Уж замуж невтерпеж: почему люди выходят за самих себя?

Правообладатель иллюстрации Micaela Martini Image caption Лаура Меси потратила на свою соло-свадьбу более 11 000 долларов

Символическая церемония "заключения брака с самим собой", как и торжественное празднование этого события набирают популярность в разных уголках земного шара. Но что заставляет людей говорить "да" самим себе?

Летом 2000 года художница-акционистка Габриэль Пенабас из Нью-Йорка, чтобы залечь любовную рану, решила устроить свадебную вечеринку для самой себя. Она тщательно выбрала место, заказала цветы, кольцо, свадебное платье и даже написала клятву верности.

Она даже соблюла и старинный обычай, по которому на невесте обязательно в день свадьбы должно быть, как в старинной присказке, "что-то взятое взаймы и что-то голубое", несмотря на то что вся церемония была исключительно символической, и в ней не хватало одного важного компонента - жениха.

Тем не менее ее друзья и близкие откликнулись на приглашение и не поленились прийти, и Габриэль призналась, что это была "лучшая в мире свадьба".

С тех пор она стала "официальным лицом" на подобных "перформансах" у других людей, и за свои услуги она берет деньги.

Ее клиенты - в основном одинокие женщины, хотя бывают и представители других гендеров, а некоторые из ее клиентов даже состоят в браке.

Правообладатель иллюстрации Marry yourself Vancouver Image caption Женщины на сологамной церемонии в Канаде

Габриэль утверждает, что "поженила" более 1500 человек по одному и тому же сценарию, где имелось что-то вроде алтаря, свадебное платье, торт и главное - клятва верности.

"Эти церемонии обычно приносят облегчение; это выражение любви к себе, - говорит Пенабас. - 80% людей, которых я поженила на самих себе, даже пролили слезы, зачитывая клятву верности. Обычно они говорят что-то вроде "я прощаю себя" или "я больше не буду называть себя "некрасивой".

Добро пожаловать в мир брака на себе или "сологамии" - тенденции, которая за последние годы стала вызывать все больше интереса.

Несмотря на то что нигде в мире по закону нельзя выйти замуж или жениться на самом себе, подобных церемоний проводится все больше и больше в последние десятилетия, причем повсюду - от Японии до Италии, Австралии и Британии.

Этот тренд даже нашел отражение в популярных американских телесериалах, таких как "Лузеры" и "Секс в большом городе", не говоря уже о том, что есть специализированная услуга - как та, которую оказывает Габриэль Пенабас - по планированию соло-свадьбы.

Правообладатель иллюстрации Dominique Youkhehpaz Image caption Доминик Юкенпас провела свою первую соло-свадьбу в 2011 году в Калифорнии

Доминик Юкенпас провела свою первую брачную соло-церемонию на американском фестивале Burning Man и с тех пор основала консультационную фирму Self Marriage Ceremonies.

Она предлагает 10-недельный курс, готовящий невесту или жениха к сологамии, что обходится в 200 долларов, а также дает частные психотерапевтические консультации.

Юкенпас говорит, что через ее компанию прошло более 250 человек, и бизнес растет.

"Брачная соло-церемония может быть любой - от простого ритуала, выполненного у клиента в спальне, до шикарного праздника", - поясняет она.

По ее мнению, это может иметь крайне позитивное воздействие на тех, кто принимает в ней участие.

"Я видела, как люди [таким образом] оканчивают вредные для себя отношения, начинают работать в полную силу и даже встречают своих возлюбленных после соло-свадьбы", - признается Юкенпас.

Сторонники говорят, что сологамия - это себялюбие, принятие самой себя и утверждение своего "я" в социуме, что обычно легче дается женатым парам.

Официальных цифр на предмет того, какое количество людей выбирает сологамию, пока нет, однако по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в последние годы зарегистрировано рекордное число одиноких людей в странах с развитой экономикой.

