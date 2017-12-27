Сила, эстетика, ужас: уходящий год глазами фотографов Getty Images

Можно ли подвести итоги года с помощью лишь нескольких фотографий? Редактор всемирно известного агентства Getty Images Кен Майнардис сделал подборку работ своих коллег и объясняет, почему именно эти снимки красноречивее всего рассказывают об уходящем 2017 годе.
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Американская теннисистка Аманда Анисимова играет против своей соотечественницы Тейлор Таунсенд на Miami Open во Флориде. Если надо научить кого-то фотографировать теннисный удар, как поймать свет и ракурс, то эта фотография - самый лучший пример. Автор этого восхитительного снимка Ал Белло много лет работает спортивным фотографом. Чтобы так снять, нужен огромный опыт.
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На церемониях награждения Американской киноакадемии за кулисы пускают только троих фотографов. Кристоферу Полку повезло поймать этот очень личный момент между Леонардо Ди Каприо и Эммой Стоун, после того как она получила "Оскар". Здесь есть все: атмосфера закулисья, ретро-эстетика, напоминающая снимки 1950 годов. Это просто завораживающая фотография.
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В Кокс-Базаре, в Бангладеш, беженец-рохинджа в слезах забирается на грузовик, с которого раздают гуманитарную помощь. Такого рода фотографии обычно не трогают нас, потому что, увы, мы очень часто их видим. Но этот снимок Кевина Фрейера, на котором ребенок прямо по центру, передает весь трагизм его ситуации. Изображение ребенка, молящего о помощи или о еде, разобьет сердце любого родителя. Именно поэтому для нас очень важно продолжать делать такие снимки.
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Фотограф Райан Пирс поймал момент на известном пляже Сиднея Бонди-Бич, когда серфенгист упал с доски. Композиция этого снимка передает зрителю ощущение невероятной силы волны, а также четко показывает соотношение сил человека и природы. Спортсмен теряет контроль над своей доской, начинает падать в воду, и в этот момент, глядя на фотографию, мы испытываем ужас от сознания того, что наша судьба может оказаться в руках стихии в любой момент.
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Ультраправые американцы столкнулись со своими противниками во время беспорядков в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Ситуация очень тревожная: участники потасовки размахивают бейсбольными битами, на некоторых защитные каски. Сделав эту фотографию с такого близкого расстояния, Чип Сомодевийя подвергал себя большой опасности.
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Патрик Хёрнквист из "Питтсбург Пингвинз" забивает вратарю "Нью-Джерси Девилз" Кори Шнайдеру. Здесь есть два очень важных аспекта спортивной фотографии, которые Брюс Беннетт демонстрирует просто виртуозно: пойман наиважнейший момент для исхода всего матча, а также пойман момент, которые люди по телевизору увидеть не могут. Брюс поместил камеру с дистанционным управлением в ворота и в нужный момент сделал эту прекрасную фотографию.
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Индустрия развлечений может быть весьма неоднозначной, но благотворительный концерт в Манчестере в память жертв теракта, произошедшего в этом городе 22 мая, как раз показал ее лучшую сторону. Кевин Мазур был единственным фотографом, которому разрешили снимать на сцене во время концерта. Это позволило ему запечатлеть невероятно эмоциональный момент для Арианы Гранде (певица, на выступлении которой и произошел теракт - прим. Би-би-си). Иначе мы бы никогда не увидели такой фотографии: как вы видите, она стоит спиной ко всем остальным фотографам, работавшим в тот вечер.
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На окраине филиппинского города Марави невеста по имени Катти Маланг Микунуг делает селфи со своими подругами. С мая этого года город частично удерживался боевиками так называемого "Исламского государства" (организация запрещена в России и ряде стран - Би-би-си). В этом снимке фотографа Джеса Азнара меня поражают две вещи: во-первых, вся композиция создает иллюзию картины, а во-вторых - такое простое действие как селфи делает нам ближе и понятнее людей, замешанных в конфликтах, которые нам кажутся очень далекими.
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Вообще-то Дэвид Бекер был отправлен в командировку для освещения фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе. Но когда началась стрельба, он быстро перестроился и начать фотографировать сцены той ужасной трагедии. Среди фотографов-новостников есть такое выражение: если ты не можешь сделать отличные снимки в такой ситуации, значит ты недостаточно близко находишься. Сила этих фотографий говорит о том, насколько близко Дэвид был к эпицентру события, и сколько нужно было храбрости, чтобы бежать с объективом в сторону стрельбы.
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Певица Рианна приехала на премьеру на каннском кинофестивале. Подобный снимок наверняка сделали сотни фотографов, но то, как Тристан Фьювингс использовал свет на красной дорожке, - крайне необычно, блестящий снимок.
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