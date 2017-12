Какие фильмы смотреть в 2018 году

Правообладатель иллюстрации StudioCanal Image caption Дага (того, который с копьём) из анимационного фильма "Дикие предки" озвучивает Эдди Редмейн

Приближается Новый год, а с ним и масса новых блокбастеров, которые не дадут вам скучать вплоть до следующих новогодних праздников.

Поэтому планировать свое время надо уже сейчас. Как? Следуя нашим пошаговым рекомендациям на ближайшие 12 месяцев.

Январь

Уже оклемались после новогоднего похмелья? Вот и хорошо, потому что в этом месяце вам предстоит отсмотреть немало кинопродукции, претендующей на получение высоких наград, а часики-то тикают.

Итак, у вас на очереди биографическая драма Аарона Соркина о спортсменке Молли Блум "Большая игра" (Molly's Game) c несгибаемой Джессикой Честейн в роли хозяйки подпольного игорного дома в Голливуде; жесткий вестерн "Недруги" (Hostiles) с Кристианом Бейлом и "Темные времена" (Darkest Hour) с Гари Олдменом в роли Уинстона Черчилля.

Также вас ждет Фрэнсис Макдорманд в черной комедии "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri), Том Хэнкс и Мэрил Стрип в основанном на реальных событиях политическом триллере Стивена Спилберга "Секретное досье" (The Post), и еще переделанный в последний момент криминальный триллер "Все деньги мира" (All the Money in the World), который Ридли Скотту пришлось срочно переснимать, заменив Кевина Спейси Кристофером Пламмером.

Плюс еще есть анимационные фильмы - студии Pixar "Тайна Коко" (Coco) о приключениях в загробном мире мальчика, мечтающего стать певцом, и "Дикие предки" (Early Man) Ника Парка, автора серии "Уоллес и Громит".

Февраль

Правообладатель иллюстрации StudioCanal Image caption Колин Фёрт в байопике про яхтсмена Дональда Кроухерста

В этот самый короткий месяц в году конкуренция за зрительское внимание может разгореться нешуточная, тем более в преддверии раздачи Оскаров.

Тут и "Призрачная нить"(Phantom Thread) про лондонского кутюрье, которого играет Дэниэл Дэй-Льюис, пообещавший, что это будет его последний фильм; и Дензел Вашингтон в роли сражающегося за справедливость адвоката в фильме "Роман Израэл, эсквайр"(Roman J. Israel, Esq.); и Колин Фёрт в биографической драме про британского яхтсмена, отправившегося в кругосветное плавание на яхте - "Благодать" (The Mercy).

За лучшую женскую роль вполне могут побороться Сирша Ронан из комедии про старшеклассницу "Лэди Бёрд" (Lady Bird) и Салли Хокинс из ужастика "Форма воды" (The Shape of Water), а Марго Робби в то же самое время будет, фигурально выражаясь, скользить по тонкому льду в байопике про спортсменку-фигуристку "Тоня против всех" (I, Tonya).

Февраль также принесет нам первый в этом году фильм про супергероя - "Черная пантера" (Black Panther), не говоря уже о финальной части трилогии на тему разных оттенков - "Пятьдесят оттенков свободы"(Fifty Shades Freed), который наверняка будет претендовать на "Золотую малину".

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Дензел Вашингтон в драме на тему юриспруденции "Роман Израэл, эсквайр"

Март

Уверенные в себе женщины - это то, что доктор прописал на весь этот месяц: Дженифер Лоуренс выступает в роли русской шпионки в триллере "Красный воробей"(Red Sparrow), Руни Мара играет главную роль в библейской драме "Мария Магдалина"(Mary Magdalene), а Алисия Викандер станет Ларой Крофт в приключенческом боевике "Tomb Raider: Лара Крофт".

Гигантские роботы будут биться с еще большими монстрами в "Тихоокеанском рубеже 2" (Pacific Rim: Uprising), а Стивен Спилберг не ограничится в этом году "Секретным досье" и выпустит фантастический триллер "Первому игроку приготовиться"(Ready Player One).

Есть еще и анимационные "Приключения кролика Питера"(Peter Rabbit) - некий гибрид из книжек Беатрис Поттер и серии "Один дома".

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Кролик Питер остался "один дома"

Апрель

Вы думали, что уже насмотрелись на "людей икс", хватит? Ан нет: супергерои Marvel Comics вновь возвращаются в "Новых мутантах" (The New Mutants), где Мэйси Уильямс и Аня Тейлор-Джой играют подростков-мутантов, которым еще только предстоит познать всю мощь своих суперспособностей.

А две недели спустя выйдет еще одно "супергеройское" творение Marvel Comics - "Мстители: война бесконечности" (Avengers: Infinity War) - первая часть серии про супергероев-мстителей.

Рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала - это единственный заслон человечества от гигантской гориллы-мутанта в фильме "Рэмпейдж" (Rampage). А Эмили Блант вместе с мужем Джоном Красински появятся в ужастике "Тихое место"(A Quiet Place).

Выйдет еще и экранизация посмертно опубликованного романа Мэри Энн Шаффер "Общество любителей литературы и пирогов из картофельных очистков на острове Гернзи" (The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society) - явный кандидат на приз 2018 года за фильм с наиболее странным названием.

