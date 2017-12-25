От берестяных грамот до спеллчекеров: как изменил науку академик Зализняк?

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24 декабря умер академик Андрей Зализняк - филолог, академик РАН, крупнейший исследователь новгородских берестяных грамот, доказавший подлинность "Слова о полку Игореве". Ему было 82 года.

Русская служба Би-би-си собрала главные достижения академика Андрея Зализняка.

Единый алгоритм для всех спеллчекеров

Свою первую монографию - "Словоизменение русского языка" - Зализняк посвятил системному описанию словоизменения русского языка. Он свел в единую систему склонения ста процентов существительных, прилагательных, местоимений и числительных. По сути, Зализняк придумал правила, из которых нет исключений. Результатом работы стал его грамматический словарь.

Ученый вывел единый алгоритм для всех слов - в том числе тех, которые только появятся в языке - в 1967 году. Практическое применение его работы нашлось намного позже, когда появились компьютеры. Сейчас систему Зализняка используют все спеллчекеры (программы, проверяющие грамотность), программы-переводчики и поисковики. Благодаря классификации Зализняка мы забиваем в поисковую строку слово и получаем его в выдаче во всех формах, а не только в начальной.

Что писали на берестяных грамотах

Андрей Зализняк - крупнейший исследователь берестяных грамот XI - XV веков. Берестяные грамоты начали находить при раскопках в Великом Новгороде в 1950-х годах, но именно работы Зализняка в 1980-е подтолкнули ученых изучать специфический диалект древнерусского языка. Зализняк считается первооткрывателем новгородского диалекта: он исследовал древненовгородскую грамматику и издал наиболее полное его описание в монографии "Древненовгородский диалект".

До конца жизни Зализняк изучал грамоты. Новые берестяные грамоты археологи находят каждое лето, и каждую осень Зализняк читал в МГУ лекцию о том, что было обнаружено в очередной сезон раскопок.

В 2015 году при раскопках нашли первую известную науке грамоту, написанную на вологодском, а не новгородском диалекте - лингвисты расшифровывали смысл письма несколько месяцев.

"Слово о полку Игореве" - подлинник

В 2004 году Зализняк привел убедительные свидетельства того, что "Слово о полку Игореве" - не позднейшая подделка, а литературный памятник XII века. Споры вокруг произведения велись два столетия - с тех пор как его обнаружили.

Академик выяснил, что с точки зрения лингвистики, "Слово" совпадает с образцами письменности XII века. Согласно выводам Зализняка, чтобы сфальсифицировать "Слово" в конце XVIII века, когда документ обнаружили, автор-мошенник должен был сделать массу лингвистических открытий о древнерусском языке, ведь научной лингвистики в те времена не существовало, и никому потом о них не рассказать. Даже крупнейшие слависты того времени не знали таких тонкостей о древнерусском языке.

"Желающие верить в то, что где-то в глубочайшей тайне существуют научные гении, в немыслимое число раз превосходящие известных нам людей, опередившие в своих научных открытиях все остальное человечество на век или два и при этом пожелавшие вечной абсолютной безвестности для себя и для всех своих открытий, могут продолжать верить в свою романтическую идею, - подводит итоги академик. - Но, несомненно, следует расстаться с версией о том, что "Слово о полку Игореве" могло быть подделано в XVIII веке кем-то из обыкновенных людей".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Sichinava Image caption Каждый год Зализняк проводил в МГУ лекцию о новых берестяных грамотах, найденных археологами

Пользуясь тем же инструментом, лингвистическим анализом, Зализняк доказал, что знаменитая в кругах неоязычников и националистов Велесова книга - подделка.

Разоблачение дилетантов от лингвистики

Кроме научной работы для академика была очень важна просветительская. Он боролся с любительской лингвистикой - популярными убеждениями, что известные нам иностранные языки произошли от русского (причем современного).

Зализняк писал книги и читал лекции, разоблачая лингвистов-любителей вроде сатирика Михаила Задорнова (утверждавшего, что богатырь - это тот, кто "бога тырит"), и, опираясь на методы лингвистики, опровергал "Новую хронологию" математика Анатолия Фоменко (согласно теории Фоменко, знакомые нам даты прошлого неверны из-за фальсификаций истории: Ветхий Завет описывает события Средневековья, а история Японии и Китая насчитывает не больше тысячи лет).

Получая литературную премию Солженицына в 2004 году, Андрей Зализняк произнес речь, фактически зачитав манифест ученых в защиту научного знания.

Он отметил, что в общественном сознании ценность науки снижается: "Разумеется, в отношении гуманитарных наук губительную роль играла установка советской власти на прямую постановку этих наук на службу политической пропаганде".

Зализняк спорил с утверждением, что истины нет, а есть лишь множество мнений, и каждое из них весит не больше другого.

"От признания того, что не существует истины в некоем глубоком философском вопросе, совершается переход к тому, что не существует истины ни в чём, скажем, в том, что в 1914 году началась Первая мировая война. И вот мы уже читаем, например, что никогда не было Ивана Грозного или что Батый - это Иван Калита, - сказал академик. - Если все мнения равноправны, то я могу сесть и немедленно отправить и мое мнение в интернет, не затрудняя себя многолетним учением и трудоемким знакомством с тем, что уже знают по данному поводу те, кто посвятил этому долгие годы исследования".

"Истина существует, и целью науки является ее поиск, - настаивал Зализняк. - По-видимому, те, кто осознаёт ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения. Но надежда на то, что всегда будут находиться и те, кто все-таки будет это делать".