Фото: христиане по всему миру отмечают Рождество

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В ночь на 25 декабря католики, протестанты, а также значительная часть православных церквей встретили Рождество Христово. Праздник отмечали на всех континентах: Русская служба Би-би-си собрала кадры рождественских праздников и приготовлений в разных странах мира.

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В Вифлееме празднование началось с торжественной мессы в базилике Рождества Христова, построенной, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа.

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Празднично украшенная площадь перед базиликой традиционно привлекает в эти дни множество паломников и туристов.

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Папа римский Франциск обратился с ежегодным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") с балкона собора Св.Петра в Ватикане. В своей речи понтифик призвал к "миру для Иерусалима" и диалогу между Израилем и палестинцами.

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В Барселоне Рождество встретили традиционным заплывом наперегонки. Купаться на Рождество - традиция во многих европейских странах. Часто участники подобных заплывов одеты в костюмы Санта-Клауса или в другие рождественские наряды.

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В Уэльсе ежегодные традиционные купания превратились в настоящее представление. В рождественском купании, совершаемом в ледяных водах Северного моря вот уже 53-й год подряд, приняли участие более 1200 человек.

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Нырянием со скалы в холодные морские воды отметили этот день жители Дублина. Ни пронизывающий ветер, ни мелкий дождь не испортили ирландцам праздничных ощущений.

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Королева Британии Елизавета II посетила рождественское богослужение в церкви Марии Магдалины в Сандрингеме. Вместе с ней и ее супругом на службе присутствовали герцог и герцогиня Кембриджские, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, для которой это стало первым Рождеством в кругу королевской семьи.

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В столице Греции в день Рождества по традиции организуют масштабный обед для всех бездомных и нуждающихся, среди которых в последнее время все больше мигрантов и беженцев.

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Вашингтон: президентскую елку (на самом деле это бальзамическая пихта около 16 метров высотой) от официального поставщика привезли в Белый дом за несколько дней до празднования. Дерево осмотрели первая леди Мелания Трамп и 11-летний сын президента Бэррон.

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По всей Германии в декабре открылись более 2600 рождественских ярмарок. Праздники проходят в обстановке усиленных мер безопасности: в декабре прошлого года 12 человек погибли, более 50 получили ранения в результате нападения исламиста на рождественскую ярмарку в Берлине.

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В Австралии рождественская атрибутика накануне праздника пронизывает все.

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Рождественская месса для сирийских христиан-коптов прошла в турецком Диярбакыре (на фото - сирийские девушки-христианки исполняют рождественские гимны).

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По другую сторону турецко-сирийской границы, в городе Эль-Камышлы христиане также отмечают Рождество. Находящийся сейчас под контролем курдских ополченцев город в прошлом становился объектом атак джихадистов из группировки "Исламское государство".

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В Пуэрто-Рико в этом году всенощные бдения закончили задолго до полуночи из-за нехватки электричества.

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Праздничной мессой отметили этот день в католическом храме в Бангкоке. Хоть Таиланд и является буддистским государством, небольшая христианская община страны отмечает Рождество 25 декабря в память о рождении Иисуса Христа.

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В Пакистане рождественские службы приходится проводить под усиленной охраной, так как в прошлом они не раз становились мишенью для атак исламских экстремистов. Последнее кровопролитное нападение произошло в городе Кветта буквально за 10 дней до Рождества, его жертвами стали восемь человек и по меньше мере тридцать были ранены.

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Невзирая на постоянные угрозы христиане собрались вместе, чтобы отпраздновать Рождество в пакистанском Лахоре.

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Военнослужащие США и НАТО, размещенные в Кабуле, отметили Рождество праздничным ужином.

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В Лондоне в рождественский день добровольцами был организован благотворительный обед на железнодорожном вокзале Юстон.

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Не остались без внимания в Рождество и животные. Питомцев зоопарка в Нидерландах накормили праздничным обедом и вручили им подарки.