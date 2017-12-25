Фото: христиане по всему миру отмечают Рождество

  • 25 декабря 2017
Ель на фоне Капитолия Правообладатель иллюстрации Getty Images

В ночь на 25 декабря католики, протестанты, а также значительная часть православных церквей встретили Рождество Христово. Праздник отмечали на всех континентах: Русская служба Би-би-си собрала кадры рождественских праздников и приготовлений в разных странах мира.

Месса на Рождество в Вифлееме Правообладатель иллюстрации EPA

В Вифлееме празднование началось с торжественной мессы в базилике Рождества Христова, построенной, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа.

Площадь перед церковью в Вифлееме Правообладатель иллюстрации AFP

Празднично украшенная площадь перед базиликой традиционно привлекает в эти дни множество паломников и туристов.

Папа Франциск с посланием Urbi et Orbi Правообладатель иллюстрации EPA

Папа римский Франциск обратился с ежегодным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") с балкона собора Св.Петра в Ватикане. В своей речи понтифик призвал к "миру для Иерусалима" и диалогу между Израилем и палестинцами.

Испания Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Барселоне Рождество встретили традиционным заплывом наперегонки. Купаться на Рождество - традиция во многих европейских странах. Часто участники подобных заплывов одеты в костюмы Санта-Клауса или в другие рождественские наряды.

дети на пляже в Уэльсе Правообладатель иллюстрации Empics

В Уэльсе ежегодные традиционные купания превратились в настоящее представление. В рождественском купании, совершаемом в ледяных водах Северного моря вот уже 53-й год подряд, приняли участие более 1200 человек.

Рождественские купания в Ирландии Правообладатель иллюстрации PA

Нырянием со скалы в холодные морские воды отметили этот день жители Дублина. Ни пронизывающий ветер, ни мелкий дождь не испортили ирландцам праздничных ощущений.

Королева Елизавета после рожедственской службы Правообладатель иллюстрации Getty Images

Королева Британии Елизавета II посетила рождественское богослужение в церкви Марии Магдалины в Сандрингеме. Вместе с ней и ее супругом на службе присутствовали герцог и герцогиня Кембриджские, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, для которой это стало первым Рождеством в кругу королевской семьи.

Рождество в Афинах Правообладатель иллюстрации EPA

В столице Греции в день Рождества по традиции организуют масштабный обед для всех бездомных и нуждающихся, среди которых в последнее время все больше мигрантов и беженцев.

К белому дому подвозят елку Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вашингтон: президентскую елку (на самом деле это бальзамическая пихта около 16 метров высотой) от официального поставщика привезли в Белый дом за несколько дней до празднования. Дерево осмотрели первая леди Мелания Трамп и 11-летний сын президента Бэррон.

Рождественская ярмарка в Германии Правообладатель иллюстрации Getty Images

По всей Германии в декабре открылись более 2600 рождественских ярмарок. Праздники проходят в обстановке усиленных мер безопасности: в декабре прошлого года 12 человек погибли, более 50 получили ранения в результате нападения исламиста на рождественскую ярмарку в Берлине.

Санта-Клаус на пляже в австралии Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Австралии рождественская атрибутика накануне праздника пронизывает все.

Месса на рождество в турции Правообладатель иллюстрации Getty Images

Рождественская месса для сирийских христиан-коптов прошла в турецком Диярбакыре (на фото - сирийские девушки-христианки исполняют рождественские гимны).

Рождество в Эль-Камышлы Правообладатель иллюстрации Reuters

По другую сторону турецко-сирийской границы, в городе Эль-Камышлы христиане также отмечают Рождество. Находящийся сейчас под контролем курдских ополченцев город в прошлом становился объектом атак джихадистов из группировки "Исламское государство".

люди молятся в пуэрто-рико Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Пуэрто-Рико в этом году всенощные бдения закончили задолго до полуночи из-за нехватки электричества.

Рождество в Бангкоке Правообладатель иллюстрации EPA

Праздничной мессой отметили этот день в католическом храме в Бангкоке. Хоть Таиланд и является буддистским государством, небольшая христианская община страны отмечает Рождество 25 декабря в память о рождении Иисуса Христа.

вооруженный солдат в пакистане Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Пакистане рождественские службы приходится проводить под усиленной охраной, так как в прошлом они не раз становились мишенью для атак исламских экстремистов. Последнее кровопролитное нападение произошло в городе Кветта буквально за 10 дней до Рождества, его жертвами стали восемь человек и по меньше мере тридцать были ранены.

Христиане в Лахоре Правообладатель иллюстрации Reuters

Невзирая на постоянные угрозы христиане собрались вместе, чтобы отпраздновать Рождество в пакистанском Лахоре.

Рождество в Кабуле Правообладатель иллюстрации Reuters

Военнослужащие США и НАТО, размещенные в Кабуле, отметили Рождество праздничным ужином.

Благотворительный обед Правообладатель иллюстрации PA

В Лондоне в рождественский день добровольцами был организован благотворительный обед на железнодорожном вокзале Юстон.

Горилла в зоопарке в Нидерландах Правообладатель иллюстрации EPA

Не остались без внимания в Рождество и животные. Питомцев зоопарка в Нидерландах накормили праздничным обедом и вручили им подарки.

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