От "Матильды" до Исаакия: как РПЦ влияла на культурную политику в 2017

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev, Sergei Petrov /TASS

Протесты против фильма "Матильда", дело театрального режиссера Кирилла Серебренникова и нарастающее влияние епископа Тихона Шевкунова - участие РПЦ в делах государственных в уходящем году стало заметной частью публичной политики в России.

Дело Серебренникова

Главу патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) российские СМИ называют "духовником Путина". Сам он отрицает свою приближенность к президенту. В 2017-м году именно фигура епископа Тихона стала основным символом возросшего влияния РПЦ на внутреннюю политику государства. В первую очередь в сфере культуры.

В июле этого года, после того как Большой театр отменил балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова за три дня до премьеры, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что за этим стоит епископ Тихон. В своем Telegram-канале журналист написал, что Шевкунову не понравилась постановка о диссиденте-гомосексуале, о чем он сообщил министру культуры Владимиру Мединскому.

Источники ТАСС и РБК утверждали, что решение отложить балет было принято лично Мединским. Министр культуры эти обвинения никак не комментировал, а епископ Тихон заявил, что Венедиктов "врет, что блины печет: только шипит".

Правообладатель иллюстрации Sergei Petrov/TASS Image caption Епископ Тихон (Шевкунов) отрицает вовлеченность в скандал с отменой "Нуреева"

В расследовании телеканала "Дождь", вышедшем в ноябре, утверждалось, что глава патриаршего совета по культуре входит в ближний круг президента и, в частности, "донес" Путину на Серебренникова, против которого позже было заведено дело о мошенничестве. Источники "Дождя" рассказали, что Шевкунову мог не понравиться фильм Серебренникова "Ученик" о подростке, исповедующем радикальное православие.

Уголовное дело против Серебренникова и бывших руководителей его театрального проекта "Седьмая студия" было заведено в августе. Их обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму в 68 млн рублей. За режиссера и его бывших коллег вступились многие российские и западные деятели культуры. Некоторые из них заявили, что деятели искусства в России часто идут на финансовые нарушения из-за проблем действующего законодательства.

Член культурного совета при президенте России публицист Александр Архангельский называет дело "Седьмой студии" одновременно "классическим репрессивным делом" и "ключевым событием этого года для культуры". "Впервые был разрушен молчаливый общественный договор о том, что художник может иметь свои взгляды и ориентироваться на мировую традицию, а не на минкульт, и не будет подвергнут преследованиям, в отличие от политиков, для которых никакие правила не действуют", - говорит Архангельский.

Публицист уверен, что изначально дело Серебренникова не было направлено на ужесточение отношений деятелей искусства и власти. "Дело Серебренникова не задумывалось как политически прецедентное, но стало им. Суды, прокуроры и следователи, будут считывать это дело, когда будут принимать решение по другим", - размышляет Архангельский.

"Усталость" от привычных спикеров

Епископ Тихон в ответ на обвинения в причастности к делу Серебренникова заявил, что не смотрел и не показывал Путину фильм "Ученик", но хотел бы посмотреть. "Человек, убеждения которого очень далеки от моих. Возможно, он хороший режиссер", - сказал про Серебренникова Шевкунов.

"История с епископом вызвала такой шум из-за того, что никто не понимает пределов его влияния. Когда есть такая непонятность - усиливаются страхи, появляются слухи", - считает политолог Алексей Макаркин. Насколько часто епископ общается с Мединским и каково его влияние на минкульт, эксперты оценить затрудняются. В фильме "Дождя" беглый бизнесмен Сергей Пугачев рассказывает, что однажды говорил с Шевкуновым по телефону, и тот сказал, что его "Мединский в коридоре два часа ждет".

