в Венесуэле

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Политический кризис в Венесуэле, подогреваемый тяжелейшей экономической ситуацией и падением цен на нефть, накалился до предела.

Оппозиция винит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в захвате власти, диктаторских амбициях и неспособности справиться с экономическим кризисом. Мадуро в свою очередь обвиняет своих противников в участии в заговоре правоцентристской оппозиции.

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