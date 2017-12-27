Пресса Британии: правительство просит принца Гарри не приглашать Обаму на свадьбу

В обзоре британских газет:

Документы о самых острых эпизодах истории Британии ХХ века исчезли

Guardian рассказывает о том, что тысячи правительственных документов, касающихся самых острых эпизодов истории Британии ХХ века, как выяснилось, утеряны и, возможно, необратимо. Правительственные чиновники вывезли их из Национального архива, после чего заявили об их пропаже.

Утраченные документы относятся к истории Фолклендской войны, беспорядков в Северной Ирландии и печально известного так называемого "письма Зиновьева", в котором сотрудники службы внешнеполитической разведки МИ-6 планировали заговор по смещению первого в истории страны лейбористского правительства.

Также исчезли документы о работе британской колониальной администрации в Палестине и долгой истории территориального конфликта между Британией и Аргентиной.

Пропала в общей сложности почти тысяча папок, в каждой из которых содержались десятки документов. Как сообщается, они были утеряны в процессе перевозки из архива в правительственные здания.

Национальный архив регулярно отправляет в те или иные правительственные ведомства списки взятых ими во временное пользование документов. Если нам в ответ сообщают, что документы утеряны, мы спрашиваем о мерах, принятых для их обнаружения сотрудник архива

Вся папка, касающаяся письма Зиновьева [в 1924 году, через четыре дня после выборов, победу на которых впервые одержала лейбористская партия, газета Daily Mail опубликовала документ, являвшийся, по ее утверждению, текстом письма тогдашнего главы Коминтерна Григория Зиновьева, адресованного Коммунистической партии Британии и инструктировавшего коммунистов на работу по радикализации рабочего класса и организацию всяческого рода беспорядков. Впоследствии историки признали письмо фальшивкой - Би-би-си], исчезла после того как ее вывезли из здания архива чиновники министерства внутренних дел. В самом министерстве отказываются говорить, по какой причине документы были вывезены из архива, и когда и как они были утеряны. Не говорят также и о том, существовали ли копии утраченных документов.

В других случаях пропали не папки целиком, а лишь некоторые, тщательно отобранные и изъятые из них документы.

В 2015 сотрудники МИД Британии изъяли некоторое количество документов, касающихся убийства в 1978 болгарского журналиста-диссидента Георгия Маркова. Марков работал на Болгарской службе Би-би-си, и по дороге на работу в Буш-хаус на мосту Ватерлоо проходивший мимо него человек мгновенным уколом в бедро ввел ему смертельную дозу рицина.

Форин-офис сообщил Национальному архиву, что изъятые документы найти нигде не могут.

В ответ на запрос Guardian в МИДе заявили, что большую часть документов удалось обнаружить, и они возвращены в архив. Нескольких документов по-прежнему не достает. Сообщить причину их изъятия, а также ответить на вопрос, были ли сделаны копии утраченных документов, чиновники отказались.

Также утрачен документ, "взятый на временное пользование правительственным ведомством", который касается деятельности Коммунистической партии Британии в разгар холодной войны. Еще один потерянный документ относится к тому, как британское правительство взяло под свой контроль счета в британских банках, принадлежавшие смещенному после революции 1917 года российскому правительству.

"Пропажа документов, - пишет Guardian, - свидетельство того, с какой легкостью правительственные ведомства могут распоряжаться официальными документами после их рассекречивания в архивах и открытия доступа к ним историкам в здании Национального архива в Кью, на юго-западе Лондона".

Сделанный в соответствии с Актом о свободе информации в 2014 году запрос показал, что в 2011 году во временное пользование правительства были переданы и затем возвращены 9308 папок с документами, на следующий год - 7122 папки, а 2013-м - 7468. Национальный архив настаивает на том, чтобы документы были своевременно возвращены, но правительственные ведомства не обязаны это делать.

"Национальный архив регулярно отправляет в те или иные правительственные ведомства списки взятых ими во временное пользование документов. Если нам в ответ сообщают, что документы утеряны, мы спрашиваем о мерах, принятых для их обнаружения", - заявил представитель архива.

Некоторые историки особенно подозрительно относятся к деятельности британского МИД после того как в 2013 году Guardian обнародовала факт незаконного хранения 1,2 млн документов на секретном складе министерства в окрестностях города Милтон-Кейнс.

Этот факт вскрылся в ходе судебного процесса по иску группы пожилых кенийцев, которые были незаконно арестованы и подвергались издевательствам во время так называемого восстания Мау-Мау в Кении в 1950-е годы.

А еще несколькими годами ранее под предлогом того, что документы могут попасть под вредное воздействие асбеста, министерство обороны отказалось опубликовать в соответствии с Актом о свободе информации ряд документов, касающихся продажи оружия Саудовской Аравии и операций британских спецслужб против Индонезии. Министерство отрицает тот факт, что асбест был поводом для сокрытия документов.

Правозащитные организации требуют от правительства Терезы Мэй начать широкий поиск пропавших документов, в числе которых могут быть и доказательства нарушений прав человека.

Правительство признает факт утраты документов, но ни министерство внутренних дел, ни Форин-офис не в состоянии объяснить, почему были изъяты те или иные папки, и были ли сделаны копии утраченных документов.

Правительство не хотело бы видеть чету Обама на свадьбе принца Гарри

Издание I рассказывает о трениях вокруг еще не составленного и не утвержденного списка гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая запланирована на май 2018 года.

Так как церемония не будет мероприятием государственного уровня, правительство не будет контролировать, кого приглашать, а кого не стоит, это останется прерогативой королевской семьи.

Но это не значит, что жених и невеста могут совсем уж не обращать внимание на гласные и негласные пожелания правительства и старших членов королевской семьи.

Первая спорная ситуация уже возникла: правительство попросило принца Гарри не приглашать на свадьбу бывшего президента США Барака Обаму и его жену Мишель.

Как стало известно газете, и канцелярия премьер-министра, и министерство иностранных дел выразили серьезное беспокойство, что такое приглашение может еще больше усложнить отношения между Терезой Мэй и Дональдом Трампом.

По мнению источника в правительственных кругах, нынешний президент США может нервно отреагировать на появление своего предшественника на королевской свадьбе до того, как сам Трамп встретится с королевой.

Пока щекотливая ситуация лишь обсуждается. Если премьер-министр Британии будет лишь следовать закону, это развяжет руки принцу, подружившемуся с четой Обама во время организации его любимых спортивных состязаний для ветеранов-инвалидов.

Меган Маркл как главный модный тренд 2018 года

Daily Telegraph рассказывает об "эффекте Меган", который уже вошел в модный тренд и, как ожидается, окажет существенное влияние на модную индустрию следующего года.

Газета вспоминает, что после объявления о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон немногие за пределами Британии интересовались стилем будущей супруги наследника престола. "Эффект Меган" сработал мгновенно: одежда и аксессуары тех брендов, которые мисс Маркл носит, ранее не слишком известных, распродается очень быстро.

Аналитики моды связывают это с тем, что невеста принца Гарри - американка, читатели различных модных блогов и сайтов большей частью если не американцы, то находятся под сильным влиянием американской стилистики. Меган Маркл им ближе, они больше доверяют ее стилю и легче решаются повторять его в своей совсем некоролевской жизни.

Издание полагает, что молодые и малоизвестные бренды будут пачками отправлять свои коллекции самой Маркл и ее стилистам, а те компании, чью одежду невеста принца уже носит, попросту переименовали свои нынешние коллекции в линейку "Меган".

В общем, если верить Daily Telegraph, законодательницей мировой моды в 2018 году станет именно она, будущая жена шестого в очереди наследника британского престола.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com