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Шевкунов присутствовал на встрече Мединского с блогерами весной этого года, где предложил привлекать звезд эстрады для популяризации культуры. А после этого, летом, минкульт и патриарший совет по культуре создали проект "Пушкинский союз", в рамках которого планируется пропагандировать русскую классику среди молодежи. На запрос Би-би-си раскрыть подробности сотрудничества министерства с патриаршим советом по культуре в минкульте не ответили.

В 2017 году по инициативе епископа Тихона в 14 городах России открылись интерактивные выставки "Россия - моя история". Агентство "Блумберг" сообщило, что выставки были оплачены "Газпромом": из 26 миллиардов рублей, выделенных компанией на благотворительные пожертвования, большая часть досталась проекту "Россия - моя история".

Министерство образования рекомендовало университетам водить студентов на выставки Шевкунова в рамках изучения истории. При этом "Вольное историческое общество" обвинило организаторов выставки в искажении исторических фактов и приписывании ложных цитат зарубежным политикам.

В частности, историки утверждали, что экс-советнику президента США Збигневу Бжезинскому была приписана фраза, которую он никогда не говорил: "Новый порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России. Нет сомнений в том, что Россия будет раздробленной и под опекой". Кроме того, утверждали эксперты ВИО, в качестве причин революции 1917 года на выставке назывался "масонский заговор", а для рассказа о репрессиях в СССР использовались только цитаты начальника 5-го управления КГБ Филиппа Бобкова.

Правообладатель иллюстрации ALEKSEY NIKOLSKYI / GETTY IMAGES Image caption Патриарх Кирилл, епископ Тихон и Владимир Путин на выставке "Россия - моя история"

В своих публичных выступлениях Тихон Шевкунов позиционирует себя как борец за историческую справедливость. По большей части это касается инициированного РПЦ нового расследования о подлинности "екатеринбургских останков" - найденных в 90-е годы захоронений Николая II и его семьи. Шевкунов возглавляет церковную комиссию по наблюдению за расследованием.

Предыдущий патриарх Алексий не признал подлинность "екатеринбургских останков" из-за того, что РПЦ не участвовала в расследовании.

Выступая в этом году на конференции, посвященной промежуточным итогам изысканий, Шевкунов заявил, что многие представители РПЦ уверены в ритуальности убийства царской семьи. Епископа обвинили в антисемитизме и вере в теории заговора, однако следственный комитет заявил, что проверит и эту версию.

Епископа Тихона можно назвать "человеком года", говорит православный публицист Сергей Чапнин. "Он всегда был яркой, хотя и неоднозначной фигурой, но долгое время старательно держался в тени. В 2017 году епископ Тихон изменил тактику и выступил с рядом публичных заявлений. Не всегда эти заявления были удачными, некоторые довольно серьезно ударили по его репутации, как, например, заявление о ритуальном убийстве царской семьи, после которого ему пришлось оправдываться", - говорит он.

Чапнин подчеркивает, что общество и СМИ "устали" от привычных церковных спикеров - митрополита Илариона (Алфеева) и даже патриарха Кирилла. Из-за этого, по его мнению, возник запрос на новую, "смелую и конкретную" публичную фигуру. "Епископ Тихон рискнул ответить на этот запрос и в целом, похоже, не проиграл", - подводит итог эксперт. По данным "Медиалогии", упоминаемость Шевкунова в СМИ в 2017 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом: с двух тысяч упоминаний - до более шести тысяч.

Епископ Тихон не является "проводником радикальных идей", заявил в разговоре с Би-би-си депутат и член президентского культурного совета Александр Шолохов. По словам религиоведа Романа Лункина, Шевкунов оказывает большое идеологическое влияние и на саму РПЦ, и на поддерживаемую российскими властями идеологию. "Шевкунов разработал серию выставок об истории России, которые стали новой государственной идеологией о величии новой России. Но с другой стороны, министерство культуры не прислушалось к церковным активистам и не запретило "Матильду", которая Шевкунову не понравилась", - говорит Лункин.

