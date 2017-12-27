Магический кристалл Владимира Войновича: предсказания на 2018-й

Правообладатель иллюстрации Мулина Елена/Интерпресс/ТАСС Image caption "Сейчас перемены не видны, но они скоро наступят, и эти перемены будут значительные и положительные, и Россия все-таки ступит на путь европейского развития."

"Для всех видов коррупции 1985 год будет хорошим", - утверждал Владимир Войнович 33 года назад. Мы снова попросили писателя поделиться предсказаниями, теперь на 2018-й год.

В конце 1984 года, по просьбе Русской службы Би-би-си, писатель Владимир Войнович подготовил свои новогодние предсказания.

По его словам, это была вторая такая просьба, хотя запись от конца предыдущего, 1983-го года, в архиве не сохранилась.

Как объясняет писатель, он не был уверен в своих пророческих способностях, и потому в 1983-м году купил в магазине детских игрушек в Мюнхене магический кристалл. Вглядываясь в него, он попытался предсказать, что может произойти в наступающем, "оруэлловском" 1984 году.

Год спустя, перечитав свои предсказания, Войнович увидел, что из 29 сбылись 16.

Не состоялось предсказанное им ограбление дачи Никиты Михалкова, а то, что к 60-летию со дня смерти Ленина мавзолей Ленина не будет награжден орденом Ленина, оказалось верным.

Войнович также утверждал, что в СССР будет продолжаться борьба с коррупцией, и в связи с этим настоятельно советовал директорам ГУМа, ЦУМа и других предприятий спрятать свои сбережения в надежных местах. Но не все они слушали Би-би-си, и один из них поплатился за это тюремным сроком.

Третья мировая война, вопреки его обещанию, к счастью, не разразилась.

Вдохновленный первым опытом, к концу 1984 года Войнович снова взял в руки магический кристалл и заглянул в него, увидев, что "дальнейшее падение в производстве уравновесится ростом алкоголизма", что "год будет удачным для коррупционеров" и массу других вещей.

2018-й: Войнович рекомендует...

В конце 2017-го Русская служба Би-би-си снова позвонила Владимиру Николаевичу и попросила поделиться предсказаниями уже на 2018-й.

Владимир Войнович: Предсказания делать легко, когда видны какие-то тенденции и развитие. Бывает, страна или общество развивается в одну сторону - в сторону большей либерализации - или, наоборот, в сторону ужесточения режима.

А у нас [в России] сейчас просто полное отсутствие движения, отсутствие тенденции. Что совершенно точно (тут даже пари со мной никто заключать не будет, потому что всем ясно), - 18 марта [на выборах президента РФ] победит всем известно кто.

С большим перевесом победит. Но это вызовет у некоторой части общества большое возмущение, и 19 марта будет какое-то протестное действие, марш или митинг большой, который будет жестко разогнан полицией.

После этого в обществе наступит временное уныние, а к осени опять будет то же возмущение по поводу политики, потому что будет полный застой.

И никакого движения не будет, хотя я допускаю, что к осени прекратится война в Украине. Крым останется русским, но война на Донбассе прекратится. И к осени усилятся всякие проблемы в обществе, экономические, в том числе, и к осени начнутся большие волнения.

Би-би-си: Когда в 1984 году вы делали предсказания, вы рассказывали, что пользовались магическим кристаллом, купленным в магазине детских игрушек в Мюнхене. Он у вас остался?

В.В.: Да, конечно, но за это время он помутнел и не так хорошо видно, что будет. Стекло мутнеет со временем.

Би-би-си: Вы сказали тогда, что 1985 год будет удачным для коррупционеров.

В.В.: Да. Я не могу сказать, что 2018 год будет хорошим для коррупции. Он будет характеризоваться тем, что многие коррупционеры сбегут. Воровать они не перестанут, но многие убегут и увезут свои капиталы.

А борьба с коррупцией будет выборочной. Некоторых будут сажать, а некоторым будут давать воровать еще больше.

Би-би-си: Вы тогда предупредили директоров крупных магазинов, что надо спрятать свои сбережения, потому что борьба с коррупцией продолжается...

В.В.: Я могу сказать то же самое сейчас, чтобы они прятали получше. Но чтобы они - те, кто раньше думали, что останутся безнаказанными, - не думали так и сейчас.

Потому что сейчас уже мы видим тенденцию, когда люди, которые казались защищены властью от всяких неприятностей, перестают быть защищены.

И поэтому, надеяться, что близость к первому лицу государства их спасет, - я не советую на это надеяться.

Би-би-си: А вы сами собираетесь голосовать 18 марта?

В.В.: Я думаю, скорее всего, нет. Я еще посмотрю, как будут развиваться события, но, скорее всего, не буду.

Би-би-си: Потому что результаты вам уже видны?

В.В.: Да, результат мне виден. Мне 99,9% результат виден. Просто, может быть, будет другая интрига. Может быть, какой-то части общества надо показать, что их много.

Надеяться, что выберется не Путин, а кто-то еще, - это совершенно надежда нулевая.

Но, может быть, людям захочется показать, что их все-таки много - тех, которые против него, и голосовать за Собчак или за Навального, если его пустят (интервью было записано до того, как Навального не пустили на выборы).

Би-би-си: У вас нет новогодних пожеланий для наших читателей, слушателей?

В.В.: У меня пожелания такие, чтобы они жили долго, примерно как я, и тогда они увидят еще много перемен.

Сейчас перемены не видны, но они скоро наступят, и эти перемены будут значительные и положительные, и Россия все-таки ступит на путь европейского развития.

Би-би-си: Спасибо, а можем ли мы надеяться на новую книгу?

В.В.: На новую книгу - да, надейтесь! Я пишу новую книгу, так что когда-нибудь она будет закончена.