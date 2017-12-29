Кто сказал это в 2017 году? Тест Би-би-си

  • 29 декабря 2017
Маски Трампа и Путина Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Мы не жаждем секса с вами", "Забьем, когда захотим!", "С такими католиками уж лучше быть атеистом". Газетные полосы пестрили яркими цитатами в 2017 году.

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