Однако, заговорив о ритуальном убийстве, Шевкунов совершил ошибку, считает эксперт: "Я думаю, это ему припомнят еще в следующем году, когда будет отмечаться столетие убийства царской семьи".

"Невыносимая пошлость"

В ноябре в России прошла премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", а весь год до этого православные активисты вели борьбу против показа кинокартины, утверждая, что она оскорбляет царя Николая II и его жену, которых РПЦ признала святыми. Противники фильма заявляли, что царская семья была оклеветана из-за того, что в фильме показывается связь Николая и балерины Матильды Кшесинской, а императрица Александра изображена как поклонница эзотерических верований.

Сначала верующие собирали подписи против того, чтобы картина вышла в прокат, писали прошения в госорганы с требованием повлиять на ситуацию, а члены радикальной православной группировки "Сорок сороков" устраивали молебны против фильма по всей стране.

Ситуация обострилась к осени, когда православный активист попытался на УАЗе со взрывчатыми веществами протаранить входные двери кинотеатра в Екатеринбурге. После этого неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью окна киностудии "Лендок", а около офиса режиссера Учителя были сожжены несколько автомобилей.

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Одновременно с этим ранее не участвовавшая в публичных акциях организация "Христианское государство - Православная Русь" стала рассылать письма в кинотеатры, угрожая им поджогами за показ "Матильды" или даже демонстрацию рекламного ролика о фильме.

"Дождь", ссылаясь на свои источники, утверждал, что Шевкунов связан с протестными акциями против "Матильды". В частности, в расследовании телеканала говорилось, что православный активист въехал на машине в кинотеатр на следующий день, после того как посетил церковную службу, которую провел епископ Тихон. Сам Шевкунов неоднократно публично критиковал фильм, охарактеризовав его как "невыносимую пошлость". По его словам, Алексей Учитель просил епископа стать консультантом фильма, но Шевкунов отказался. "Я бы запретил [фильм "Матильда"], но как говорится, бодливой корове бог рогов не дал. У нас нет механизмов запрета", - заявил епископ.

При этом Шевкунов активно поддерживал фильм "Викинг" о жизни князя Владимира, при котором произошло крещение Руси. В фильме показано, как князь, признанный РПЦ святым, насилует женщину, употребляет психотропные грибы и безжалостно убивает своих противников. Шевкунов давал оценку фильма от лица РПЦ и присутствовал на встрече президента Путина с создателями картины. По словам епископа, в отличие от "Матильды" в "Викинге" показана "горькая правда истории". Из-за того что исторические факты в картине Учителя были искажены, "Матильда" вызвала волну протестов, а "Викинг" - нет, объяснял епископ.

Официально церковные власти и депутат Госдумы Наталья Поклонская, начавшая кампанию против фильма, осуждали действия радикальных активистов и отрицали свою связь с ними. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал членов этой организации "анонимными экстремистами".

В сентябре активисты "Христианского государства" были арестованы по обвинению в поджоге машин около офиса адвоката Алексея Учителя. Наталья Поклонская тогда заявила, что дело было возбуждено после ее обращения в Генпрокуратуру.

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Главным выгодополучателем от скандала с "Матильдой" стало движение "Сорок сороков", рассуждает религиовед Роман Лункин. "Они показали, что это единственная православная общероссийская организация, у которой есть определенная сила. Там есть и молодежь, какая-то своя социальная работа. Безусловно, раньше такого не было", - говорит эксперт.

Из-за скандала с "Матильдой" и неопределенной позиции церкви авторитет РПЦ скорее упал, считает православный публицист Сергей Чапнин: "Например, одни представители РПЦ поддержали радикальные протесты против "Матильды", а другие осудили. "И как это понимать?" Он также обращает внимание, что "все протесты будто по мановению волшебной палочки прекратились в день премьеры фильма". "Значит ли это, что протесты стали частью какой-то политической игры, манипуляцией, а не реальными протестами православных? Не исключено", - задается вопросом эксперт.

