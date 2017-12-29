Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп назвал "политической охотой на ведьм" сообщения СМИ о том, что у российских спецслужб якобы есть компрометирующие его материалы

Несколько громких отставок, около сотни резонансных заявлений, полдесятка открытых ФБР дел против бывших помощников и сторонников Дональда Трампа, регулярные допросы членов президентской семьи за закрытыми дверями - так в сухом остатке выглядят годичные усилия следователей, работающих над одним из самых интересных в современной истории процессов о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

В провинциальной Америке так называемый Рашагейт успели прозвать "вашингтонский супербоул": раньше только финал Национальной футбольной лиги был способен собрать перед телеэкранами всю страну. В 2017 политические состязания в телевизионных рейтингах сменили спортивные.

Зрители, вооружившись попкорном, живо обсуждают очередные сенатские слушания и новые обвинения команды специального прокурора Роберта Мюллера, выдвинутые против очередного политика.

29 декабря делу исполняется год. Именно в этот день 44-й президент США Барак Обама отдал распоряжение о начале расследования возможного российского вмешательства в американские выборы.

Что за муха укусила главу Белого дома?

В конце 2016 года США выслали несколько десятков российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, закрыли две российских резиденции в Мэриленде и Нью-Йорке и утвердили новые санкции против Москвы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 29 декабря 2016 года Барак Обама отдал приказ о начале расследования возможного российского вмешательства в американские выборы

В этот же день на стол Обамы лег документ, подготовленный ФБР и министерством национальной безопасности под названием "Степной гризли - агрессивная российская киберактивность". В нем разведчики рассказали об основных методах российских спецслужб, которые могли повлиять на выборы, работу правительства, политических организаций и частного сектора.

Руководители американских спецслужб - национальной разведки, министерства национальной безопасности и ФБР - открыто говорили о том, что российские хакеры взломали сервер Демократической партии и личный электронный ящик Джона Подесты, главы избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Путин не уважает женщин и не выносит людей, которые идут ему наперекор, так что я была для него двойной проблемой", - заявила Хиллари Клинтон

К засекреченной версии доклада прилагалась доказательная база, в том числе образцы хакерских программ и технические детали атаки.

О самом расследовании еще три месяца будут говорить полушепотом. Только в середине марта во время сенатских слушаний в комитете по вопросам разведки об этом впервые во всеуслышание заявит тогдашний директор ФБР Джеймс Коми.

Кто такой Джеймс Коми?

Джеймс Коми - бывший директор Федерально бюро расследований, назначенный еще во времена президента Обамы. Десятилетний срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2023 года.

Именно Коми за несколько дней до президентских выборов выпустил джинна из бутылки, заявив о начале расследования против кандидата от демократов Хиллари Клинтон, подозревавшейся в неосторожном обращении с конфиденциальной информацией.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джеймс Коми вместе с коллегами по разведсообществу ввел новоизбранного президента Трампа в суть секретного доклада о кибератаках россиян

Работая в должности госсекретаря, она не активировала свой защищенный электронный почтовый ящик и использовала для переписки личную электронную почту. Кроме того, внимание привлекли ее тайные встречи с бывшим генеральным прокурором Лореттой Линч.

Джеймсу Коми за две недели до инаугурации новоизбранного президента досталась довольно непростая роль: вместе с коллегами по разведсообществу он должен был ввести Дональда Трампа в суть секретного доклада о кибератаках россиян и представить ему доказательства.

После этого - остаться наедине с будущим 45-м президентом США и поговорить с ним с глазу на глаз о гулявшем в вашингтонских политических кругах шпионском досье Кристофера Стила.

Что за досье Кристофера Стила?

Кристофер Стил - бывший британский разведчик, работавший у Трампа и собиравший о нем информацию. Опубликовать 35-страничный доклад решились издание Buzzfeed и частично телеканал Си-эн-эн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Частный адвокат Трампа Майкл Коэн был назван в досье одним из переговорщиков

В докладе говорилось о том, что Трамп давно договорился о взаимовыгодном сотрудничестве с Кремлем - он поставлял Москве данные об американских сделках российских бизнесменов, особенно в сфере недвижимости. Кремль, по информации Стила, в качестве оплаты трудов Трампа предоставлял ему компромат на конкурентов.