Правообладатель иллюстрации Marvel/Disney Image caption Джош Бролин в новом фильме "Мстители: война бесконечности"

Май

Самое большое кинособытие мая - спин-офф "Звездных войн" о приключениях космического пирата Хана Соло - "Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story), где в главной роли снялся Олден Эренрайк, но будет он не соло, а в сопровождении своего бессменного бортмеханика Чубакки.

Есть еще одно кино про звезды, но про другие - "Рождение звезды" (A Star is Born), где Леди Гага играет пробивающую себе дорогу никому не известную певицу, чья карьера наконец-то взлетает, а ее ментора и любовника (которого играет Брэдли Купер), наоборот, закатывается.

Создатели шедевра "Гномео и Джульетта" снова с нами, на этот раз с ведущим садовое расследование "Шерлоком Гномсом" (Sherlock Gnomes) . Мы также вновь увидим на экране соавтора сериала "Катастрофа" Шарон Хорган в голливудском комедийном детективе "Ночные игры" (Game Night) вместе с Рейчел МакАдамс и Джейсоном Бейтманом.

Любителям животных тоже будет что посмотреть: комедия про собак "Собачья выставка" (Show Dogs) и душещипательная мелодрама из жизни лошади "Положитесь на Пита" (Lean On Pete).

Правообладатель иллюстрации Curzon Artificial Eye Image caption "Положитесь на Пита" - это фильм о дружбе подростка и лошади

Июнь/Июль/Август

Поскольку Кубок мира по футболу превратит в диванный овощ по меньшей мере половину населения Британии, крупные киностудии всю свою надежду наступающим летом возлагают на блокбастерные сиквелы.

Представим их в виде турнирной таблицы.

"Оушен"-8, "Суперсемейка"-2

Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и другие снялись в "дамском" спин-оффе "8 подруг Оушена" (Ocean's 8), тогда как аниматоры Pixar сделали продолжение своего мульта 2004 года про суперсемью Парр (Incredibles 2).

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption Джессика Кинан Уинн, Лили Джеймс и Алекса Дейвис в сиквеле-приквеле Mamma Mia! Here We Go Again

"Монстры на каникулах" - 3, Мамма Mia! - 2

Дракула с компашкой отправляется в круиз в этом третьем по счету фильме из серии "Монстры на каникулах" (Hotel Transilvania 3), а Мерил Стрип, Колин Фёрт и все прочие из "Мамма Миа!", как и примкнувшие к ним новенькие, вновь порадуют нас в этом приквеле-сиквеле Mamma Mia! Here We Go Again.

"Миссия невыполнима"- 6, "Дэдпул" - 2

Том Круз вступит в схватку с коварным Генри Кавиллом в продолжении многосерийного приключенческого боевика "Миссия невыполнима" , а Райан Рейнольдс снова примется за роль обезображенного шеф-повара в маске в фильме "Дэдпул-2" (Deadpool), основанном на комиксах издательства Marvel.

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Монстры на каникулах отправляются в круиз

"Человек-муравей"- 2, "Парк Юрского периода"- 5

Настоящие названия этих двух блокбастеров - "Человек-муравей и Оса" и "Мир Юрского периода-2", но тут и так все ясно.

Сентябрь-декабрь

Поскольку, начиная с сентября, многие даты выхода в прокат еще не подтверждены окончательно, что-либо конкретное предсказать на этот период трудновато. Но вот несколько названий, за которыми надо послеживать:

"Мэри, королева шотландцев" (Mary, Queen Of Scots) с Марго Робби и Сиршей Ронан в роли соперничающих королев (сентябрь)

с Марго Робби и Сиршей Ронан в роли соперничающих королев (сентябрь) "Робин Гуд: Н ачало" (Robin Hood) с Тароном Эджертоном в роли благородного предводителя лесных разбойников в ярко-зеленом костюме (сентябрь)

с Тароном Эджертоном в роли благородного предводителя лесных разбойников в ярко-зеленом костюме (сентябрь) "Веном"(Venom), где заглавную роль врага Человека-Паука сыграет Том Харди (начало октября)

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Эмили Блант пробует свои силы в роли Мэри Поппинс

Режиссер Энди Сёркис собрал звездную команду для новой версии "Маугли" (Jungle Book: Origins) (октябрь)

(октябрь) Звезда сериала "Корона" Клэр Фой снялась в роли хакерши Лисбет Саландер в фильме Стига Ларссона "Девушка, которая застряла в паутине" ( The Girl in The Spider's Web) (конец октября)

(конец октября) У Джуда Лоу дебют в роли волшебника Дамблдора в сиквеле "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" ( Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ) (ноябрь)

(ноябрь) Эмили Блант воссоздаст на экране свою версию няни-волшебницы Мэри Поппинс в картине "Мэри Поппинс возвращается " ( Mary Poppins Returns ) (декабрь)

) (декабрь) Рами Малек постарается воплотить на экране образ Фредди Меркьюри в "Богемной рапсодии"(Bohemian Rhapsody) (конец декабря)

Все даты выхода фильмов в прокат могут меняться