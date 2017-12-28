Тест: правда или выдумка? Проверьте себя!

  • 28 декабря 2017
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Image caption Выражение "pigs can fly" - дословно "свиньи могут летать" - в английском языке обозначает крайнюю степень недоверия, что немного сродни русскому "когда рак на горе свистнет"

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