Ключевые фамилии переговорщиков: бывший советник Трампа по внешней политике Картер Пейдж, частный адвокат Трампа Майкл Коэн, бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Стороны, согласно досье, также договорились о снятии санкций против России. Но самая скандальная часть доклада - сцена в отельном номере, который в свое время, в ходе поездки в Москву занимали Барак и Мишель Обама.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фигурировал в досье и бывший советник Трампа по внешней политике Картер Пейдж

Его позднее, как сообщалось в досье, снял Дональд Трамп, якобы пригласивший в него нескольких проституток, которые по его просьбе помочились на бывшее президентское ложе. Американские спецслужбы в лице Коми официально заявили Трампу, что не причастны к созданию этого досье.

Какой была реакция Трампа?

На следующий день после того, как шпионское досье стало достоянием общественности, Трамп взорвался твитом: "Разведслужбы не должны были допустить утечки этой фальшивки в широкие массы. Последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?"

Уже через несколько часов после этого твита Трамп, окруженный семьей и юристами, вышел на свою первую после выборов пресс-конференцию. Его представитель тут же заявил: новоизбранный президент понятия не имеет, кто такой Картер Пейдж, Майкл Коэн - распространенное имя, а Пола Манафорта давно отправили на скамейку запасных.

Сам Трамп долго кричал на журналистов, затем поблагодарил Путина за то, что тот не подтвердил аутентичность досье, после чего еще раз отругал разведку. О взломе серверов он сказал так: "Что касается хакеров, я думаю, это была Россия. Впрочем, нас также взламывали другие страны и другие люди".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп заявил, что шпионское досье направлено против него лично

В тот раз он ближе всего подошел к признанию взлома серверов Демократической партии Москвой, но полностью так его и не признал.

По информации Washington Post и New York Times, после этой встречи ближайшее окружение новоизбранного президента настоятельно рекомендовало и просило признать реальность российского вмешательства. Тот ответил отказом, назвав этот шаг ловушкой.

Через день после первой пресс-конференции Трампа агентство Рейтер и газета Washington Post со ссылкой на собственные источники впервые заявили о телефонных переговорах между членом переходной команды Трампа, будущим советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

В тот день, когда Обама принял решение о новых санкциях против России и начале расследования о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, Кисляк и Флинн говорили по телефону не менее пяти раз.

Несмотря на все тревожные звонки разведчиков и утечки разведданных о генерале и его связях с Кремлем, Трамп назначил Флинна своим советником по национальной безопасности. Он объявил об этом сразу же после инаугурации, которая состоялась 20 января.

Как дела у Майка Флинна?

Советника по нацбезопасности Майка Флинна уволили накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля 2017 года. Согласно официально информации, - за то, что он вводил в заблуждение Майка Пенса и других высокопоставленных чиновников Белого дома.

Его карьера стала одной из самых коротких в истории: он продержался в кресле советника Дональда Трампа всего 25 дней.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советника по нацбезопасности Майка Флинна уволили менее чем через месяц после назначения

Одновременно с отставкой генерала американские медиа со ссылкой на источники в разведсообществе сообщали, что Кисляк и Флинн действительно обсуждали реакцию Москвы на санкции, высылку дипломатов и отобранные у российского посольства резиденции на Восточном побережье.

Генерал просил дипломата не применять ответных мер и не реагировать остро. Эти разговоры были перехвачены американской разведкой. Более того, в момент коммуникации с российским послом Флинн был членом переходной команды Трампа - правда, с гарантированной должностью, но без соответствующих полномочий.

Таким образом, он действовал как частное лицо, что карается двухсотлетним американским законом - Актом Логана: ни один американец, который не уполномочен представлять США, не имеет права вести переговоры с официальными представителями других стран.

По словам тогдашнего представителя Белого дома Шона Спайсера, доверие между президентом и генералом Флинном было разрушено, и президент очень обеспокоен тем, что генерал ввел в заблуждение вице-президента и остальных.

Самого Трампа в этот момент больше всего злили утечки информации от разведсообщества и сотрудников Белого дома.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Контакты с послом России Сергеем Кисляком могли стать губительными для членов администрации США

В конце марта Флинн попросил Конгресс об иммунитете в обмен на сотрудничество со следствием. Сенаторы ответили генералу отказом. Они также напомнили ему о том, что если генерал решит воспользоваться Пятой поправкой к конституции, это даст ему возможность не давать показания против самого себя, но не поможет ему выгораживать третьих лиц.

