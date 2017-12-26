Возвращение домой: воспользуется ли бизнес амнистией капитала

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российским бизнесменам предложили разные способы репатриации капиталов

Российскому бизнесу снова предлагают амнистию капиталов - по тому же сценарию, что и два года назад. Тогда она не пользовалась высоким спросом, так как бизнес не получил гарантии защиты от правоохранительных органов. Но сейчас предпринимателям предстоит выбрать, что страшнее: возможное ужесточение западных санкций или же последствия возвращения капиталов на родину. Власти призывают бизнес не бояться.

Амнистия капиталов действовала в России с июля 2015 по июль 2016 года. Она позволяла предпринимателям задекларировать свои счета и активы в зарубежных юрисдикциях и после этого избавиться от ответственности за налоговые нарушения и не платить налоги за прошедшие периоды.

Тогда власти активно призывали воспользоваться этой возможностью, потому что амнистия задумывалась как "разовая акция".

Но теперь российские власти в ожидании возможного ужесточения санкций со стороны США решили провести ее повторно. 25 декабря Путин заявил, что у него есть два предложения, о которых он "пока публично не говорил". Первое - продлить срок амнистии капитала. И второе - освободить предпринимателей, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в Россию, от уплаты налога в 13 процентов с нераспределенной прибыли.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что условия амнистии будут теми же, что и в прошлом году, но этот вопрос еще будет обсуждаться. Законопроект будет готов в начале следующего года.

Будет ли удачной новая попытка властей вернуть бизнес на родину по-старому?

Спасибо, не надо

В первой амнистии капиталов приняли участие сотни российских граждан, а не тысячи и десятки тысяч, как планировалось, говорил ранее глава Российского союза предпринимателей и промышленников (представляет интересы крупного бизнеса) Александр Шохин. Газета "Ведомости" писала со ссылкой на источники, что всего было подано 2,5 тыс. деклараций.

"В той механике амнистии, которая действовала тогда, было достаточно много изъянов и неясностей, из-за которых бизнес опасался ее применять", - говорит ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов.

Основная причина - боязнь бизнеса, что после передачи информации в налоговую придется отвечать на вопросы государственных органов, в том числе Следственного комитета, считает директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.

Лоббисты бизнеса еще на этапе согласования условий амнистии просили расширить список статей уголовного кодекса, по которым их бы точно не привлекли после "амнистии". К примеру, речь шла о статье 159 УК РФ (мошенничество) и 174 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств). Но их так и не включили.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Владимир Путин объявил о мерах по репатриации капитала на очередной встрече с предпринимателями

Что именно определяет успешность амнистии? В первую очередь наличие понятных правил игры, говорит Русской службе Би-би-си бизнесмен Давид Якобашвили.

"Больше всего беспокоит не сама величина налогов и сборов - важно, чтобы она не менялась в определенный период времени. И тогда бизнес сможет планировать какие-то инвестиции, жизнь на будущее", - сказал он.

Если условия будут соответствующими, то будет "огромный поток" бизнесменов, которые захотят вернуть капиталы и бизнес в Россию, считает Якобашвили.

Основатель группы ЕСН Григорий Березкин говорит, что слышал про опасения бизнеса по поводу возможных претензий со стороны правоохранительных органов. "Мне кажется, информация сохранилась конфиденциальная. Ни одного скандала я не слышал по этому поводу. Или какого-то недовольства", - сказал Березкин Русской службе Би-би-си.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что это один из аргументов в пользу того, что нынешняя амнистия будет эффективной. "Амнистия 2016 года прошла так, что ей доверять можно", - говорит он.

Сейчас санкции являются еще одним стимулом к тому, чтобы воспользоваться амнистией, добавляет Шохин. "Есть опасения замораживания активов, вот эта неопределенность, которая сейчас висит над многими даже частными российскими компаниями, которые могут оказаться обвиненными в сотрудничестве с [российскими] властями. Элемент неопределенности очень большой", - говорит глава РСПП.

Он отмечает, что не стоит забывать о других инструментах, предложенных российскими властями - о механизме перевода бизнеса в российскую юрисдикцию без уплаты налога в 13% и новые валютные облигации для олигархов, при покупке которых будет гарантирована анонимность.

"Если наши бизнесмены не хотят огласки движения своих денежных средств, они могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет, и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear", - пообещал в свою очередь Силуанов, слова которого цитирует агентство ТАСС.

Малый, средний и крупный бизнес смогут выбрать что-то из этого набора для репатриации капитала, считает руководитель РСПП.

Амнистия может быть интересна бизнесу еще и потому, что Россия в 2016 году подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией, отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.

Оно позволит ФНС получить доступ к данным о счетах налогоплательщиков в автоматическом режиме в сотне стран, включая популярные офшорные юрисдикции.

Фактически это означает, что спрятать активы становится все сложнее - как от западных, так и от российских чиновников.