Военные тайны: главные события 2017 года в российской армии

Правообладатель иллюстрации Russian MOD/TASS Image caption Вывод войск из Сирии стал самым главным событием в российской армии в 2017 году

Русская служба Би-би-си выбрала главные события 2017 года, связанные с российской армией. Среди них - вывод российских войск из Сирии и участие бойцов российских частных военных компаний в Судане, острые дискуссии о стоимости программы вооружений и военные учения. Отдельно мы упомянули и истории с "виртуальной реальностью" сотрудников минобороны.

Вывод войск из Сирии

11 декабря Путин объявил о выводе войск из Сирии. За несколько дней до этого российский генштаб объявил о том, что с организованными отрядами запрещенной в России организации "Исламское государство" в Сирии покончено. В тот день у Путина был запланирован визит в Египет, и посадка его самолета на российской авиабазе Хмеймим оказалась неожиданной.

"Министру обороны, начальнику генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военными в Хмеймиме. К месту построения он подъехал на военном автомобиле марки УАЗ.

В том, что Россия выведет всю группировку из Сирии, военные эксперты усомнились сразу. Еще 23 ноября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия оставит в Сирии "центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Сирии, по мнению экспертов, даже после вывода контингента останется много российских военных

Как заявил Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, в Сирии могут остаться "наземные силы охраны и обороны этих объектов [двух баз], останется часть авиагруппы для обеспечения текущей деятельности и выполнения внезапно возникающих задач, останется военная полиция, которая находится на КПП в зонах деэскалации". Кроме того, по его словам, останется некоторая часть сил спецназа.

26 декабря Совет Федерации одобрил соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус до полноценной военно-морской базы. Соглашение будет действовать 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды. Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год, передает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны Александра Зинченко.

В соцсетях широко обсуждалось также заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в Сирии было освобождено более 500 тыс. кв. км. территории. "Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 223 квадратных километра", - заявил он в конце октября на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН.

Заявление вызвало оживленную дискуссию, поскольку в официальной справке ООН вся территория Сирийской Арабской Республики составляет 185 180 квадратных километров.

21 ноября сайт радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что глава военной кафедры МГИМО Иван Марущак обратился в Генштаб за разъяснением, и замначальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Виктор Познихир прислал ему официальный ответ, снимок документа опубликовала радиостанция. В нем утверждалось, что общая площадь Сирии составляет 529 708 квадратных километров, и что Генштаб располагает детальными картами Сирии, на которых учитывается рельеф местности.

Русская служба Би-би-си разобралась, почему появились такие отличия. Выяснилось, что площадь рельефных карт гористой местности может отличаться от "плоских" карт. Да и сами эти "плоские" карты сильно отличаются друг от друга - все зависит от типа проекции, который был использован для их составления.

"Их там нет"

22 декабря на расширенной коллегии в министерстве обороны глава ведомства Сергей Шойгу впервые назвал число российских военных, участвовавших в операции в Сирии. "Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, из них свыше 14 тысяч отмечены государственными наградами", - заявил Шойгу.

Но министр обороны не упомянул о сотрудниках российских частных военных компаний, которые воевали в этой стране - их присутствие в Сирии официально не подтверждается.

Впервые о "Группе Вагнера" в российской прессе написали еще в 2015 году в связи с событиями на востоке Украины. Их деятельность расследовало интернет-издание "Фонтанка". Через год в прессе появились публикации о том, что группа была переброшена в Сирию. Главой ЧВК считают офицера запаса Дмитрия Уткина, использующего позывной "Вагнер". Как удалось выяснить "Фонтанке", он кавалер ордена Мужества.

Сколько именно сотрудников ЧВК воевало в Сирии, неизвестно. Так же как нет подтвержденных данных о том, сколько из них погибли в ходе войны. Би-би-си удалось побеседовать с вдовой одного из погибших в Сирии россиян.

Житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа Марк Неймарк подорвался на мине, но его имя не значится в списках потерь минобороны.

Его жена сказала, что он подписал контракт с частной военной компанией. По ее словам, тело погибшего ей выдали в Ростове, и в тот день тела погибших выдавали еще трем семьям.