С тех пор Флинн стал одной из ключевых фигур расследований комитетов по разведке сената и палаты представителей США и Федерального бюро расследований.

В конце осени его юристы перестали обмениваться информацией с командой адвокатов Дональда Трампа. 1 декабря спецпрокурор Мюллер подал суду документы, с которыми Флинн ознакомился, подписал их накануне и признал свою вину по двум эпизодам, относительно которых он солгал следствию.

О чем лгал Флинн?

Майкл Флинн на четвертый день после инаугурации в разговоре с сотрудниками ФБР утверждал, что между кампанией республиканского кандидата и Москвой не было скоординированного плана действий, а также что он не припоминает разговоров с российским послом Сергеем Кисляком о том, какой может быть реакция Кремля на санкции администрации Обамы против России.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Майкл Флинн (слева) поначалу не признался, что обсуждал с российским послом тему санкций

Сам Флинн впоследствии признал, что 28 декабря 2016 года, после указа президента Обамы о новых санкциях против России за вмешательство в американские выборы, получив инструкции со стороны высокопоставленного представителя команды Трампа о векторе переговоров, просил Кисляка смягчить последствия санкций и избежать сложностей в международной политике новой администрации. Ответных мер со стороны Кремля не последовало.

Второй эпизод обвинений против Флинна касается голосования Совета Безопасности ООН относительно начала строительства Израилем на совместных с Палестинской автономией территориях.

По данным Washington Post, Ассошиэйтед пресс, Buzzfeed и Эн-би-си, зять президента Джаред Кушнер попросил Флинна связаться с представителями других иностранных государств, в том числе России, чтобы выяснить, как именно они собираются голосовать по этому вопросу.

Это была личная просьба израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к переходной команде Трампа. Джаред Кушнер и Майк Флинн тут же взялись за дело. Кисляк сообщил Флинну, что если дело дойдет до голосования, его страна не будет голосовать против резолюции.

Кроме этих обвинений, Флинна обвиняют в лоббировании интересов турецкого правительства в те времена, когда он возглавлял собственную компанию Flynn Intel Group.

Флинн после суда вышел из здания без электронного браслета и без полицейского сопровождения, но ему грозит 5 лет тюрьмы и 250 тысяч штрафа.

Как сложились отношения Трампа и Коми?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В письме Джеймсу Коми от 9 мая 2017 года Трамп пишет, что Коми не способен эффективно руководить Федеральным бюро раследований

Доподлинно неизвестно, как именно окончился разговор о шпионском досье директора ФБР и избранного 45-м президентом Дональда Трампа, но после этой беседы Коми завел привычку делать заметки о каждом разговоре и встрече с главой Белого дома.

Первые впечатление он описал прямо в машине после беседы о собранной Стилом информации.

Заметок, как и встреч, было девять, их содержание перестало быть секретом после того, как президент США отправил Коми в отставку 9 мая 2017 года.

За что уволили директора ФБР?

Официальная причина - недостаточно тщательное расследование дела Хиллари Клинтон и потеря доверия со стороны сотрудников ФБР.

Республиканец Коми не был в прямой оппозиции к Трампу, но в марте на слушаниях в конгрессе впервые публично заявил о том, что у него в работе имеется расследование связей окружения Трампа с российским правительством.

Коми не подтвердил наличие прослушки в нью-йоркской квартире президента - 45-й глава США неоднократно жаловался на ее наличие и требовал расследования этого факта.

Ровно через неделю после того, как директор ФБР стал безработным, New York Times со ссылкой на собственный источник сообщила: у уволенного директора ФБР есть записки о содержании бесед с президентом США.

По информации издания, Дональд Трамп требовал от бывшего директора ФБР свернуть расследование связей экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Москвой. Белый дом тут же выпустил опровержение, заявив, что информация New York Times отражает неправдивый и некорректный смысл бесед между президентом и Коми.

Конгресс публично потребовал от Коми прийти со своими записками в Капитолий.

О чем были дневники Коми?

Выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми в сенатском комитете по вопросам разведки было запланировано на 8 июня.

Вашингтонские бары соревновались в остроумии, анонсируя бесплатную рюмку русской водки каждому посетителю, как только Дональд Трамп прореагирует в "Твиттере" на свидетельства уволенного директора ФБР в конгрессе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Коми обвинил Трампа в давлении на разведку, директора ФБР лично и на ход расследования вмешательства России в выборы

Предполагалось, что водку начнут пить спозаранку - слушания начинались в 9 утра. Накануне слушаний Коми отправил в сенат свое вступительное слово. Им оказались его пресловутые записки.

