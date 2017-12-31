Старые песни уральских пельменей: чем ТВ пытается привлечь россиян в Новый год

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Рейтинги новогодних эфиров телеканалов показывают: россияне все меньше смотрят праздничные концерты со звездами эстрады

Впервые за десять лет российский Первый канал не покажет главный новогодний фильм - "Иронию судьбы, или С легким паром!" - права на трансляцию перешли "России 1". Впрочем, это может несильно сказаться на рейтингах - просмотр комедии Эльдара Рязанова, на удивление, не самое любимое занятие россиян 31 декабря. Привлекать зрителей в новогоднюю ночь на Первом решили другими способами.

Фильм Рязанова - часть пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами, прокомментировали в пресс-службе Первого. В обмен телеканал получил картины "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая. Последняя, кстати, уже опережала "Иронию судьбы" по популярности: в 2012-м и 2015-м именно "Иван Васильевич" стал самым популярным новогодним фильмом.

Рейтинг - среднее количество человек, смотревших канал в течение события. Доля показывает, сколько процентов составляют зрители канала из общего числа телезрителей.

А в прошлом году "Иронию судьбы" обошли "Джентельмены удачи" (доля 22,5% против 19,6%), которые также транслировались на Первом канале.

Но эксперты полагают, что Первому каналу все равно не стоило отказываться от "Иронии судьбы". "Они могли дальше вести переговорный процесс с "Мосфильмом", ведь "Ирония судьбы" была неким брендом канала. Я в прошлом году читал отзывы, что да, фильм надоел, мы знаем там каждый кадр, каждую фразу. Но в этом году Эльдару Рязанову исполнилось бы 90 лет, в декабре открылась выставка "Необъятный Рязанов" - интерес к Эльдару Александровичу возобновился. Я уверен, что "Россия 1" выиграет от показа "Иронии судьбы", а Первый канал стратегически неправильно мыслит", - говорит телекритик Александр Мельман.

"За что нам всем такое наказание"

Самой рейтинговой программой на российских телеканалах в 2017 году стала трансляция парада в День Победы по Первому, на втором месте - выпуск новостей, вышедший в тот же день, на третьем - фильм "Путин" Оливера Стоуна. Фильм "Экипаж" (2016 года), который "Россия 1" транслировала в феврале, оказался на четвертой строчке. Остальные места в первой десятке - за передачами Первого канала.

В среднем в России телевизор смотрят около четырех часов в день, выяснили специалисты Mediascope. Летом меньше - до трех с половиной, зимой цифра вырастает до четырех, а новогодние праздники становятся самой жаркой порой: на каникулах россияне в среднем смотрят телевизор пять с половиной часов в сутки. Несмотря на такую популярность, рейтинги новогодних программ все же снижаются.

Эксперты сходятся во мнении, что каналы давно перестали экспериментировать с новогодним контентом: одни и те же звезды российской сцены в сверкающих костюмах поют песни под фонограмму. В этом году, например, "Россия 1" заранее продемонстрировала закулисье съемок "Голубого огонька": массовка "громко хлопает, танцует, зажигает бенгальские огни и забрасывает любимых артистов серпантином и конфетти", на столах - бокалы с лимонадом, а не с шампанским, как многим кажется, и пластиковые мандарины. Режиссер просит снять второй дубль выхода исполнителей на сцену, если ему что-то не нравится с первого раза.

"Можно вспомнить "Старые песни о главном" - это был качественный телевизионный продукт, идея которого принадлежала Леониду Парфенову. На РЕН-ТВ показывали "Неголубой огонек" (программа выходила на канале в 2004 и 2005 годах, по формату это был концерт, на котором рок-музыканты в основном исполняли известные поп-песни - Би-би-си). По пальцам можно пересчитать, когда каналы делали ставку на новогоднюю ночь", - говорит критик Александр Мельман.

На форумах, где обсуждают новогодние эфиры, попадаются в основном такие отзывы: "За что нам всем такое наказание - слушать всю жизнь до самой смерти одних и тех же королей, императриц, примадонн?", "Нам за наши же деньги и лапшу вешают, постоянно показывают так называемых звезд, которые уже вызывают только рвотный рефлекс".

