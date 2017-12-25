Что дороже: сериал "Корона" или британская монархия?

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Сериал "Корона" рассказывает историю Елизаветы II

Чей бюджет больше: британской монархии или американского сериала о ней? И что дешевле: снять "Титаник" или построить его? Сметы голливудских фильмов не первое десятилетие бросают вызов реальности.

Американская Netflix запустила второй сезон сериала "Корона" о жизни британского двора в годы правления нынешней королевы Елизаветы II.

Согласно некоторым данным, первый сезон обошелся в рекордные 130 млн долларов, хотя его создатель Питер Морган утверждает, что эта цифра ближе к бюджету первых двух сезонов вместе взятых.

В любом случае, немало: от 6,5 млн до 13 млн долларов за часовую серию.

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Зачастую изображение жизни на экране дороже, чем сама жизнь. Но иногда реальность затратнее драматизации. Рассмотрим несколько примеров.

"Корона" или королевская семья?

Монархия обходится британцам все дороже: недавно парламент одобрил увеличение гранта на ее содержание до 82,2 млн фунтов в 2018-19 годах - это 1,25 фунта на каждого подданного.

Грант не покрывает королевские визиты, церемонии и охрану. С их учетом общие расходы двора доходят до 300 млн фунтов (400 млн долларов), писала осведомленная в таких вопросах газета Daily Telegraph.

В этом случае реальная королевская семья перещеголяла телевизионную.

Вердикт: Всего ожидается шесть сезонов "Короны". Если затраты на сериал останутся на прежнем уровне, он обойдется, с учетом разных оценок, в 390-780 млн долларов. Так что ежегодного бюджета британской королевской семьи хватит как минимум на три сезона "Короны" - а то и на все шесть.

"Секретные материалы" или госохотники за пришельцами?

В декабре министерство обороны США признало, что израсходовало более 20 млн долларов на исследования неопознанных летающих объектов.

Программу закрыли ради экономии бюджетных средств. А не дешевле было нанять Малдера и Скалли?

Возможно, но смотря на какой срок.

Правообладатель иллюстрации Fox/Getty Images Image caption Спецагенты Малдер и Скалли так и не дождались звонка из Пентагона

Хит 1990-х, сериал "Секретные материалы", в котором агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли расследуют паранормальные явления, первые пять сезонов обходился в 1,5 млн долларов за серию.

С поправкой на инфляцию к 2007 году, когда Пентагон начал следить за НЛО, это 2,1 млн.

Вердикт: минобороны США могло позволить себе киношных агентов примерно на десяток эпизодов. Стоит ли игра свеч? Возможно. За эти годы Малдер и Скалли обнаружили на порядок больше представителей внеземных цивилизаций, чем Пентагон, не повстречавший ни одного пришельца.

"Титаник": лента или лайнер?

В конце прошлого века миллионы кинозрителей всхлипами провожали в последний путь героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет под вышибающий слезу хит Селин Дион.

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Масштабная картина Джеймса Кэмерона получила 11 "Оскаров", но влетела в копеечку: 200 млн долларов.

А сколько стоил собственно злополучный "Титаник", затонувший в первом же рейсе?

Строительство океанского лайнера началось в 1909 году и вместе с отделкой обошлось в 7,5 млн долларов, или примерно 127 млн долларов в ценах 1997 года, когда вышел фильм о трагедии.

Вердикт: Кино дороже. Выходит, построить самое большое пассажирское судно в мире дешевле, чем рассказать историю о его роковой встрече с айсбергом.

"Скорая помощь" или приемное отделение больницы?

Здравоохранение в США славится дороговизной. Как и сериал "Скорая помощь", ставший для Джорджа Клуни трамплином к славе.

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Американский телеканал Эн-би-си в 1998 году выкладывал невероятные по тем временам 13 млн долларов за каждую серию медицинской драмы.

А сколько стоит содержание настоящего приемного отделения?

Окружная больница в штате Иллинойс, послужившая прототипом для сериала, любезно поделилась сметой с Би-би-си.

С учетом расходов на персонал и материалы, приемное отделение больницы имени Джона Строджера в графстве Кук обходится примерно в 41 млн долларов в год.

Вердикт: В сегодняшних ценах каждый эпизод "Скорой помощи" стоит 19 млн. На эти деньги можно содержать приемное отделение окружной американской больницы почти полгода.