"Если бы церковь, любая, а не только православная, оказывала бы положительное влияние на общество, я бы рукоплескал. Религия входит в состав культуры", - прокомментировал ситуацию депутат Александр Шолохов.

"Исаакий" и другое имущество

В начале года - сразу после новогодних каникул - губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, и добавил, что это "решенный вопрос". Сразу после этого была созвана пресс-конференция, на которой будущее собора от лица РПЦ обсуждал епископ Тихон Шевкунов.

Правообладатель иллюстрации David Frenkel / Mediazona Image caption Крестный ход у Исаакиевского собора

Однако прошел год, а Исаакий пока так и не отошел в пользование церкви. Источники Русской службы Би-би-си связывают это с грядущими выборами президента. По мнению собеседников Би-би-си, власти не хотят видеть уличные протесты перед мартом 2018 года.

И хотя Исаакием пока РПЦ не завладела, за минувший год её недвижимое имущество значительно увеличилось в площади.

Так, например, под Петербургом РПЦ безвозмездно получила 47 соток земли в поселке Комарово. Власти посчитали, что церковь может распоряжаться этим имуществом, потому что на территории находятся религиозные объекты. По данным депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, стоимость участка составляет около 30 млн рублей, а на его территории находится дача митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия.

Крупные объекты, переданные РПЦ в 2017 году: • 47 соток в поселке Комарово под Петербургом стоимостью 30 млн руб

• Театр кукол в Ростове-на-Дону

• Институт рыбного хозяйства и океанографии в Москве

• Здание "Союзмультфильма" на Долгоруковой улице в центре Москвы

• Пензенский "Дом культуры", принадлежащий РЖД

В конце года церковь также попросила Смольный отдать ей часовню в Кронштадте, построенную в 1905 году.

В Москве РПЦ забрала себе здание института рыбного хозяйства и океанографии, и вскоре должна получить и соседнее с институтом здание, которое сейчас занимает МВД. Недвижимость была передана церкви из-за того, что до революции в этих зданиях располагались храм и женский монастырь. Росимущество также передало церкви здание "Союзмультфильма" на Долгоруковской улице в центре Москвы. Это здание - бывший Никольский храм, который с 1946 года занимала мультипликационная студия. Также РПЦ вернула себе храм Петра и Павла на Китай-городе, построенный в 1700 году.

В марте власти Ростова-на-Дону заявили, что отдают РПЦ местный театр кукол, который был построен в Советском Союзе. Представители церкви требование передать им здание объяснили тем, что на месте театра раньше находилась греческая церковь.

В Пензе РПЦ передадут здание ДК, которое принадлежит РЖД, говорил летом местный митрополит Серафим. Церковь потребовала себе здание после того, как в некоторых помещениях ДК в 2014 году начали совершаться богослужения. Здание было построено в 1874 году, и до прихода советской власти в нем находилась церковь.

Помимо советских и дореволюционных построек РПЦ хочет получить в свое владение и древнерусские культурные памятники. В 2017 году РПЦ подала заявки на несколько зданий во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и еще около 50 объектов во Владимирской области. Решения по передаче этого имущества еще не принято, но директор заповедника заявил, что музей и РПЦ "смогут ужиться вместе".

Телеканал "Дождь" в декабре сообщил, что РПЦ планирует забрать около тысячи объектов недвижимости в Москве.

"Росимущество не располагает информацией о том, что РПЦ претендует на 1000 объектов недвижимости в Москве", - заявили в пресс-службе ведомства Русской службе Би-би-си. В ответе ведомства на запрос говорится, что религиозным организациям в 2017-м году было передано около 100 объектов имущества, 90% из которых получила РПЦ.

В пресс-службе отметили, что с 2010 года, когда вступил в силу федеральный закон о передаче имущества религиозным организациям, в Росимущество поступило более тысячи заявок на передачу недвижимости, 90% из которых направила РПЦ.

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