В них уже бывший директор ФБР отметил, что после первого же разговора с Трампом, в котором он рассказал ему о шпионском досье Кристофера Стила, у него возникло ощущение, что подобные записки - единственный способ защитить себя.

"Учитывая обстоятельства и частный характер разговора с президентом США, а также темы разговора и характер этого человека, я начал тщательно записывать разговоры. Честно говоря, меня очень беспокоило, что он может солгать о содержании наших разговоров", - сказал Коми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми в сенатском комитете по разведке привлекло широкое внимание в США

Коми обвинил Трампа в давлении на разведку, директора ФБР лично и на ход расследования Рашагейта. Особенно в части, касавшейся бывшего советника по национальной безопасности Майка Флинна.

"Ужин, 27 января.

Президент и я вместе поужинали в пятницу, 27 января, в 6:30 вечера в Зеленой комнате Белого дома. Так случилось, что за маленьким овальным столом в центре комнаты сидели только мы вдвоем. Двое же военных моряков ждали нас и входили в комнату только тогда, когда вносили напитки или еду.

Президент стал спрашивать меня, хотел бы ли я остаться в ФБР. Через несколько секунд после этого он сказал: мне нужна лояльность, я рассчитываю на лояльность.

Я не сказал ни слова, не пошевелился, не изменил выражения лица - над столом после его слов воцарились неловкая тишина. Мы просто сидели и смотрели друг на друга в абсолютной тишине".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты предложили Дональду Трампу и Джареду Кушнеру билеты в Москву

"Встреча в Овальном кабинете, 14 февраля.

14 февраля я пришел в Овальный кабинет на запланированный заранее брифинг по контртерроризму при участии президента.

Он сидел за своим столом, мы же расселись на шести стульях напротив него - вице-президент, министр по вопросам национальной безопасности, заместитель директора ЦРУ, директор национального антитеррористического центра, генеральный прокурор и я. В комитете были и другие люди, которые сидели за моей спиной на диванах и стульях.

Президент показал нам, что брифинг окончен, поблагодарил группу и сказал им, что хотел бы поговорить со мной наедине. Я остался сидеть. Как только участники брифинга начали расходиться, генеральный прокурор продолжил сидеть на своем месте, но президент поблагодарил его и сказал, что хотел бы поговорить только со мной.

Последний человек, который уходил из комнаты, был Джаред Кушнер, который оставался возле моего места, мы с ним обменялись любезностями. Президент извинился перед ним и сказал, что хотел бы поговорить со мной наедине. Как только дверь закрылась, мы остались одни.

Президент начал свою речь, сказав:"Я хочу поговорить о Майке Флинне". Флинн был уволен днем ранее. Президент сказал, что Флинн не сделал ничего плохого, разговаривая с россиянами, но ему пришлось уволить его, потому что он вводил в заблуждение вице-президента.

Он также добавил, что у него были и другие сомнения относительно Финна, он, впрочем, не уточнил, какие именно. Президент также отпустил длинную серию комментариев относительно того, почему утечки секретной информации являются проблемой - это та обеспокоенность, которую я разделял и буду разделять.

После того, как он в течении нескольких минут говорил об утечках информации, Ринс Прибус (в то время - руководитель администрации Белого дома) приоткрыл дверь, и я увидел стоящую за ним группу людей, ожидавших Трампа. Президент жестом показал ему закрыть дверь, сказав, что он скоро закончит. Дверь закрылась.

Президент вернулся к вопросу Майка Флинна и сказал: "Он хороший парень и он через многое прошел". Он еще раз повторил, что Флинн не сделал ничего плохого, поговорив с русскими по телефону, но ввел в заблуждение Майка Пенса.

"Я надеюсь, ты найдешь способ, как аккуратно отпустить это, как отпустить Флинна. Он хороший парень, Я надеюсь, ты сможешь это отпустить". Я ответил: "Он хороший парень".

За первые 2,5 часа слушаний Коми не менее 5 раз назвал президента США лжецом. В то утро президент США, обычно активный пользователь "Твиттера", не написал ни одного сообщения.

Юрист Трампа Майк Касович заявил, что глава Белого дома рассчитывает на расследование относительно разглашения Коми конфиденциальной информации.