Правообладатель иллюстрации Sophie Tanner Image caption Британка Софи Таннер обручилась сама с собой после того, как узнала об измене своего бойфренда

Неудивительно, что все больше фирм и компаний вписывают в свой реестр и эту новую услугу. В 2014 году японское туристическое агентство Cerca Travel даже предлагало клиенткам двухдневный пакет для соло-невест за 2500 долларов. Туда входили примерка платья, макияж, укладка волос и фотосессия.

Ювелир из Лос-Анжелеса Дан Моран рассказывает, что года полтора назад начал получать звонки от клиентов, заказывающих колечко для сологамной церемонии, и подобные запросы получают и его знакомые фотографы и устроители свадебных церемоний.

Большинство его клиентов - это живущие в больших городах образованные женщины с деньгами, и что примечательно - многие из них уже замужем.

"В ближайшие годы люди, работающие в свадебных агентствах, должны иметь в виду сологамистов и знать, что им предложить", - говорит Моран.

Совершенно точно то, что люди готовы потратиться на сологамное торжество. Итальянка Лаура Меси в минувшем сентябре обручилась сама с собой, устроив торжество, как из сказки - там было и свадебное белое платье, и трехъярусный торт, и подружки невесты, и 70 гостей.

На все это 40-летняя "невеста" потратила 11600 долларов, решившись на этот праздник после того, как завершились ее 12-летние отношения с партнером.

Правообладатель иллюстрации Sophie Tanner Image caption Отец Софи Таннер выдал ее за саму себя

Британка Софи Таннер вышла за себя в 2015 году.

"Для меня это была важная церемония, которая показала мою готовность к самосостраданию, - сказала она Би-би-си. - Эта свадьба стала лучшим днем моей жизни, где было и старинное свадебное платье, и плачущий папа, который меня выдавал, и танцующие подружки невесты".

Однако не всем этот тренд кажется чем-то позитивным: некоторые считают, что это нарциссизм высшей пробы; другие полагают, что это совершенно бесполезная дань патриархальной традиции.

"В корне очень многих психологических проблем лежит самонеприятие, поэтому если замужество или женитьба на себе делается ради залечивания полученной в прошлом психологической травмы или для [преодоления] проблемы в отношениях, тогда это может помочь", - полагает Карен Нимо, клинический психолог из Новой Зеландии.

"Но важно, чтобы все другие [не романтические] отношения были в порядке. Потому что если вы полагаетесь только на себя и постоянно ставите свои нужды выше чьих-то еще, то вы можете скатиться в нарциссизм, а это одинокая и малопривлекательная территория", - полагает психолог.

Александра Гилл, сооснователь канадской консультационной фирмы Marry Yourself Vancouver, признает, что брак на себе "немножко попахивает" нарциссизмом, но добавляет: "Разве не все традиционные "белоснежные" свадьбы демонстрируют то же самое?"

Она также говорит, что эта церемония - вступления в брак с самой собой - не должна восприниматься слишком серьезно.

Ее фирма с 2011 оказывает помощь соло-невестам организовывать сологамные свадьбы, но в последнее время стала предлагать и новую услугу - организацию особого девичника, чтобы празднично отметить любовь к самой себе и своим подружкам.

"Если честно, то все женщины растут в атмосфере сказок о принцессах и красивой свадьбе, и эта психология сказочного хэппи-энда никуда не делась", - указывает она. - А церемония брака с самой собой позволяет нам переписать эти установки на новые, в которых нам больше не нужен жених".

"Тем более что свадьбы испокон веков являлись церемонией, где все вертится вокруг невесты. Очень многие женщины хотели бы выйти за себя, просто им неудобно в этом признаться", - считает Александра Гилл.

С этим, безусловно, согласилась бы главная героиня сериала "Секс в большом городе", которая в одном из эпизодов серии, вышедшем еще в 2003 году, сделала именно это.