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Биткоины. Все о них говорят, но мало у кого они есть.

Выгодно ли получать зарплату в криптовалюте?

С начала 2018 года сотрудники японской интернет-компании GMO Group узнают это на собственном опыте - более чем 4000 ее сотрудников предложили выдавать часть зарплаты биткоинами.

Скептики говорят, что это не более чем маркетинговый ход, рассчитанный на то, чтобы сыграть на массовом интересе к "основной" криптовалюте.

Есть здесь и риски: на прошлой неделе, например, биткоин резко упал, хотя с тех пор уже больше чем наполовину отыграл падение.

Но может ли биткоин работать как средство расчета между сотрудником и работодателем?

Как это работает

Как правило зарплата в биткоинах рассчитывается, исходя из цены криптовалюты на заранее оговоренную дату и время.

Если упростить математику, то если биткоин стоит десять тысяч долларов, а сотрудник хочет перевести в криптовалюту тысячу, то он получит 0,1 биткоина.

Те сотрудники, которые заранее договорились продать криптовалюту сразу после получения, получат ее стоимость в обычной валюте. Но если сотрудник захочет сохранить биткоины, то со временем он может выиграть на росте курса.

Сотрудники, которые оставляют криптовалюту у себя - будь то на день, на месяц, или на более долгий срок - могут и потерять деньги. Все зависит от изменений курса биткоина - тысяча долларов может превратиться в пять тысяч, а может - в ничто.

Именно поэтому некоторые считают, что выдача зарплаты в биткоинах сродни азартным играм.

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"Если сотрудник получает зарплату в биткоинах, можно с таким же успехом выдавать ее лотерейными билетами", - говорит профессор французской бизнес-школы INSEAD Массимо Масса.

"Эти люди просто играют в игру", - считает профессор.

Сотрудники должны четко понимать, что "гарантий того, что стоимость [биткоина] будет расти, нет, а сама криптовалюта не имеет ценности, поскольку ничем не обеспечена", говорит Масса, добавляя, что выдачу зарплаты в криптовалюте ни в коем случае нельзя делать обязательной - сотрудники компаний должны соглашаться на это добровольно.

Хотят ли этого сами сотрудники?

Несмотря на предупреждения видных экономистов и аналитиков о том, что крах биткоина неизбежен, кажется, все больше людей готовы вложиться в криптовалюту.

Платформа Bitwage, созданная для перевода зарплаты в криптовалюту, в этом году получила несколько тысяч новых пользователей на волне роста курса.

"Сегодня очень многие хотят, чтобы часть, а иногда и всю зарплату им выдавали в биткоинах", - утверждает основатель Bitwage Джонатан Честер.

В этом году его платформа перевела в криптовалюту около 30 млн долларов для пользователей из США, Европы, Латинской Америки и Азии. Платформу используют, в частности, сотрудники Google, Facebook, GE, Philips, ООН и флота США. Многие из них завели аккаунты на Bitwage самостоятельно.

По словам Честера, он сам каждый месяц переводит в криптовалюту 15% своей зарплаты и называет это способом "накапливать биткоины или другие криптовалюты, не волнуясь о том, вовремя ли вы их покупаете".

Такие инвесторы могут уменьшить волатильность валюты, потому что "они покупают понемногу, в течение долгого периода времени", объясняет Честер.

Что с налогами?

Здесь трудно обобщать, но кажется неизбежным, что по мере того как развивается индустрия криптовалюты, меняться будут и налоговые правила.

В какой бы стране они ни жили, сотрудники должны платить налоги на полученный в биткоинах доход. И налоги эти рассчитываются, исходя из стоимости криптовалюты на момент выдачи зарплаты.

Но как и в случае с опционами на акции, сотрудники компаний в некоторых случаях - в зависимости от налоговой юрисдикции - должны будут заплатить и налог на доход от прироста капитала, если полученные ими биткоины вырастут в цене.

Как могут выиграть работодатели?

Некоторые компании, работающие на рынке криптовалют, уже несколько лет предлагают сотрудникам получать зарплаты в биткоинах.

В конце концов, если ты рано вышел на рынок и давно начал покупать криптовалюту по низкой цене, возможно, логично использовать ее некоторое время спустя для выдачи зарплаты.

Однако для некоторых компаний выплата зарплат в криптовалютах - важная часть бизнес-стратегии.

Японская GMO, например, делает это для того, чтобы вовлечь сотрудников в майнинг и торговлю криптовалютами, которыми компания начала заниматься только недавно.

В компании говорят, что, если хотя бы часть сотрудников получат прямой опыт обращения с биткоинами, это поможет "развитию грамотности в сфере криптовалют", а это, в свою очередь, "жизненно важно для роста и развития нашего криптовалютного направления".

Правообладатель иллюстрации Bitwage Image caption Чек от Bitwage: Так выглядит расчетный листок человека, который перевел часть зарплаты в биткоины

Какие есть варианты, кроме биткоина?

Индустрия цифровых платежей растет, и новые криптовалюты появляются чуть ли не каждый день.

В сингапурской блокчейн-компании TenX основную часть зарплаты сотрудникам выплачивают в обычной валюте, а бонусную - в собственной криптовалюте фирмы, "пей-токенах".

"Токены" можно обменять на любую другую валюту на цифровых биржах - TenX провела ICO (начальное размещение на рынке криптовалют) в июне и привлекла 80 млн долларов.

Сооснователь и президент TenX Джулиан Хосп говорит, что в покупке биткоинов для выплаты бонусов не было смысла, ведь у компании уже была собственная криптовалюта.

Выплата бонусов в токенах, кроме всего прочего, дополнительно мотивирует сотрудников, поскольку те осознают, что курс имеющейся у них криптовалюты будет расти по мере развития компании, добавляет Хосп.

Image caption Майк Феррер (справа) считает биткоины долгосрочным вложением

Коммьюнити-менеджер TenX Майк Феррер пошел еще дальше и решил получать в криптовалюте TenX не только бонусы, но и часть своей основной зарплаты.

32-летний Феррер давно начал инвестировать в криптовалюту и понимает, что это связано с огромными рисками. Но он говорит, что инвестирует ровно столько, сколько может себе позволить потерять.

"Я представляю, что бросаю деньги в огонь и смотрю, как они горят. Если мне становится некомфортно, значит, я инвестировал слишком много", - говорит Феррер.