После прошлогоднего эфира на сайте Change.org даже появилась петиция, автор которой обращается к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту: "То, что происходило в вашем новогоднем эфире, - это уже просто за гранью!" Петицию с просьбой улучшить новогоднее шоу в 2018 году подписали более 170 тысяч человек.

Ряды недовольных пополнил и музыкальный продюсер Максим Фадеев, который, по его собственному признанию, в новогоднюю ночь смотрел канал "Культура" и боялся переключать программу, потому что рисковал "попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х".

"Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки и все вместе это - просто погружение в АД!" - резюмировал он.

"Можно приготовить по-разному, но это все равно будет оливье"

В новогоднюю ночь самые высокие рейтинги традиционно - у обращения президента. Его трансляция по Первому каналу занимает первую строчку по популярности, а по "России 1" - вторую строчку. Однако как задержать зрителя у экранов после этого, российские телеканалы, кажется, не очень понимают.

Mediascope предоставила Русской службе Би-би-си данные по нескольким российским телеканалам - их рейтинг и долю в новогоднюю ночь за последние годы. Целевая аудитория исследования 4+, города с населением более 100 тысяч человек.

Из этих данных следует, что рейтинг эфиров Первого канала в Новый год последние годы последовательно снижается: с 9,2% в 2011 году до 7,2% в 2016-м (подробная динамика представлена на графике). Доля - то есть среднее количество людей, смотревших телеканал, от общего числа телезрителей в данный момент времени - также упала: с 24,8% до 20,5% за аналогичный период.

У "России 1" - падение рейтинга с 11,2% до 8,5% за тот же период.

По выбранной аудитории исследования ситуация в последнее время улучшается у СТС: и рейтинг, и доля новогодних эфиров телеканала росла с 2011 по 2014 год. На СТС признаются, что 31 декабря "ассоциируется у россиян с двумя другими каналами". "Высокая новогодняя доля в 2012-2014 годах была нашим большим прорывом, что совпало с пиком популярности шоу "Уральских пельменей" - именно на его выпусках строился новогодний прайм в этот период", - объяснили в пресс-службе СТС.

Но 31 декабря 2015 произошло падение - хотя сразу после новогоднего поздравления президента транслировалось шоу "Уральских пельменей", на которое канал делает ставку до сих пор. Выправить ситуацию телекомпании удалось годом позже - доля выросла более, чем на один процентный пункт.

В НТВ признаются, что долго не могли решить проблему ухода аудитории с канала в новогодние праздники. Так, в 2014 году, до и после боя курантов зрителям демонстрировали "Анатомию года" - развлекательное шоу с музыкальными номерами таких исполнителей, как Ирина Дубцова, MBAND, "Непара", Леся Ярославская и других. Рейтинги шоу трудно было назвать праздничными - если до полуночи доля программы была 4,7%, то после упала до 3,1%, а рейтинг с 1,9 п.п. снизился на 0,4 п.п.

В 2015 году на НТВ не хватило "времени на производство шоу уровня большого федерального канала", рассказали в пресс-службе. Поэтому зрителям решено было показать фильмы "Покровские ворота" и "Тот самый Мюнхгаузен". Средние показатели НТВ по дню оказались в четыре раза ниже, чем среднегодовые.

"Однако в 2016 году день в целом сделал НТВ единственным каналом "большой тройки", увеличившим аудиторию 31 декабря по сравнению с аналогичным днем предыдущего года. Особенно необходимо отметить, что за 2016 год НТВ сумел привлечь к экранам молодую аудиторию", - резюмировали на телеканале.

Впрочем, рейтинги нельзя считать абсолютным отражением реальности, говорят эксперты. За последние годы структура и самого вещания, и его потребления сильно изменилась. Зритель "устраивает себе личное программирование потребления телевизионного контента", говорит телевизионный критик Юрий Богомолов. Поэтому многие каналы, изначально ориентированные на более узкую аудиторию, чем 4+, считают рейтинги самостоятельно по целевой аудитории. Например, на ТНТ ориентируются на аудиторию 18-30 - по этому показателю канал занимал первое место в 2011-2015 годах.

