Год Трампа, насилия, сепаратизма и популизма - каким был 2017-й
Своей инаугурацией в январе 45-й президент Соединенных Штатов задал тон 2017 году, который можно смело назвать годом Дональда Трампа. Обострение кризиса на Ближнем Востоке, рост сепаратистских настроений в Европе, укрепление власти китайского лидера Си Цзиньпина, террористические нападения, природные катаклизмы и самый масштабный скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде - Русская служба Би-би-си вспоминает главные политические события года.
Год Трампа
Первый год своего президентства Дональд Трамп не сидел сложа руки.
Весь год новый президент планомерно рвал с наследием своего предшественника Барака Обамы - отменил Obamacare, запретил въезд в США людям из нескольких преимущественно мусульманских стран, вышел из Парижского соглашения, а под занавес года признал Иерусалим столицей Израиля и провел в конгресс крупнейшую за 30 лет налоговую реформу в стране.
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Ким угрожает миру
Словесная перепалка между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном заставила мир, затаив дыхание, ждать нового витка обострения северокорейского кризиса.
Пхеньян, несмотря на санкции ООН, несколько раз запускал баллистические ракеты и угрожал продолжить развитие своей ядерной программы.
Россия и Сирия
Россия активно участвовала в сирийском конфликте на стороне президента Сирии Башара Асада и под занавес года объявила о намерении свернуть продолжавшуюся более двух лет военную операцию.
Сирийские власти, поддерживаемые Россией и Ираном, объявили, что взяли под контроль последний оплот ИГ, и что длящаяся с 2011 года война почти закончена.
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Каталония хочет уйти от Испании
Сепаратистские настроения в Европе достигли апогея в Каталонии.
Референдум о независимости вызвал ярость Мадрида, привел к беспорядкам в Барселоне, бегству лидера сепаратистов и аресту нескольких каталонских политических лидеров.
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Под занавес года на инициированных испанским правительством выборах победили сторонники независимости Каталонии.
Тереза Мэй и "брексит"
Весь минувший год Британию занимал процесс развода с Евросоюзом: в марте был дан старт "брекситу", после чего стороны в течение нескольких месяцев пытались договориться о выгодных условиях выхода.
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Премьер-министр Тереза Мэй в попытке укрепить влияние консерваторов перед переговорами о "брексите" объявила досрочные парламентские выборы. Расчет не удался, консерваторы потеряли большинство и были вынуждены формировать коалицию.
Россия и США
Весь год американские власти расследовали возможное вмешательство России в президентские выборы в США, которые привели к победе Трампа.
Москва и сам победивший на выборах кандидат любые обвинения в сговоре отметали, называя расследование "охотой на ведьм".
Стихийные бедствия и террор
Страшные землетрясения в Иране и Мексике, ураганы в США и странах Карибского бассейна стали причиной гибели сотен людей.
Стихийные бедствия принесли смерть и разрушения, оставив миллионы человек без света, воды, дорог и связи.
В результате проливных дождей, которые принес ураган "Харви", значительные части штата Техас оказались под водой. По меньшей мере 20 человек погибли, многие дома разрушены.
Европа, США, Россия, Египет, Афганистан - кровавые нападения, взрывы, наезды на людей в разных странах мира унесли жизни сотен мирных жителей.
В октябре 2017 году 64-летний Стивен Паддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри в Лас-Вегасе, убив почти 60 человек.
По числу жертв эта стрельба стала самой крупной в истории США.
По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны.
Власти назвали случившееся терактом, а запрещенная в России джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.
В страшном пожаре в многоэтажном доме Гренфелл-Тауэр в Лондоне погиб 71 человек. Пожар начался из-за возгорания холодильника в одной из квартир, но настоящим виновником трагедии стала новая обшивка здания, из-за которой огонь распространился почти мгновенно.
Китай и "новая эра"
Председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году продолжил укреплять власть и заявил о претензиях на мировое господство.
Секс-скандалы
Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес оскароносного продюсера Харви Вайнштейна вылились в масштабный скандал в Голливуде и за его пределами.
Под удар попали карьеры Кевина Спейси и еще нескольких известных актеров, а журнал Time назвал коллективным "человеком года" запустивших онлайн-движение и хэштег #MeToo для жертв сексуальных домогательств.
Выборы в Европе
На выборах в Европе оглушительного триумфа ультраправых партий, которого многие ждали, не случилось.
Во Франции центрист Эммануэль Макрон победил правую националистку Марин Ле Пен, а действующий канцлер Германии Ангела Меркель сохранила свой пост, несмотря на успех впервые прошедшей в бундестаг националистической партии "Альтернатива для Германии".
И тем не менее налицо изменение поведения части избирателей, отдавших голос ультраправым партиям - в Германии и Австрии, где представители крайне правых сил вошли в коалиционное правительство.
Зимбабве меняет лидера
Несменяемый президент Зимбабве Роберт Мугабе, находившийся у власти все 37 лет с момента обретения независимости Зимбабве, под напором военных согласился подать в отставку.
Новым президентом становится экс-вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.
Саудовская Аравия и Иран
Саудовская Аравия, ведомая наследным принцем, 32-летним Мухаммедом бин Салманом, проводит масштабные внутренние реформы и не забывает и о международном влиянии.
Борьба региональных лидеров на Ближнем Востоке - суннитской Саудовской Аравии с шиитским Ираном - обостряется.
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Взгляды саудовцев и иранцев расходятся буквально во всем - Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене, обвиняя Тегеран в поддержке повстанцев.
Эр-Рияд поддерживает повстанцев в Сирии и добивается свержения президента Башара Асада, главного союзника Ирана.
Под конец года из-за разногласий саудовцев и иранцев вокруг шиитского радикального движения "Хезболла" политический кризис назрел в Ливане.
Народ рохинджа в Мьянме
В Мьянме обострился этнический конфликт между центральными властями и мусульманским меньшинством - народом рохинджа, компактно проживающем в штате Ракхайн на западе страны.
В адрес властей Мьянмы звучали обвинения в истреблении и этнических чистках рохинджа, те в свою очередь перекладывали ответственность на вооруженные отряды боевиков из числа рохинджа, называя их террористами.
Кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле, подогреваемый тяжелейшей экономической ситуацией и падением цен на нефть, накалился до предела.
Оппозиция винит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в захвате власти, диктаторских амбициях и неспособности справиться с экономическим кризисом. Мадуро в свою очередь обвиняет своих противников в участии в заговоре правоцентристской оппозиции.
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