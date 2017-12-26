СМИ России: первый удар по электоральному авторитаризму

В обзоре российских газет от 21 декабря:

"Ведомости" и "Новая газета": альтернативные выборы и программируемый кризис

Центризбирком в понедельник отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального. Причиной, напоминают "Ведомости", стало лишение его из-за судимости пассивного избирательного права.

По мнению экспертов издания, Алексей Навальный служит отражением недостаточной в политическом отношении легитимности выборов президента в 2018 году. Отсутствие конкуренции, как и низкая явка, снижает уровень легитимности победителя.

И хотя, отмечают "Ведомости", на отношения с Западом происходящее никак не повлияет, для России события вокруг Навального имеют важнейшее значение. "То, что мы наблюдаем, - исторические сдвиги, тут идет речь не о процентах или явке. Речь о репутации выборов как таковых, и не с точки зрения "здесь и сейчас" - это вопрос истории. Об этом мало кто думает. Это вопрос исторической репутации этих выборов и их результатов", - уверен политолог Александр Кынев.

[Навальный] точно рассчитывает свои шаги, превращая отказ ЦИК в самостоятельное политическое действие. Вместо того чтобы просто сдать документы и затем констатировать, что чуда не случилось, он вступает в прямые переговоры с Эллой Памфиловой "Новая газета"

Об историческом значении выборов-2018 говорит и "Новая газета", отмечая, что незарегистрированный кандидат впервые идет до конца. Выступление Навального в Центризбиркоме издание называет "ярчайшим событием конца года". "Точно рассчитывает свои шаги, превращая отказ ЦИК в самостоятельное политическое действие. Вместо того чтобы просто сдать документы и затем констатировать, что чуда не случилось, он вступает в прямые переговоры с Эллой Памфиловой", - отмечает газета в редакторской колонке.

Прецедент альтернативной кампании он считает важнейшей особенностью нынешнего момента: "незарегистрированные кандидаты от оппозиции были и на прежних выборах, но, по всей видимости, только Навальный в состоянии разыграть эту карту несправедливого снятия с предвыборной гонки до конца. Аналогов у такой тактики не было за всю новейшую историю российской демократии с 1991 года".

Козырями Навального газета называет фактические права на участие в выборах: высокий уровень мобилизации сторонников, наличие подписей и региональных штабов, работа с которыми шла в течение года, очевидный политический характер уголовных дел против него и наличие решений ЕСПЧ в его поддержку. И, наконец, план действий до 18 марта и после него.

Даже если Навальный не сумеет провести масштабную уличную мобилизацию и "альтернативные выборы", его действия нанесут мощный удар по нашему электоральному авторитаризму, пишет газета. "У Памфиловой не останется аргументов в защиту легитимности выборов, в России появятся миллионы людей, уверенных в том, что власти просто испугались конкуренции со стороны оппозиционера".

РБК: очередная ротация полпредов

Желанием усилить полпредство на Северо-Западе объясняют эксперты РБК кадровые перестановки в регионах и администрации президента. Газета напоминает, что в понедельник Владимир Путин сменил полпредов в ЦФО Александра Беглова и СЗФО Николая Цуканова, а также повысил до представителя президента воронежского губернатора Алексея Гордеева.

Перестановки в СЗФО могут быть связаны с соображениями Кремля насчет непростой общественно-политической ситуации в Петербурге, уточняет издание. Беглов - сильная и перспективная фигура, к тому же он "питерский по происхождению", считают политологи, отмечая усиление слухов, согласно которым Беглов впоследствии может стать губернатором Санкт-Петербурга.

Николай Цуканов, занимавший должность полпреда СЗФО, переведен в помощники главы государства по вопросам местного самоуправления. Он "продолжает быть в ближайшем круге президента", сообщают собеседники РБК. "Его не репрессировали, а, наоборот, назначили на очень солидную должность", - отмечают эксперты издания.

В карьере бывшего воронежского губернатора Алексея Гордеева полпредство, возможно, - лишь ступенька, предполагает РБК. Он еще может вернуться в федеральное правительство, например, на прежнюю должность министра сельского хозяйства.

"Коммерсант": дело "Воентелекома"

"Коммерсант" сообщает о задержании в Москве гендиректора компании "Воентелеком" Александра Давыдова. Его подозревают в хищении более 460 млн рублей (около $7,9 млн) в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов.

По материалам расследования, топ-менеджеры "Воентелекома", заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы (роутеры), а также на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции, а также получать двойную плату за оказание услуг. Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по одному миллиону рублей (примерно $17,2 тысячи), в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей (около $6 тысяч).

"Коммерсант" также отмечает, что поставщиком программного обеспечения выступала подконтрольная фигурантам компания "Эмзиор", а интеллектуальным собственником этих разработок - фирма "Эмзиор технолоджи", которую возглавляет родная сестра главы "Воентелекома" Ольга Давыдова. По предварительным подсчетам военных следователей, только по двум контрактам руководство "Воентелекома" таким образом похитило более 460 млн руб.

Газета напоминает, что ранее фигурантами этого уголовного дела стали первый замгендиректора "Воентелекома" Олег Савицкий, бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

РБК: временный уход?

Вице-премьер Виталий Мутко заявил о приостановке деятельности на должности президента Российского футбольного союза на срок до шести месяцев. Как сообщает РБК, он решил взять паузу на время судебного разбирательства из-за отстранения от Олимпиад.

При этом Мутко пока сохранит пост вице-премьера и куратора проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Свое решение он объяснил тем, что планирует подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за отстранения от Олимпиад и обвинений в участии в "государственной допинговой программе". Он также планирует предложить президенту снять его с поста главы оргкомитета ЧМ-2018. "Я сосредоточился на государственной работе", - заявил вице-премьер.

Среди причин ухода Мутко - его неспособность решить накопившиеся проблемы и общее настроение общества после отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде Из РБК

Исполняющим обязанности главы РФС назначен бывший игрок сборной России по пляжному футболу Александр Алаев. С 2013 года он является исполнительным директором РФС.

Среди причин ухода Мутко эксперты РБК называют его неспособность решить накопившиеся проблемы, необходимость пойти навстречу международным спортивным организациям и общее настроение общества после отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.