"Всероссийское вещание раздробилось, стало много нишевых каналов, молодежных, например. И они, естественно, измеряют рейтинг по своей целевой аудитории. Но всеобщего телевидения уже нет - даже Первый канал нельзя отнести к такому. И он, и "Россия 1" будут в новогоднюю ночь буквально 15-20 минут владеть вниманием, а дальше все пойдет по накатанной дорожке - всем будет неважно. Это как с салатом оливье: его можно приготовить по-разному, но это все равно будет оливье. Так и тут - звезды будут перебегать с одной кнопки на другую. Как сказано в "Иронии судьбы": "Когда я представил себе, что она будет жить в моей комнате и каждый день мелькать у меня перед глазами - туда-сюда, туда-сюда..." Так и телевидение занимается тем, что мелькает", - говорит Богомолов.

Кого хотят видеть зрители

В этом году Первый канал попытается разнообразить новогоднее шоу. Чтобы узнать, чего хочет аудитория, телеканал открыл голосование на площадке социальной сети "Одноклассники", предложив пользователям выбрать любимых исполнителей, которые и примут участие в "Новогодней ночи". "В случае с новогодней ночью это первый случай голосования", - подтвердила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова.

Выбрать любимых исполнителей захотели 1,3 миллиона человек (голосовали не только россияне, но и жители других стран): наиболее активной была Москва (жители столицы отдали 15% всех голосов), при этом около 50% проголосовавших - младше 35 лет.

В итоге первое место - у Григория Лепса (более 68 тысяч голосов), второе - у Ани Лорак (более 48 тысяч), замыкает тройку певица Наргиз (более 43 тысяч). Среди победителей есть и совсем новые для центральных каналов имена - украинский певец Alekseev (восьмое место) и группа Artik pres. Asti (шестое место). Также зрители проголосовали за группу "Ленинград", Басту, "Грибы", IOWA, Полину Гагарину и других исполнителей. Российские СМИ сразу обратили внимание: среди победителей нет "любимцев" центральных каналов Валерия Меладзе, Сергея Лазарева, Димы Билана, Иосифа Кобзона и других.

"Как выяснилось, мы с аудиторией неплохо понимаем друг друга, - заявил по итогам голосования главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. - Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах и два сезона был наставником "Голоса", как и Полина Гагарина, занявшая четвертое место. [...] Словом, мы во многом совпали, а где-то получили интересные подсказки и с удовольствием пригласим участвовать в нашем новогоднем проекте артистов, которые раньше не были задействованы в нашем эфире".

Но вряд ли все победители и в самом деле появятся на Первом: продюсер Максим Фадеев не раз заявлял, что его артисты (Наргиз и группа Serebro) не будут петь на Первом канале.

Основной конкурент Первого - "Россия 1" - до боя курантов будет развлекать зрителей "Новогодним парадом звезд". Фишкой эфира должна стать встреча на одном экране "героев главной телеинтриги года" - Андрея Малахова и Максима Галкина. Видимо, имеется в виду попытка Галкина высмеять открытое письмо Малахова сотрудникам Первого канала. Зрители должны увидеть и пародии на Дональда Трампа, Терезу Мэй, Ангелу Меркель и других политиков - все это до 00 часов, потом начнется традиционный "Голубой огонек". Тут решили брать количеством: "Всего в этом году в "Голубом огоньке" более 80 номеров! За последние годы это абсолютный рекорд!" - сообщает "Россия 1".

НТВ предлагает посмотреть "Супер Новый год" - обещают все тех же звезд отечественной эстрады, а также детей из проекта "Ты супер".

СТС решили сильно не экспериментировать и попытаться повторить успехи прошлых лет благодаря трансляции праздничного выпуска "Пельменей".

ТНТ, прокникнувшись трендами уходящего года, будет встречать новый в формате баттла Comedy Club Karaoke Star, где выступят участники Comedy Club, "Дома-2", Stand Up и "Универа".

"Новогодние шоу - это уже что-то за пределами, - говорит Юрий Богомолов. - Раньше все-таки Первый канал старался организовать какой-то деликатес для зрителей, придумывал сюжеты. А теперь - под стук вилок и ножей, под звон бокалов - это смотрится как бегущие обои. Все превращается в жвачку - она, может быть, и полезна для зубов, но не питательна. Думаю, здесь еще советский менталитет жив - эта инерция единения. Новый год - это частное празднование, это не 9 Мая, но в советское время было ощущение, что мы живем частной жизнью, но всеобщей радостью от наступающего года. Но это "уставшая" традиция, затухающая. И сейчас происходящее на телевидении - это уже что-то конвульсивное".