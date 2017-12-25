Красный террор на Севере: как потомки жертв и палачей борются за правду
- 25 декабря 2017
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Российские северные города и деревни после Революции оказались в центре борьбы между красными и белыми. Исторические события плотно переплелись с жизнями людей. Одних до сих пор считают убийцами, других - предателями. Сто лет спустя потомки тех, кто казнил, и тех, кого казнили, пытаются добиться исторической справедливости и очистить имена своих дедов и прадедов.
О наследии красного террора - в нашем большом интерактивном специальном репортаже