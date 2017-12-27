Крах "ВИМ-Авиа": голодовка и новое уголовное дело

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Компания потерпела финансовый крах в 2017 году

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам "ВИМ-Авиа". За день до этого восемь бывших и нынешних сотрудников авиакомпании объявили голодовку. Так они пытались добиться выплаты долгов по зарплате.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие считает, что руководство "ВИМ-Авиа" "действуя из личной заинтересованности допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более двух месяцев".

За день до этого восемь человек - бывших и нынешних сотрудников "ВИМ-Авиа" - устроили акцию протеста в аэропорту Домодедово. В ночь на 27 декабря они объявили голодовку в зале ожидания аэропорта в знак протеста против невыплаты им долгов по зарплате. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали трое участников акции.

Судя по их рассказу, они провели в Домодедово всю ночь, а под утро к ним подошли сотрудники службы безопасности аэропорта, которые сопроводили их в полицию. Там им рекомендовали не продолжать протест, а обратиться в Следственный комитет. Представитель "Домодедово" подтвердил, что такая акция была.

По словам трех участников акции в "Домодедово", утром 18 человек из числа сотрудников компании вызвали в Следственное управление на транспорте СК РФ, где они встретились со следователями и написали обращение в Следственный комитет.

Обычные кредиторы

Долг по зарплате перед сотрудниками "ВИМ-Авиа" составляет 439 млн рублей, сказал 21 декабря министр труда Максим Топилин на заседании правительства.

Многим сотрудникам "ВИМ-Авиа" компания должна зарплаты за летние месяцы. Четыре собеседника Русской службы Би-би-си из числа бывших и нынешних сотрудников "ВИМ-Авиа" сказали, что большинство получили деньги за сентябрь и октябрь.

Им оплатили работу в то время, когда компания вывозила пассажиров, застрявших в аэропортах после того, как перевозчик заявил о том, что у него нет денег на продолжение полетов. Все они согласились говорить на условиях анонимности, так как вопрос с выплатами еще не решен.

С ноября эти люди также не получают зарплату.

Один из собеседников Би-би-си сказал, что сейчас нет возможности уволиться из компании и получить расчет, поскольку серверы в бухгалтерии авиакомпании опечатаны, а сами сотрудники административных отделов часто не ходят на работу. Счета авиакомпании также арестованы, и все поступающие на них средства идут на погашение налоговых долгов компании.

Сотрудники называют это несправедливым, утверждая, что им фактически отказано в праве взыскать долг с компании. Кроме того, они подозревают, что вскоре у компании будут распроданы все активы, средства пойдут на уплату долгов крупным кредиторам, а персоналу ничего не достанется.

Как рассказала Би-би-си бывшая бортпроводница "ВИМ-Авиа" Екатерина Сангаджиева, накануне в Роструде прошло совещание с участием представителей федеральной налоговой службы, Росавиации, авиакомпаний S7 и "Аэрофлот", а также представители коллектива работников "ВИМ-Авиа" и начальник отдела кадров компании.

По словам Сангаджиевой, на совещании выяснилось, что у сотрудников компании и налоговой службы одинаковые права, однако из-за того, что счета "ВИМ-Авиа" были заблокированы, все средства, поступающие на них, фактически перечисляются в налоговую службу.

Замглавы Роструда Иван Шкловец в интервью Би-би-си подтвердил, что совещание по вопросу о выплате долгов по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа" действительно проходило. Он сказал, что персонал авиакомпании не имеет никаких преимуществ перед другими кредиторами.

"Мы разъяснили (ситуацию - Би-би-си) сотрудникам, которые пришли на совещание. И они понимают источники, за счет которых могут гаситься [долги]", - сказал он.

Финансовый кризис

Проблемы "ВИМ-Авиа" начались в начале мая. Комапния начала массово задерживать рейсы. Чтобы справиться с этой ситуацией, "ВИМ-Авиа" отказалась от некоторых чартерных рейсов, передав их другим авиакомпаниям.

25 сентября компания официально объявила, что у нее нет денег на выполнение полетов.

12 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову (Следственный комитет сообщал, что оба покинули Россию). В сентябре суд поместил под домашний арест экс-гендиректора компании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву.