Кто сказал это в 2017 году? Тест Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Мы не жаждем секса с вами", "Забьем, когда захотим!", "С такими католиками уж лучше быть атеистом". Газетные полосы пестрили яркими цитатами в 2017 году.

Пройдите наш новогодний тест: