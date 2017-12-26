Пресса Британии: Ринго Старр наконец-то станет сэром

В обзоре британских газет:

Политические бои вокруг ереси

26 декабря в Британии выходной день, традиционно посвященный разбору рождественских подарков и беготне по рождественским распродажам. Не все газеты в этот день выходят, а те, что выходят, публикуют материалы не слишком привычные для ежедневной общественно-политической повестки.

Так Guardian свою большую редакционную статью посвящает ... ереси. Материал так и называется - "Позиция Guardian о силе ереси", почти в стиле философско-религиозного трактата.

Вошедшее в широкий обиход со времен Реформации слово "ересь" всегда имело морализаторско-оценочный характер. В те времена "еретик" отстаивал точку зрения неверную фактически и ложную нравственно. Но слово это обрело характер моральной цельности и надежды на историческую правоту. А противоположное понятие "ортодокс" скорее означает нечто отжившее.

Популярность охоты на еретиков и та готовность, с которой мы объявляем противоположную нам точку зрения еретической многое говорит о состоянии сегодняшнего мира и о том, как на практике действует мораль Guardian

Историк Эдвард Гиббон в свое время отметил: "Степень теологической ненависти зависит от духа войны в гораздо большей степени, чем от важности сущности спора". Понимание этой истины должно было привести нас к искоренению ненависти к еретикам и прекращению охоты на них. Однако преследование ереси не только не исчезло, за последние 10 лет оно, кажется, лишь усилилось.

Популярность охоты на еретиков и та готовность, с которой мы объявляем противоположную нам точку зрения еретической, многое говорит о состоянии сегодняшнего мира и о том, как на практике действует мораль.

Для возникновения ереси мораль должна пониматься как коллективная собственность, а не только как нечто практикуемое отдельными индивидуумами. Ересь подрывает коллективное доверие. Но дело тут не только в нонконформизме. В этом есть и неизбежный интеллектуальный компонент. Моральная несостоятельность еретика, отсутствие доверия к нему и неспособность его сохранять преданность коллективу раскрываются не столько в его поведении, сколько в его идеях. Что и делает это явление в высшей степени примечательным.

Но даже если идеи и важны сами по себе, они все равно становятся инструментом превращения конфликта в решительно принципиальный, в котором одна из сторон непременно должна выйти победителем. А если спорная проблема окончательного решения не имеет, то решается она - если вообще решается - путем политической силы.

Споры вокруг ереси потому - политические бои, которые понимаются оппонентами как интеллектуальные. Ведутся они с такой яростью и непримиримостью потому, что обе стороны воспринимают свои позиции как выражение своих глубочайших ценностей. Это очень опасная модель. Доведенная до логического конца она может вести к геноциду, обосновываемому тем, что даже само выживание евреев или мусульман ставит под угрозу существование большинства. На более скромном уровне и без применения насилия она ведет к тому, что одержимость незначительными интеллектуальными различиями приобретает огромное моральное значение.

Термины вроде "подрыв", "враги народа" и даже само возведение понятия "народ" до некоей божественной сущности - свидетельства того, как интеллектуальное диссидентство превращается в морально порочное, недостойное, недопустимое поведение Guardian

В любом случае компромисс становится неотделим от предательства. В экономике господствующая неоклассическая модель объявлена неоспоримой, а любой стремящийся проповедовать отход от нее объявляется опасным и вредным.

Но, пожалуй, наиболее ярко такой подход проявляется в политике, и особенно в политической культуре групп, чувствующих, что власть их находится под угрозой. В Британии нарастающая истерия со стороны поддерживающей идею "брексита" прессы является частью того же процесса. Термины вроде "подрыв", "враги народа" и даже само возведение понятия "народ" до некоей божественной сущности - свидетельства того, как интеллектуальное диссидентство превращается в морально порочное, недостойное, недопустимое поведение. Утверждение о том, что противники "брексита" могут подорвать переговоры - это не только наделение их магическими свойствами. Это также эксплуатация глубоко заложенных в нас инстинктов принадлежности коллективу и солидарности.

Именно против такого рода аргументации настало время ереси - опять, пишет Guardian.

Рыцарство для "сбитого летчика"

Еще одна тема, которая показалась британским газетам приличествующей для послерожденственских номеров - известные люди, которые будут посвящены в рыцари в следующем году. Официально имена будущих сэров будут названы только 29 декабря, но, как обычно, некоторые имена просачиваются в прессу раньше.

Daily Mail стало известно, что в рыцари будет посвящен бывший британский вице-премьер и бывший лидер либдемов Ник Клегг.

По сведениям издания, этой чести политик будет удостоен именно за пятилетнюю работу в кабинете Дэвида Кэмерона.

Так же газета отмечает, что у либерально-демократической партии станет, таким образом, еще больше мест в палате лордов, где представителей партии уже более сотни, несмотря на низкую популярность и малый электоральный успех на последних двух парламентских выборах в 2015 и 2017 годах.

Daily Mail напоминает, что в предыдущие годы рыцарское звание было пожаловано и другим ушедшим в отставку представителям этой партии. А честь, которая будет оказана Клеггу, лишь позволяет вновь вспомнить споры о целесообразности ныне действующей системы, когда в рыцарское достоинство возводится изрядное количество людей из политического истеблишмента.

Издание I отмечает, по сведениям бывшего лидера партии независимости Британии Найджела Фараджа, хоть он тоже относится к числу отставных политиков, его имя в окончательный список будущих рыцарей не вошло. По мнению Фараджа, дело в его позиции по "брекситу", так что особенно он и не надеялся.

Ринго Старр дождался рыцарского звания

Издание I в том же списке будущих рыцарей нашло гораздо менее спорное и, как признается газета, долгожданное имя - Ринго Старра, бывшего барабанщика группы "Битлз".

77-летний Старр наконец-то станет сэром на 21 год позже Пола Маккартни и через 52 года после того, как он вместе с остальными музыкантами "Битлз" стал кавалером Ордена Британской империи.

Сэр Пол Маккартни уже давно говорил, что Ринго заслужил рыцарское звание. В 2011 году он даже прямо сказал, что сейчас "самое время".

Друг Старра сказал газете, что Ринго расцвел, когда получил традиционное письмо королевского двора, он действительно много лет ждал этой чести.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com