Кем еще интересовалось ФБР?

Советник президента США и по совместительству его зять сперва попал под радар ФБР из-за формы SF-86. Это стандартный документ для допуска к документам высокого уровня секретности, в котором, помимо прочего, нужно указать встречи с представителями иностранных правительств.

Кушнер не внес в него встречи, состоявшиеся в декабре 2016 года с российским дипломатом Сергеем Кисляком и Сергеем Горьковым, предпринимателем, чей банк ВЭБ находится в международном санкционном списке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сын российского бизнесмена Араса Агаларова предложил Кушнеру и Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон

Представители российского предпринимателя заявили о деловом характере встречи, в то время как Белый дом преподнес ее как встречу представителя переходной команды Трампа и бизнесмена. Кушнер и его юристы заявили о том, что вся путаница случилась из-за ошибки секретарши президентского зятя, неверно заполнившей бумаги и попытавшейся внести коррективы.

Согласно источникам New York Times и Washington Рost, Кушнер также просил российского посла Сергея Кисляка предоставить ему защищенный канал связи с Москвой на территории российского посольства. Кисляк якобы ответил отказом.

В июле 2017 года Кушнер внес в форму SF-86 встречи с Горьковым и Кисляком. Позднее стало известно, что сын российского бизнесмена Араса Агаларова Эмин через своего публициста Роба Голдстоуна предложил Кушнеру и Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон.

Стороны встретились в Трамп-тауэр, на встрече также присутствовали тогдашний руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, российский юрист Наталья Весельницкая и лоббист Ринат Ахметшин.

С июля 2017 года Кушнер исправно ходит на закрытые встречи с представителями комитетов по вопросам разведки сената и палаты представителей. В ноябре он встречался с представителями команды специального прокурора Роберта Мюлллера.

Кто такой специальный прокурор Роберт Мюллер?

Роберт Мюллер - бывший директор ФБР, служивший на этой должности дольше всех со времен Эдгара Гувера. Мюллеру 73 года, он юрист, бывший морской пехотинец, работал в генеральной прокуратуре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Мюллер славится в Вашингтоне своей принципиальностью и честностью

Мюллер славится своей принципиальностью и честностью, в вашингтонских политических кругах бытует мнение, что если бы родная мать спецпрокурора нарушила закон, он бы не задумываясь отправил ее в тюрьму.

Мюллера также называют наставником и близким другом отставленного директора ФБР Джеймса Коми. Через неделю после его отставки Мюллера назначили ответственным за российское расследование.

Примечательно, что кандидатуру спецпрокурора предложил заместитель министра юстиции Род Розенстайн. Он же, по официальной версии, в мае 2017 года предложил своему начальнику Джеффу Сешнзу уволить Коми. Мюллер также известен как мастер юридических многоходовок.

Кого подозревает Мюллер?

В списке людей, которым уже предъявлены обвинения - четыре человека, среди них - бывший советник кампании Трампа по международной политике Джордж Пападопулос.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ричард Гейтс находится в списке подрзреваемых, его обвиняют в заговоре против США и отмывании денег

Его обвиняют в даче ложных показаний ФБР. Согласно судебным документам, молодой человек знал о взломе электронной почты руководителя кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты и сервера демократической партии задолго до того, как об этом стало известно широкой общественности и даже сайту WikiLeaks. Пападопулос также встречался с неким лондонским профессором, связанным с представителями российского правительства.

Правообладатель иллюстрации Chip Somodevilla/Getty Images Image caption Пол Манафорт привлек внимание следствия своей работой на бывшего президента Украины Виктора Януковича

Он также хвастался руководителю избирательной кампании республиканского кандидата своими связями в Кремле и предлагал организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. В первом интервью ФБР бывший советник Трампа, впрочем, заявил, что не связан с Москвой. Теперь он сотрудничает со следствием и ожидает решения суда. Белый дом заявил, что Пападопулос никогда не был штатным сотрудником кампании.

Кто еще?

Кроме того, в списке подозреваемых - Ричард Гейтс и Пол Манафорт - их обвиняют в заговоре против США, отмывании денег, полученных в результате их работы на украинского президента Виктора Януковича и Партию регионов, и неуплате налогов. Примечательно, что обвинения против Пападопулоса появились в тот момент, когда Гейтс и Манафорт приехали в здание ФБР.

Четвертым подозреваемым является Майк Флинн.

