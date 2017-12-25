Альтернативная индейка, или Чем разнообразить рождественский стол

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рождественский стол - дело важное, нужное, но не всегда легкое...

Господа, я прекрасно понимаю, что у вас есть свои собственные, проверенные временем, любимые, и ревностно охраняемые семейные рецепты. И я ни в коем случае не пытаюсь учить вас тому, как есть, и что готовить.

Но если вдруг вам захочется попробовать чего-нибудь новенького…

Мясо, птица, рыба

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запеченая говядина вполне может стать главным украшением рождественской трапезы. Готовить вовсе не сложно. Гораздо легче индейки, например.

Что-нибудь мясное или птичье традиционно является главным украшением рождественского стола. Англичане в этом плане народ традиционный, и каждый год жуют одно и то же.

Начнем с того, что индейки появились на британских островах где-то 500 лет назад, когда предприимчивый торговец из Йоркшира купил несколько птичек у американских индейцев, с которыми встретился в дальних странствиях.

Первым индейку в Рождество вкусил Генрих VIII, печально известный своими шестью браками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индейка со всеми прибамбасами. Иногда выглядит красивее на глаз, чем ощущается на вкус. Но это кому как.

Однако самым главным блюдом на праздничном столе она стала только в последние десятилетия.

На протяжении многих столетий жители Британских островов охотно ели в праздники гусей, фаршированные головы диких кабанов, а те, кто был позажиточнее, и павлинов.

Индейка стала мейнстримом только после того, как широко распространились домашние холодильники. Размер этой птички играл против нее, поскольку съесть ее целиком, чтобы ничего не испортилось и не пропало, было крайне сложным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщины по прежнему являются главными изготовителями рождественских обедов...

До сих пор главными изготовителями рождественских обедов являются женщины, и в среднем британки не рискуют взять на себя обязательства по приготовлению торжественной трапезы до достижения 34-летнего возраста. Наверное, это такой своеобразный ритуал по вступлению во взрослую жизнь для каждой уважающей себя жены и матери.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правда, это не всегда получается хорошо...

Если же вас, как и меня, индейка, ну никак не привлекает, ни по вкусовым качествам, ни по размерам, то вы можете с легкостью заменить ее чем угодно, хоть обычной курицей.

Я всегда стараюсь чередовать главные блюда. В этом году на повестке дня и на столе запланирована свинина, фаршированная манго. Экзотичный плод можно брать в сухом и свежем виде, а если вы не любите экзотики, то берите яблоки. Или даже апельсины с ананасами.

Главное - это помнить, что англичане большие любители слегка (или больше, чем слегка) сластить свое рождественское мясо, и, если эти извращения вам не по вкусу, то следующий рецепт можете игнорировать.

Свинина, фаршированная манго

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате у вас должно получится что-то такое... Здесь, правда, не манго, а морковка, но цвет похож.

Вам понадобится

1 кг свиной вырезки (можно и 1.5 кг, и не вырезки, а ноги, лишь бы вы из нее вытащили кость. )

8 кусков бекона (можете взять обычную ветчину, но желательно посолонее)

2 свежих манго, почищенных и порезанных на относительно мелкие кусочки, или

150-200 г сушеного манго (или любой альтернативный фрукт по вашему выбору)

Луковица (порежьте помельче)

Добрая горсть нарубленной петрушки, или укропа, или кинзы, что попадется (в идеале кинза, но любая травка все равно готовится, и не слишком влияет на вкус. Так, лишь придает пикантный акцентик)

1 зубок чеснока (большой) По правилам его надо мелко и тщательно резать, но я, как правило, не заморачиваюсь и просто давлю в чеснокодавке.

100 г изюма (абсолютно любого. Нет изюма - кладите нарубленную курагу, или любой сухофрукт, тоже сойдет. Я все хочу попробовать сушеную вишню, но ее надо выискивать)

Немного майонеза, тут количества не скажу, потому что майонезы разные бывают.

100 г панировочных сухарей. Нет сухарей? Не стесняйтесь, берите и дробите любое сухое печенье типа крекеров

Самое распоследнее, хотя и совершенно необязательное: если у вас где-то в холодильнике завалялась парочка сосисок, то можете их мелко порубить и тоже пустить в дело.

Метод:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бекон надо поджарить вот до такого состояния. Он должен хрустеть, но не обугливаться.

Прежде всего, нагрейте духовку до 220 С.