Media playback is unsupported on your device "Сам в Сирию не еду и друзей отговариваю"

28 сентября, когда погиб Марк Неймарк, в Сирии попали в плен казак из Ростовской области Роман Заболотный и житель Подмосковья Григорий Цуркану, об их судьбе достоверных сведений до сих пор нет.

Джихадисты из ИГ опубликовали видео их допроса, но министерство обороны заявило, что люди на видеозаписи не имеют отношения к вооруженным силам России.

Среди тех, кто продолжает участвовать в боевых действиях на востоке Украины на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отношение к участию своих товарищей в сирийской операции, равно как и к самой сирийской кампании довольно неоднозначное.

Многие считают, что в Сирии бойцов ЧВК используют в слишком опасных операциях, и те несут неоправданно большие потери.

"Я же знаю, какая там ситуация происходит. Когда была война в Донбассе, которая до сих пор продолжается, мы туда шли воевать за русский народ. А в Сирии маленько не такая ситуация… не та совсем… за кого воевать? Люди едут воевать за деньги", - рассказал Би-би-си представитель вооруженных формирований из ДНР в Ростове на открытии памятника погибшим в ходе конфликта на востоке Украины.

Сколько сотрудников ЧВК осталось в Сирии после вывода оттуда части российской группировки, неизвестно. Тем не менее, Би-би-си узнала, что бойцы российских частных военных компаний, воевавших на востоке Украины и в Сирии, в ближайшее время могут оказаться участниками третьего конфликта - в Судане.

На Западном фронте без перемен

Аннексия Крыма, боевые действия на востоке Украины, а также строительство российских вооруженных сил, в рамках которого крупные войсковые формирования размещаются на западном направлении, привели к ответной реакции НАТО.

С 2017 года на территории восточноевропейских стран - бывших балтийских советских республик и Польши - разместился вооруженный контингент Североатлантического Альянса.

Он состоит из четырех батальонных боевых групп быстрого реагирования, задача которых в случае военного конфликта с Россией сдержать натиск до того момента, когда к месту конфликта будут стянуты подкрепления.

Это не единственные силы НАТО в этом регионе. В сентябре в Польшу прибыла 2-я бригадная боевая группа 1-й бронетанковой дивизии США, причем там с этого года уже есть 3-я бронетанковая бригада 4-й пехотной дивизии. Кроме того, США разместили в регионе 10 бригаду ударной армейской авиации, вооруженную вертолетами. Увеличилось присутствие НАТО в Балтийском и Черном морях.

В России это размещение называют одной из главных угроз безопасности. "Когда на собственной территории перемещаем какие-то подразделения, воспринимается это и преподносится, как какая-то угроза. А когда к нашим границам подвигаются базы, инфраструктура, разворачиваются новые комплексы - это вроде как и должно быть", - посетовал Путин на коллегии в минобороны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На Западе опасались, что Россия может скрытно развернуть на учениях больше войск, чем было заявлено

Перемещения российских войск в западной части страны действительно очень нервируют западные страны. В 2017 году самым нервным событием для них стали учения "Запад-2017", которые прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. Россия заявляла, что в учениях было задействовано меньше 13 тысяч военных. Это важно, поскольку это предельный уровень, после которого, в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года, приглашение иностранных наблюдателей для мониторинга учений обязательно.

На Западе считали, что эти учения были гораздо масштабнее, но Россия обошла ограничение путем различных формальных уловок и тайной переброски войск. Тем не менее, наблюдатели, в том числе и из стран НАТО, а также Украины, на учениях присутствовали, и превышения численности не обнаружили. Правда, для западных стран эти маневры были интересны все-таки не с точки зрения оценки численности их участников, а с точки зрения оценки военного потенциала России.

Присутствие и применение на учениях систем радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет "Искандер", скорость развертывания российских и белорусских войск, слаженность их действий - эта и другая информация, которую иностранцы получали не только через наблюдателей, но и со спутников, будет изучаться в военных аналитических центрах.

