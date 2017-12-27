Что известно о стрелке с фабрики "Меньшевик" и его бизнесе

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption В результате стрельбы погиб один человек - это охранник здания

Друг Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на фабрике в Москве, характеризует его как человека серьезного и принципиального, а кредитор утверждает, что не удивлен тем, что произошло. Русская служба Би-би-си собрала информацию о бывшем владельце кондитерской фабрики "Меньшевик" и его бизнесе.

"Из него делают сейчас такого отчаявшегося человека, у которого последнее отбирают. Он никакой не отчаявшийся, он борется с этими людьми последние четыре года. Другой человек уже бы давно сдался, сказал бы: "Черт с вами, подавитесь", - сказал Русской службе Би-би-си друг Ильи Аверьянова Герман Батасов.

"Я в последний раз с ним разговаривал, говорил: "Слушай, ты уже мальчик не молодой, у тебя дети..." А он говорит: "Как я потом детям в глаза смотреть буду? Я эту фабрику на протяжении 20 лет строил", - продолжает он.

Выстрелы раздались на кондитерской фабрике утром 27 декабря. В результате погиб один человек. По версии Следственного комитета, стрелявший - бывший совладелец "Меньшевика" Илья Аверьянов. Он утверждает, что у него "отобрали фабрику".

Батасов говорит, что знает Аверьянова больше 35 лет. Они вместе учились и поддерживали отношения. По его словам, у Аверьянова восемь детей от двух браков. Он женат.

"Сейчас СМИ пытаются представить это так, будто ни с того ни с сего к нему люди пришли, а он по ним стрелять начал. Это чушь полная. Он человек достаточно серьезный и очень принципиальный. Это давление на него оказывается больше четырех лет", - сказал Батасов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция обыскала фабрику, однако подозреваемого не обнаружила

Он также рассказал, что это не первый конфликт с участием Аверьянова, который произошел на территории фабрики.

"Ситуация, которая сегодня произошла, происходила там и ранее. Просто без стрельбы. В начале этого года пришли к нему приставы с этими липовыми бумажками, он их послал, сказал, что подал в суд, ведется судебное разбирательство", - говорит Батасов.

"Через 20 минут туда приехала группа вооруженных арматурой и бейсбольными битами дагестанцев и осетинов - они перелезли через забор, избили охрану фабрики, Илье голову проломили - по этому вопросу есть обращения в прокуратуру и МВД, которые как всегда ни черта не делали. То, что сегодня произошло, - очередная попытка реванша", - утверждает он.

Что известно про фабрику "Меньшевик"

Фабрика Аверьянова производила леденцы, жвачку и мармелад. Самый известный бренд компании - "Лизун-Сосун", оформление которого напоминало дизайн конфеты Chupa Chups, писал журнал "Компания". Перед началом собственного производства Аверьянов импортировал Chupa Chups в Россию.

Сейчас официальный сайт "Меньшевика" не работает.

ООО "КФ Меньшевик", по данным СПАРК-Интерфакс, основана в 1999 году. Илье Аверьянову принадлежало 20% предприятия. По состоянию на 2005 год, Аверьянов перестал быть владельцем фабрики. У нее было два собственника - Людмила Невзгодина и Нина Яковлева. Сам Аверьянов в конце 2004 года стал гендиректором предприятия.

Последняя отчетность "Меньшевика" была опубликована в 2006 году. Тогда ее убыток превысил 14 млн рублей (242,8 тыс. долларов).

Из списка должников Федеральной службы судебных приставов следует, что в отношении компании возбуждено 37 исполнительных производств. Речь идет о взыскании налогов, страховых взносов, штрафов и других видов задолженностей. Суммы варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Самая крупная сумма долга - более 3,3 млн рублей.

Три недели назад, 4 декабря 2017 года, было заведено дело о банкротстве "Меньшевика" по иску Шамсутдина Раджабова.

Слушание по делу назначили на 18 января 2018 года. Шамсутдин Раджабов является совладельцем компании "Денэм Холл", у которой "КФ Меньшевик" раньше пытался взыскать долг в размере 141 млн рублей. Но в этом иске ему было отказано.

С этой компанией "КФ Меньшевик" судится уже несколько лет.

Компания Аверьянова задолжала "Денэм Холлу" 90,2 млн рублей. В счет погашения этого долга два здания фабрики по адресу Иловайская, 20 (корпус 1 и 2) общей площадью 7,2 тыс. квадратных метров были выставлены на торги. Их общая стоимость оценивалась в 180 млн рублей. Покупателя не нашлось, и оба объекта в 2014 году были переданы "Денэм Холлу" с дисконтом. Суд счел, что с учетом процентов за пользование деньгами "Денэм Холл" не должен возвращать "ФК Меньшевик" разницу.

Шамсутдин Раджабов сказал Business FM, что Аверьянов ему "неоднократно угрожал" и говорил: "Если вы придете на фабрику, я вас застрелю".

"Подделывал документы. Кстати, по поводу подделывания документов. Мы обращались по поводу этого преступления еще в сентябре месяце в ОВД "Тверское", однако до настоящего времени никто из заявителей не опрошен и дело не возбуждено", - сказал Раджабов в эфире радиостанции.

Аверьянов в разговоре с этой радиостанцией упомянул две фамилии. "Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров - это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО - прямо записывайте. Второй прокурор - это [неразборчиво] Чехоев, заместитель прокурора Западного округа", - сказал он.

Человек с фамилией Чехоев действительно работает в прокуратуре, но не Западного, а Юго-Западного административного округа Москвы. Би-би-си позвонила Георгию Чехоеву в 12:20 по Москве - он заявил, что не слышал о стрельбе на фабрике "Меньшевик". А в ответ на вопрос о том, почему Аверьянов мог назвать его фамилию, сказал: "Нет, здесь какая-то ошибка, наверно".

В прокуратуре Юго-Восточного административного округа, где работает Сослан Дударов, Би-би-си сказали, что он вместе с прокурором выехал на место происшествия. "Я не могу сказать, почему Аверьянов называет такую фамилию (Дударова - Би-би-си). Ситуация еще не получила своего разрешения", - сказал коллега Дударова.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Илья Аверьянов несколько раз обращался с заявлениями по поводу попыток отнять у него бизнес.

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", - сказал Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По данным Генпрокуратуры, Аверьянову раз за разом отказывали в возбуждении уголовного дела, и тогда он обращался в прокуратуру, которая, "чтобы соблюсти его законные интересы, отправляла материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы".