О русалках, редком сексе и мбуки-мвуки - самое странное в 2017-м

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Странные, удивительные, порой отталкивающие, но всегда заставляющие задуматься истории - это именно то, чего нам часто не хватает в потоке политических и экономических новостей. Такие статьи напоминают нам о том, как сложен, увлекателен и разнообразен мир, в котором мы живем - даже если порой он нам кажется не очень симпатичным.

В 2017 году таких историй было много - мы отобрали для вас самое-самое странное.

Во-первых, это весело

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Начнем с самого неаппетитного. Большинство хозяев собак сталкивались с таким во время прогулки. Почему домашние псы испытывают такую радость от размазывания по своему телу фекалий другого животного?

Про собачье поведение написаны тома исследований, однако - вот удивительно! - про эту их странную страсть к чужим фекалиям можно найти очень и очень мало. Тем важнее разобраться, что думает по этому поводу наука…

Они называют себя русалками

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"Мое тело говорит мне, что я мужчина, а моя душа - что я женщина. Я как цветок, но цветок, сделанный из бумаги. Меня всегда будут любить на расстоянии, никто не прикоснется ко мне".

В различной литературе их часто называют гермафродитами, евнухами, трансгендерами или женщинами-транссексуалами, что неверно. Они - хиджры, и в современной западной гендерной классификации невозможно найти аналог этому термину.

Жилось ли бы нам лучше при матриархате?

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Как изменился бы мир, если бы женщины вдруг обрели физическую силу, превосходящую мужскую? Предположение фантастическое, но интригующее.

Представьте, что женщины необъяснимым образом стали крупнее и сильнее мужчин - вот так сразу, без сотен тысяч лет эволюции. Размышления экспертов над такой трансформацией раскрывают нам глаза на многие вещи, которые люди воспринимают сейчас как само собой разумеющиеся.

Больше - не всегда лучше

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Сперматозоиды и яйцеклетки разных животных могут быть невероятно маленькими - во много раз меньше, чем человеческие, а могут быть и поистине громадными. Например, самый длинный из известных науке сперматозоидов - у крошечной мушки.

От чего же это зависит и кто побеждает в конкуренции? Может быть, самые хитрые - те, кто ставит копуляционные пробки?

И это вы называете нормальной половой жизнью?

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Мы живем в эпоху наибольшей сексуальной свободы в истории человечества. Тем более парадоксальным выглядит факт, который подтверждают многочисленные исследования: сегодня мы занимаемся сексом меньше, чем раньше.

Причем снижение сексуальной активности примерно одинаковое среди представителей разных полов, рас, национальностей и профессий. Наиболее заметно этот показатель снизился у состоящих в браке пар. Что вообще происходит?

Порно-мифы и порно-доказательства

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Итак, как вы, возможно, только что прочитали в предыдущей статье, увлечение порнографией часто заменяет секс в реальной жизни и существенно снижает сексуальное желание в спальне.

Сколько порно существует, столько его и обвиняют чуть ли не во всех грехах, представляя источником зла. Есть ли научные доказательства того, что просмотр порнофильмов как-то влияет на человека?

Как легко достичь идеального здоровья

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Да, человечество стало меньше заниматься сексом, но зато оно стало дольше жить. Причем мы не только дольше живем, но и - по сравнению с предками - здоровее в последней фазе своей жизни.

Что же нужно сделать, чтобы увеличить длительность и качество жизни еще больше? У исследователей по всему миру есть самые разные идеи на этот счет, однако в американском Национальном институте проблем старения (NIA) считают, что всё элементарно: надо внести в свою диету очень простые изменения. Какие же?

Наши маленькие друзья из толстой кишки

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И уж если вы всерьез решили прожить долго и здоровым, надо позаботиться о самых маленьких. О тех, кто живет у вас в толстой кишке.

Имейте в виду: микробы помогают строить тело человека. Возможно, они даже могут влиять на наше поведение и образ мыслей. И если ваши бактерии не слишком процветают, то определенный рацион может полностью изменить вашу с ними общую жизнь.

Я испытываю к тебе непреодолимый гигил

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В языке вроде бы не существует слова, которым описываются позитивные ощущения бактерий, живущих в вашем кишечнике. Вполне возможно, однако, что такое слово есть у одного из народов, населяющих нашу планету - мы просто о нем еще не знаем.

Ведь ощущаем же мы иногда легкое мбуки-мвуки? Испытываем же мы порой острый килиг? А как насчет эйтвайен - такое ведь случается с вами, не так ли?

Нет, это не просто средневековые заморочки

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История свидетельствует: бывают периоды, когда все человечество живет с ощущением близкой катастрофы, порождающим атмосферу тревоги, в которой важную роль играют всевозможные таинственные и чудесные знамения.

Скажете, что мы не так легковерны, как наши предки? Посмотрите на эти странные и пугающие изображения, найденные несколько лет назад в Германии и затем изданные в виде роскошного альбома под названием "Книга чудес". Они завораживают как содержанием, так и реалистичностью изображенных феноменов.

В атмосфере тревоги, что была так характерна для средневекового общества, можно легко увидеть определенные параллели с сегодняшним днем, когда любое природное явление выдается средствами массовой информации за доказательство того, что климат меняется, а любое нападение в любом регионе мира сразу связывается с терроризмом.

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