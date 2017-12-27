СМИ России: электоральный бойкот Навального - новаторский прием

В обзоре российских газет от 27 декабря:

"Дождь": Захарова ответила на критику Госдепа

В МИД назвали вмешательством заявления США о недопуске Навального на выборы, пишет телеканал "Дождь". Представитель министерства Мария Захарова написала в социальных сетях: "И эти люди целый год возмущались якобы "вмешательством" России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", - написала Захарова.

"Дождь" напоминает, что накануне официальный представитель Госдепартамента Клэй Ноэл, комментируя отказ ЦИК регистрировать Навального в качестве кандидата на президентских выборах, заявил: "США продолжают выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам - от журналистов до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков".

Он отметил, что "российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод". Представитель Госдепартамента США призвал российские власти "провести честные выборы, которые будут прозрачными, справедливыми и свободными".

Захарова в ответ на это отметила, что критике Москву подвергают "те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде".

Телеканал напоминает, что Навальный был выдвинут инициативной группой в качестве кандидата в президенты, а затем подал в ЦИК документы для регистрации, но ЦИК принял решение отказать оппозиционеру в регистрации из-за непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса.

"Новая газета": Кремль потерял инициативу

Оппозиционер Алексей Навальный предчувствовал отказ в регистрации, поэтому еще до заседания ЦИК записал видеоролик, в котором объявил "забастовку избирателей". "Новая газета" пишет, что теперь избирательные штабы политика по всей стране (они есть в 84 городах) превращаются в штабы, агитирующие за забастовку. Цель бойкота - снизить явку избирателей на выборах, высокий уровень которой, как считает Навальный, является главной целью Кремля.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что призывы бойкотировать выборы "подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству".

"По действующему российскому законодательству, призыв к бойкоту выборов абсолютно законен. Но власть его может транскрибировать, извратить, истолковать, как захочет, - считает доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова, - Могут увидеть экстремизм, призыв к массовым беспорядкам в каком-то репосте, например, как это обычно бывает. И потом даже доказать это в суде", - комментирует эксперт.

Для власти проблему сейчас представляет не бойкот оппозиции, а стихийный неосознанный бойкот ее собственных избирателей, - считает политолог Алексей Макаркин. - Бойкот избирателей власти не связан с тем, что их не устраивает главный претендент на пост президента страны. Просто они точно знают, что он выиграет, поэтому смысла идти на участок - нет Алексей Макаркин,, политолог

"В свободе слова избирателей никто не ограничивает, но вопрос в том, как на эту свободу слова будет реагировать правоохранительная система, и будет ли призыв к бойкоту воспринят как какой-то призыв к экстремизму", рассуждает сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

Неизвестно, на какую статью закона можно ссылаться, чтобы запретить агитировать полностью игнорировать выборы, считает политолог Александр Кынев: "Если только агитация за бойкот идет в ходе самой кампании и ведется в период, когда уже действует закон, можно придраться, что эта агитация не оплачена с избирательных счетов. Очень спорно, но можно".

Политолог Глеб Павловский рассказал, что Кремль сейчас будет делать все, чтобы устранить Навального с общественной сцены: "Сейчас пойдут попытки власти взять реванш и вернуть себе лидерство. А это очень трудно сделать. Первое, за что они сейчас возьмутся - будут делать гадости Навальному. Но и это будет ошибкой. Да, он, действительно, центральная фигура, он лидирует на общественной сцене, но не он ее хозяин. Общественный мейнстрим больше не кремлевский. Власть - у Кремля. А мейнстрим - нет".

Павловский считает, что сегодня Кремль потерял сценарную инициативу. "Нужно понять, что пытаться захватить ее атакой "сзади", реагируя на происходящее, невозможно", - считает политолог.

"Для власти проблему сейчас представляет не бойкот оппозиции, а стихийный неосознанный бойкот ее собственных избирателей, - считает политолог Алексей Макаркин. - Бойкот избирателей власти не связан с тем, что их не устраивает главный претендент на пост президента страны. Просто они точно знают, что он выиграет, поэтому смысла идти на участок - нет".

"То, о чем говорит Навальный, это не бойкот в прежнем смысле слова, когда мы торжественно объявляем, что ноги нашей не будет на наших выборах, - уверен Павловский, - Он говорит об электоральной забастовке. Этот прием у нас не применялся до сих пор. Если Навальный и его движение сумеет его применить - это будет новаторство. Электоральная забастовка - это такая общенациональная акция гражданского неповиновения, которая становится центром внимания при проведении нечестных выборов".

