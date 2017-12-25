Папа римский в рождественской проповеди призвал к миру в Иерусалиме

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Папа Франциск произнес свою речь на площади Святого Петра

Папа римский Франциск в своем традиционном рождественском обращении "к городу и миру" призвал к "миру для Иерусалима" и диалогу между израильтянами и палестинцами.

Признав, что напряжение между сторонами растет, папа Франциск сказал, что нужно "договариваться о решении, [...] которое позволит двум государствам мирно сосуществовать".

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, вызвав резкую критику со стороны арабских стран. 21 декабря Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, в которой призвала другие страны не признавать город израильской столицей.

Против резолюции голосовали только 10 государств - США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ждет, что вслед за США Иерусалим признают столицей Израиля также Евросоюз и палестинцы.

Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей "вечной и неделимой" столицей, но палестинцы настаивают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства.