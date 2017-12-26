Уровень банкротств в России достиг максимума за восемь лет

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В России банкротится все больше предприятий. В четвертом квартале число компаний-банкротов достигло максимума с апреля 2015 года, а соотношение числа банкротов и работающих компаний - максимума с декабря 2009 года. Российская налоговая служба обеспокоена числом "намеренных" банкротств.

В октябре банкротами стали 1254 юридических лица - это максимум с марта 2015 года. В ноябре банкротами стали еще 1160 компаний, посчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Источником данных для анализа являются сообщения о банкротстве, опубликованные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Если очистить эти данные от сезонности и случайных колебаний, то очевидным становится тренд на рост числа банкротств.

В ЦМАКП обеспокоены еще один показателем интенсивности банкротств. Речь идет о соотношении числа банкротств к общему числу компаний. Сейчас он составляет 0,0264%. И это максимум за посткризисный период. В декабре 2009 года этот показатель составлял 0,0269%. В IV квартале интенсивность банкротств росла каждый месяц, говорится в исследовании ЦМАКП.

Больше всего банкротств, по данным ЦМАКП, наблюдается в торговле и строительстве. Владимир Сальников, отвечающий в центре за анализ и прогнозирование развития отраслей реального сектора, частично объясняет это большим количеством компаний в этих секторах: чем больше компаний, тем больше число банкротств.

Высоко число банкротств и в секторе операций с недвижимостью и в коммерческих услугах. Растет число банкротств в металлургии и машиностроении.

Почему компании банкротятся?

Число компаний в России сокращается уже почти два года. В декабре 2015 года в стране работало около 4,8 млн юридических лиц, а в ноябре 2017 года их осталось 4,4 млн.

Рост числа и интенсивности банкротств происходит на фоне продолжающегося падения экономики.

Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач в аналитической записке от 26 декабря указал, что в ноябре в России усилился спад экономики. По его расчетам, ВВП сократился на 0,3% по отношению к октябрю. "Экономика продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд", - написал он.

По его прогнозу, ВВП в четвертом квартале "скорее всего, будет ниже, чем в третьем".

"С большой вероятностью будет иметь место снижение ВВП в течение двух последовательных кварталов. Однако мы считаем, что это скорее пауза в восстановительном росте, чем возобновление рецессии, которую иногда трактуют как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. В этих условиях годовой рост ВВП может не превысить 1,4%", - предупреждает он.

Но Сальников утверждает, что в случае с увеличением числа банкротств негативными макроэкономическими факторами можно объяснить "меньше половины этой динамики". Он не исключает, что это может быть связано с ужесточением позиции налоговой службы.

Налоговики тоже беспокоятся

О том, что в России растет "популярность банкротства", говорят и в Федеральной налоговой службе. Но налоговики связывают это не с ужесточением своей позиции.

"ФНС подает сейчас заявлений о банкротстве почти в два раза меньше, чем, например, еще в 2015 году. При этом в три раза увеличилось число заключенных мировых соглашений", - говорится в официальном ответе пресс-службы ФНС. Налоговики сейчас имеют первоочередную цель - получить средства в бюджет, а не списать их.

Тенденция, которая беспокоит налоговиков, заключается в том, что наибольшая часть заявлений о банкротстве идет от должников и связанных с ними лиц.

"В значительном числе случаев сейчас должниками и их бенефициарами банкротство используется как способ уклонения от погашения долга. Об этом свидетельствует статистика, когда 70% должников не имеют на момент банкротства активов для погашения требований кредиторов", - говорится в ответе налоговой службы.