Официально больше никому другому обвинения предъявлены не были.

Кто может уволить Мюллера?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генпрокурор Джефф Сешнз заявил о самоотводе от участия в расследовании

Согласно американскому законодательству, увольнением Мюллера должен заниматься министр юстиции. Но в силу того, что нынешний глава ведомства Джефф Сешнз отказался участовать в расследовании, он лично не может отправить в отставку специального прокурора.

Этим придется заниматься его заместителю Роду Розенстайну. Он неоднократно заявлял, что у него нет оснований для такого шага. Впрочем, правила министерства юстиции относительно действий специального прокурора были написаны самим министерством, и именно оно и может их изменить.

Кто еще занимается Рашагейтом?

Кроме ФБР, вопросом российского вмешательства в американские выборы с марта 2017 года занимаются комитеты по вопросам разведки сената и палаты представителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девин Нунес заявил о самоустранении от расследования после того, как был замечен в поздних визитах в Белый дом

За это время в обоих комитетах открылись позиции для 10 новых сотрудников с самым высоким уровнем секретности, которые занимаются расследованием. За девять месяцев члены конгресса провели закрытые интервью с двумя членами семьи действующего президента - Дональдом Трампом-младшим и Джаредом Кушнером, членами кампании, а также участниками встречи представителей штаба Трампа и россиян в Трамп-тауэр.

Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нунес в апреле 2017 года заявил о самоустранении от расследования, после того как был замечен в поздних визитах, которые конгрессмен наносил в Белый дом.

Он объяснил их встречами с руководством Белого дома, которое предоставило ему доказательства прослушки нью-йоркских апартаментов Дональда Трампа в те времена, когда он был еще кандидатом в президенты.

Нунес не назвал свой источник, сославшись на чрезвычайную конфиденциальность информации, отметив, что встречался с гражданином Д. Нунеса заменил его однопартиец Майк Конуэй.

Кто еще заявлял о самоотводе?

2 марта о своем самоустранении от расследования заявил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Джефф Сешнз. Таким образом, генпрокурор избежал почти неминуемой отставки.

Демократы и журналисты с помощью источников в разведсообществе выяснили, что Сешнз лгал на заседании сенатского комитета, который утверждал его кандидатуру на должность министра юстиции. Он утверждал, что не имел никаких контактов с россиянами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники Дональда Трампа призывают расследовать его возможные связи с Россией

Выяснилось, что встречи все-таки были - осенью 2016 года Сешнз дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнз сказал, что забыл о встречах с дипломатом, но с помощью журналистов кое-что все-таки припомнил.

По его словам, он и Кисляк говорили о противодействии терроризму, потом в разговоре всплыла Украина, потому что ко нему в этот день приходил украинский посол.

Известно, что Дональд Трамп воспринял самоотвод Сешнза как предательство - генпрокурор пошел наперекор президентскому пожеланию не устраняться от Рашагейта и переждать шторм.

Сешнз дважды давал показания в сенате - оба раза генеральный прокурор часто жаловался на краткосрочную амнезию. Законодатели подсчитали - он сказал, что Сешнз не смог припомнить разговоры и встречи, которые он проводил, более 40 раз. Генеральному прокурору 71 год.

Что дальше?

Времени на то, чтобы докопаться до сути, у дознавателей осталось немного: до 6 ноября 2018 года. Это дата промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей и именно к этому сроку Федеральное бюро расследований должно сообщить американцам - приложил ли руку Кремль к результатам президентской гонки 2016 года, и если да, то возможно ли защитить от стороннего вмешательства последующие процессы волеизъявления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После показаний Майка Флинна и Джорджа Пападопулоса у спецпрокурора Мюллера появились новые зацепки

Шансов доказать, что вмешательства не было, с каждым днем все меньше - команда Мюллера уже успела доказать, что бывший высокопоставленный член избирательного штаба Трампа просил Москву не отвечать на декабрьские санкции США против России.

Этот факт не является доказательством вмешательства Кремля в выборы, но свидетельствует о налаженной коммуникации и особых отношениях между командой на тот момент избранного президента США и российского правительства.

Кроме того, после показаний, которые дали следствию Майк Флинн и Джордж Пападопулос, у спецпрокурора Мюллера появились новые зацепки. Он также собрал тысячи электронных документов, принадлежащих Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу - об их содержании можно только догадываться.

И самое время сходить за новой порцией попкорна.

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