"Ведомости": инициативная группа как "техническая история"

Владимир Путин был выдвинут на четвертый президентский срок в 57-м павильоне ВДНХ, где проходит выставка "Россия - моя история". "Ведомости" назвали сам процесс "церемонией выдвижения", и отметили, что в инициативную группу вошли 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции, а также звезд культуры, искусства и спорта.

Во время голосования все присутствовавшие встали, пишет издание. А сам кандидат в президенты в процедуре не участвовал. Кремль сообщил, что у Путина не было планов участвовать в выдвижении накануне собрания инициативной группы, в понедельник, 25 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Путина достаточно загруженный график, а по закону его участие в подобном мероприятии не требуется.

Лучшее - враг хорошего. Видимо, в данном случае подход такой, что инициативная группа - это техническая история Евгений Минченко,, политолог

Участники инициативной группы на присутствие Путина и не рассчитывали. "Он высказал свое желание [выдвигаться], но есть инициативная группа, которая предлагает ему пойти [на выборы]. Поэтому это не принципиально, чтобы он был сегодня, все равно мы мысленно с ним, а он с нами, - сказал продюсер Иосиф Пригожин. - Он и не должен был прийти, я так думаю".

Путин уже сделал программные заявления на двух площадках, являющихся его ключевыми политическими инструментами - форуме Общероссийского народного фронта и съезде партии "Единая Россия", отмечает политолог Евгений Минченко. "Лучшее - враг хорошего. Видимо, в данном случае подход такой, что инициативная группа - это техническая история", - полагает эксперт.

РБК: статус ПФР может измениться

В 2018 году правительство планирует обсудить преобразование Пенсионного фонда в публично-правовую компанию - с возможностью инвестировать свободные деньги и копить резервы. К управлению фондом привлекут работодателей и профсоюзы, пишет РБК.

О планируемых преобразованиях изданию сообщили три человека, знакомые с ходом обсуждения. На первом этапе предлагается создать орган управления ПФР на трехсторонней основе, с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей.

Новый правовой статус позволил бы ПФР стать более независимым от бюджета, дал бы возможность наращивать резервы и размещать их в активах компаний для получения дополнительной прибыли, говорят эксперты, опрошенные РБК. Правительство начнет обсуждение законопроекта, уточняющего правовой статус ПФР, осенью 2018 года.

Основная особенность нашей страны - в том, что в отличие от других стран у нас достаточно слабые профсоюзы, поэтому вопрос в том, насколько профсоюзы смогут отстаивать права работников Елена Гришина,, эксперт РАНХиГС

Как следует из закона, публично-правовая компания — это некоммерческая организация с правом инвестировать свободные деньги на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности. "Год назад примерно было принято решение о проработке вопроса о возможности регулирования статуса ПФР, основываясь на нормах федерального закона о публично-правовых компаниях; финальной версии [законопроекта] до сих пор нет. Обсуждения продолжаются между Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, профсоюзами и организациями работодателей", - сообщил собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждения.

Идея статуса ППК для Пенсионного фонда обсуждается "как один из вариантов", говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, но в первую очередь, по его словам, важно ввести управление фондом на трехсторонней основе - с участием государства, представителей организаций профсоюзов и работодателей.

"Нельзя однозначно сказать, плохо это (преобразование ПФР в публично-правовую компанию) или хорошо, там есть плюсы и минусы, но в любом случае на первом месте основа управления должна быть трехсторонняя, а дальше форму выбирать — публично-правовую компанию или в виде акционерного общества, об этом, собственно, сейчас идет разговор. Есть сторонники одного варианта, есть сторонники второго варианта. Решения еще нет", - сказал Шмаков.

Обсуждение преобразования ПФР в публично-правовую компанию продолжается, говорит президент РСПП Александр Шохин. Он согласен со Шмаковым: на первом этапе управление ПФР можно перевести на трехстороннюю основу.

"Основной вопрос - насколько будет жизнеспособна такая (трехсторонняя) система", - отмечает заведующая лабораторией исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина. "Основная особенность нашей страны - в том, что в отличие от других стран у нас достаточно слабые профсоюзы, поэтому вопрос в том, насколько профсоюзы смогут отстаивать права работников", - говорит эксперт.

С другой стороны, влияние работодателей может заключаться в том, что они, например, могут говорить о снижении нагрузки на бизнес, снижении взносов, а работники, напротив, должны быть заинтересованы в том, чтобы их пенсионный капитал был больше, добавляет Гришина.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.