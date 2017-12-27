Сила, эстетика, ужас: уходящий год глазами фотографов Getty Images

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Вообще-то Дэвид Бекер был отправлен в командировку для освещения фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе. Но когда началась стрельба, он быстро перестроился и начать фотографировать сцены той ужасной трагедии. Среди фотографов-новостников есть такое выражение: если ты не можешь сделать отличные снимки в такой ситуации, значит ты недостаточно близко находишься. Сила этих фотографий говорит о том, насколько близко Дэвид был к эпицентру события, и сколько нужно было храбрости, чтобы бежать с объективом в сторону стрельбы.