Пока она греется, пожарьте свой бекон, или ветчину, предварительно нарезав оные на мелкие кусочки. Жарьте, помешивая, пока не станут хрусткими и ну очень-очень поджаренными. До состояния угольков лучше не доводить.

Вытащите мясные кусочки, а в вытопленный жир бросьте лук и чеснок. Ортодоксы от кулинарии скажут вам, что сначала надо минуты три обжаривать лук, а только потом добавлять чеснок и жарить еще минуты две, но я вам скажу: бросайте все разом и не морочьте себе голову. В праздник масса других дел, чтобы тратить их на соблюдение кулинарного политеса.

Когда все это тоже поджарится, смешайте вместе манго, бекон, травку, изюм и лук с чесноком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подавать свинину можно вот с такой картошкой. Веточка розмарина не обязательна. Здесь она исключительно для красоты.

Далее возьмите свой кусок свинины и разрежьте его вдоль, но не до самого конца, развернув, как книжку. Положите смесь в середину и зашейте кулинарной бечёвкой, или скрепите зубочистками. Ощущения, правда, довольно любопытные, особенно, если вы по основной профессии не мясник, и не хирург. (Хотела еще добавить: "и не серийный убийца", но не буду портить вам праздник).

Аккуратно и не слишком щедро обмажьте фаршированное мясо майонезом и обваляйте в сухарях. Обжарьте на сковородке до золотистой корочки.

Отправьте в духовку. Если у вас не просто филе, а еще и немного жира, то внимание (!) - жир должен быть сверху. Тогда он будет плавиться и мясо пропитывать. Свинина вообще-то суховата.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такой рис - хороший гарнир к свинине с манго

Через 25 минут надо уменьшить температуру до 180 С и печь еще часа полтора.

Главный тест: если из проткнутого куска вытекает исключительно совершенно прозрачная жидкость без намека на розовинку, то все готово.

Дайте мясу постоять минут пять, а потом режьте и ешьте. В качестве гарнира подавайте что хотите, по моему опыту манго лучше всего сочетается с рисом, а вот яблоки - с картошкой.

Ну а если все-таки рыба?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лосось всегда идет на ура! Главное - не пересушить и покрасивее украсить.

Знаете, по поводу рыбы я не буду морочить вам голову. Скажу, что вот уже много лет меня выручает лосось, который запекается с грибами и клюквой. Выглядит прекрасно, вполне вкусно, и соответствует празднику по цветовой гамме.

Вместо лосося можете брать любую рыбу (кроме селедки со скумбрией). Единственный совет: если вы напоследок собираетесь доводить свою рыбу до ума под соусом в духовке, то имеет смысл сначала ее просто поджарить, или запечь. В таком случае вытекающий из нее сок не разбавляет прикрывающий ее соус. Может быть, конечно, это и не настолько безупречно с точки зрения кулинарии, но когда надо накормить большее число народа, работает на ура!

Ни рыба, ни мясо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это - вегетарианская запеканка из орехов. Честное слово, можно сделать и порасивее, и повкуснее.

Есть еще и вегетарианцы. Не надо их презирать, им и так тяжело. О них даже можно немного позаботиться в праздник.

Для этой цели существуют блюда, которые прекрасно выглядят, но не всегда также замечательны и на вкус. Фаршированная тыква, например. Не думайте, что это просто. Для того, чтобы тыква поражала не только цветом, но и ароматом, придется изрядно повозиться.

Еще есть очень вкусные блюда, которые хорошо есть каждый день, но как-то скучно есть в праздник.

Например, ризотто с той же тыквой, грибами и шпинатом, или какой-нибудь грибной суп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ризотто с тыквой. Можно, конечно, подать и так. Но это, уж скорее Хэллоуин, чем Рождество.

А есть блюда, которые невероятно вкусны, прекрасно выглядят, но… требуют очень внимательного подхода, а иногда, и денег.

К таким я отношу грибы со спаржей в сырном соусе, запеченные в слоеном тесте.

Или несколько менее страшный для фигуры грибной рулет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грибы со шпинатом вообще прекрасное сочетание. Их можно хоть с пастой подать, хоть в блины завернуть, хоть рулет из них сделать. Вариантов великое множество, да еще и выглядит это все довольно красиво.

Вот о нем-то я вам и расскажу. Это - очень красиво, вкусно, и совсем не так страшно.

Итак, вам понадобится:

250 г замороженного шпината, или 500 г свежего. Честное слово, совершенно не важно, какой вам попадется под руку: годятся оба.