Media playback is unsupported on your device Видео инцидента на военных учениях

Под занавес на учениях произошел инцидент, который вполне продемонстрировал насыщенность войск современными системами вооружений. 19 сентября в интернете появились записи ракетного удара вертолета Ка-52 по военным машинам, припаркованным на полигоне. Впоследствии выяснилось, что удар был нанесен, вероятно, накануне, на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом, и что в результате никто не пострадал.

Машина, по которой был нанесен удар, похожа на один из автомобилей комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3", оснащенного беспилотниками "Орлан".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - заявили в пресс-службе Западного военного округа. На военных форумах в ответ пошутили, что скорость захвата цели и реакция системы управления огнем вертолета прошла проверку в боевых условиях.

Сколько Россия потратит на госпрограмму вооружения?

Одной из главных интриг 2017 года стала очередная госпрограмма вооружений. Судьба у этого документа, который определяет, какое оружие будет разрабатывать и производить государство в ближайшие 10 лет, оказалась непростой. Изначально ее планировали подписать в 2016 году и действовать она должна была до 2025-го, затем согласование и принятие отложили на 2017 год. Предполагалось, что о ее подписании может быть объявлено на коллегии минобороны 22 декабря, но ни Путин, ни Шойгу об этом не объявили.

Если в действующей программе приоритет был отдан военно-морскому флоту и стратегическим ядерным силам, то теперь вместо флота приоритетным направлением будут силы общего назначения - сухопутные войска и ВДВ (ядерные силы так и останутся в приоритете).

Интрига программы связана не только с расстановкой в ней приоритетов, но и с объемом ее финансирования. Изначально в 2014 году Шойгу рассчитывал на 55 триллионов рублей, затем согласился снизить эту сумму до 30 триллионов. Снизить ее стоимость можно "за счет формирования типажа перспективного оружия и техники со сходными характеристиками", - сообщил он в декабре 2014 года.

В начале 2017 года СМИ сообщили, что минфин не может выделить на программу больше 12 триллионов. В результате объем программы утвердили на уровне 19 триллионов - на триллион меньше, чем было выделено на предыдущую программу (с 2011-й по 2020 год), которая действует в настоящее время.

"Параметры финансирования долгое время являлись предметом острой дискуссии. Сейчас согласованный объем составил 19 трлн. И если брать не абсолютные цифры, а среднегодовое значение, нынешняя программа получается финансово сопоставимой с предыдущей", - сообщил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В новой госпрограмме вооружений приоритет будет отдан сухопутным войскам

"Там есть показатель "доля современного вооружения", который предполагалось довести до 70% [в действующей ГПВ]. Этот показатель перекрыт уже для ракетных войск стратегического назначения, довольно хороший уровень по ВВС, а сухопутные войска и ВДВ получали меньше всего. При этом ясно, что если будет реальный локальный конфликт, то основную тяжесть несут сухопутные войска", - объяснил в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

В целом программа оказалась меньше, чем рассчитывали в минобороны. Эксперты полагают, что от некоторых крупных проектов придется отказаться. В частности, под нож могут пойти программы восстановления "ядерного поезда", разработки крупных надводных кораблей, включая атомный авианосец, о разработке которого много говорилось в последнее время.

Виртуальная реальность минобороны

9 мая министерство обороны на своем официальном аккаунте в "Твиттере" опубликовало снимки истребителей над Красной площадью, написав, что они пролетают во время Парада Победы. Твит был опубликован в 12:02 по московскому времени 9 мая 2017 года.

При этом в 2017 году авиационную часть парада на Красной площади отменили из-за погодных условий, однако военные самолеты и вертолеты летали над городом во время его репетиций. Во время парада над городом была сплошная облачность, тогда как на снимке видно яркое голубое небо. К двум часам дня по московскому времени твит был удален. Никаких объяснений со стороны министерства не последовало.

14 ноября минобороны России распространило в специальном пресс-релизе, а также опубликовало в соцсетях "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГ".

Image caption Одна из прикрепленных к сообщению минобороны фотографий, в которой узнали скриншот компьютерной игры

В серии фотоснимков фигурировал скриншот из компьютерной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron". Первыми на это обратили внимание эксперты Bellingcat.

Впоследствии в минобороны заявили, что ошибку допустил гражданский сотрудник министерства.