4 больших яйца. Отделите белки от желтков. Если среди вас есть не очень опытные повара, то говорю честно: ребята, главное, чтобы желтка в белке не было вообще ни самой маленькой капельки. Белок в желтке - сколько угодно, а наоборот - ни-ни.

3-4 ложки крахмала. В этой стране пользуются кукурузным, но уверена, что и картофельный сойдет.

Одна небольшая мелко порезанная луковица, или парочка луковиц шалот, если вы склонны к экстравагантности.

350 г любых грибов. Если у вас есть доступ к белым, то вам повезло, если же нет, то и шампиньоны прекрасно сработают.

100 мл сливок

Сыр любой. Вообще в идеале пармезан, но он дорогой, и я часто запихиваю чеддер, или все, что угодно, и работает прекрасно. Короче, что у вас в холодильнике давно засохло, то и кладите.

Чайная ложка горчицы. Могу, конечно, надуть щеки и сказать, что горчица должна быть обязательно дижонской, или английской, но это тоже, ей богу, не важно.

Как это все готовить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правильно взбитые белки должны выглядеть таким образом

Итак, как всегда, для начала надо нагреть духовку. Это Пополезно, потому что сразу закупоривает все соки внутри чего бы то ни было. В данном конкретном случае нагрейте духовку до 190 С.

Возьмите плоский противень для печенья с бортиками. Думаю, что у них размеры стандартные, но на всякий случай, это количество рассчитано на где-то 30см х 23см. Это английские дюймы, переведенные в сантиметры.

Противень надо выстлать пергаментной бумагой и ее хорошо смазать каким-нибудь маслом. Это важно, потому что иначе вы свою белковую массу от него не отдерете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит отжатый шпинат. Я вас предупреждала.

Начните с того, что приготовьте шпинат. Замороженный должен оттаять, а свежий выпустить соки. Потом подождите, когда он остынет и руками как следует отожмите из шпината всю влагу. Руки можете мыть, а можете и нет, учитывая, что все это будет все равно печься при более чем 180 градусах. Детям этого лучше, конечно, не говорить. В результате у вас должна остаться зеленая, комковатая, сплющенная сухая масса, на которую даже смотреть не хочется, не то, чтобы есть. Но это нормально, не пугайтесь. Смешайте зеленую лепешку с яичными желтками, посолите. Можете добавить еще и мускатный орех, если он вам нравится.

Тем временем взбейте белки. И я еще раз предупреждаю, что малейшее количество желтка взбить их вам не даст. Вы получите белую плоскую жидкость с маленькими пузырьками и полным отсутствием воздушности.

Если вы все сделали правильно, то белки собьются в пышную, блестящую и почти что жесткую массу. Вот теперь всыпьте туда крахмал и опять же хорошенько взбейте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если на столе хватает вина...

А вот теперь осторожно-осторожно смешайте со шпинатной массой. Осторожно, чтобы, полученные нами с таким трудом пузырьки воздуха в белках не вырвались на свободу.

Распределите всю эту массу по противню, обратив особое внимание на заполненность углов, и отправляйте в духовку минут на 15. Масса должна стать золотисто-зеленой и плотной на ощупь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption и собралась хорошая компания, то о еде можно особо не беспокоиться! Хотя...

В какое-то время надо еще приготовить и грибы. Это в принципе просто: поджарьте лук, добавьте нарезанные грибы, когда они выпустят всю воду, добавьте сливки и еще немного крахмала, чтобы соус загустел, горчицу и сыр. Пробуйте на здоровье, вы лучше меня знаете, что вам нравится.

Вытащите шпинатную лепешку из противня, но не снимайте с бумаги. Разложите грибную массу сверху и сверните рулетом. Сворачивать надо с длинной стороны прямоугольника.

Не волнуйтесь, часть начинки, скорее всего, вывалится, ну и не страшно, вы можете ею быстренько подзакусить.

Рулет надо уложить на блюдо и красиво (или не красиво) порезать. Все это роскошество можно с легкостью приготовить накануне, оно легко разогревается.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя кормить гостей углями все-таки не стоит!

Помните самое главное: если на столе достаточно спиртного, а за столом собралась хорошая компания, то совершенно все равно, чем набить желудок! Все съедят, а еще и хвалить будут. Разумеется, это не призыв к пьянству. Пить надо всегда умеренно. С праздниками!