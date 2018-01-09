Друзья Кадырова: почему Ближний Восток стал спонсировать Чечню

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Чечня - единственный на Кавказе российский регион, добившийся успеха в привлечении иностранных инвесторов, утверждают московские чиновники. Договаривается об этих инвестициях лично глава республики Рамзан Кадыров. Зачем он это делает? И почему российские инвесторы не идут в Чечню, а арабские - идут?

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел эту осень в поездках по странам Ближнего Востока, где встречался с чиновниками и бизнесменами. Лишь с конца ноября он провел минимум семь встреч с представителями элиты Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, о которых рассказал на своей странице в "Инстаграме" (сейчас она недоступна). Об этих же поездках активно сообщали местные СМИ.

Поездки на Ближний Восток, судя по каналу в "Инстаграме" и других социальных сетях, - самые частые в графике Кадырова. Эти встречи - не просто визит вежливости или знак дружбы, а острая необходимость для дотационной республики.

Зачем Чечне Ближний Восток?

"Я хочу открыть один секрет, на сегодняшний день есть проект письма, подписанный Кадыровым, который сейчас на изучении нашего коллеги в Дагестане… Мы просим президента страны о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Махачкала-Москва…", - рассказывал по секрету нескольким десяткам человек в ресторане "Трамплин 1650" в поселке Романтик в Архызе глава правительства Чечни Руслан Эдельгериев. Железная дорога должна, по задумке властей Чечни, пройти через Грозный.

В ресторане 9 декабря собрались участники форум "Инвестируй в Кавказ". Был ли одобрен этот проект, выяснить не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кадырова и пресс-служба правительства Дагестана отказались от комментариев. В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего это направление, заявили, что письмо не получали. В минтрансе не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.

В том же ресторане днем ранее директор ООО "Спагетти" Рамзан Наурбиев пытался получить у государства 125 млн рублей на строительство макаронной фабрики в Чечне. Частные инвесторы могут дать только 10 млн рублей, сообщил он Би-би-си.

Наурбиев был одним из трех чеченских бизнесменов, которые на форуме "Инвестируй в Кавказ" представляли свои проекты и хотели получить помощь от Корпорации развития Северного Кавказа и Корпорации развития малого и среднего бизнеса. Два других проекта касались развития курорта "Серноводск Кавказский" и тепличного комплекса, в котором планировалось выращивать помидоры.

Средний бизнес без существенной поддержки государства не начинает проекты в регионе.

Бой за бюджет

При этом федеральный центр каждый год публично заявляет о планах сокращения поддержки регионов. Для Чечни это важный вопрос. Бюджет республики глубоко дотационный. По данным Счетной палаты, Чечня входит в число регионов, в наибольшей степени зависимых от трансфертов из федерального бюджета.

Высокую зависимость Чечни от финансирования из федерального бюджета подтверждает и ведущий аналитик рейтингового агентства S&P Екатерина Ермоленко. По ее словам, большинство крупных проектов в Чечне реализуются на деньги из федерального бюджета.

И вот уже несколько лет вопрос финансирования республики оказывается в центре внимания СМИ.

В прошлом году заявления федеральных чиновников о планах сократить бюджетную поддержку вылились в публичный заочный спор между главой Чечни и министром финансов Антоном Силуановым. В 2016 году Кадыров публично высказал претензии к министерству финансов из-за сокращения финансирования республики.

"Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства", - писал он в своем "Инстаграме".

В итоге дотации Чечне оставили практически на уровне 2016 года.

В прошлом году Кадыров в разгар работы над федеральным бюджетом лично приезжал в Москву и встречался с профильными чиновниками. В его "Инстаграме" появились фотографии с вице-премьерами Ольгой Голодец (курирует социальную политику) и Дмитрием Козаком (курирует развитие регионов). Фотографии сопровождались просьбами о дополнительном финансировании.

Но дотации на этот год остались практически неизменными.

"Мы это все (государственные инвестпрограммы - Би-би-си) анализировали и поняли, что так развиваться не сможем", - говорил Эдельгериев на форуме в Архызе. Чечне, настаивал он, с учетом рождаемости нужны не два-три проекта в год, а десятки. Объемы инвестиций в основной капитал можно посмотреть на графике.

Где брать деньги

Бюджет покрывает только социальные расходы республики, но у чеченских властей большие планы - несколько крупных строительных проектов. Большая часть связана с развитием туризма в регионе.

Эти деньги Чечня не может получить от Москвы, внутри страны получить их тоже нельзя. Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев в разговоре с Русской службой Би-би-си сетует, что крупный российский бизнес пока не готов серьезно вкладываться ни в Чечню, ни на Северный Кавказ в целом.

"Инвестиционная привлекательность Чечни очень низка - все понимают, какого качества там режим", - говорит эксперт по Кавказу из Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская.

В итоге за деньгами Кадыров направился на Восток.

"Он эмиссар федерального центра, который пытается привлечь арабские капиталы в Россию", - полагает директор региональной программы независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Второй задачей Кадырова, по словам Зубаревич, является привлечение инвесторов именно в Чечню.

• Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в Чечню составляет более 80% от доходов. • В 2018-2020 годах республика ежегодно будет получать по 401 млн рублей на социально-экономическое развитие. • На выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году Москва перечислит более 27 млрд рублей. • Чечня также получит "именную дотацию" в 17,1 млрд рублей для сбалансированности бюджета. Плюс финансирование на развитие культуры, сельского хозяйства и другие направления.

"Он не только сам по себе, он еще явно выполняет федеральную задачу для наведения мостов, переговоров с арабскими странами, которые обладают большими ресурсами. А России остро не хватает иностранных инвестиций", - описывает экономист.

"Естественно, если Рамзан Ахматович имеет исключительно теплые, братские, просто исключительно хорошие отношения с первыми лицами ближневосточных стран, это отвечает в целом интересам Российской Федерации. А базируется это все на том, что Владимир Владимирович Путин заявил … что Россия является самым лучшим и надежным другом исламского мира. В дальнейшем это подтверждается той политикой, которую проводит президент России. Рамзан Ахматович является эффективной частью этой политики. Все его действия - в рамках ближневосточной внешнеполитической доктрины России", - сказал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

Арабские инвесторы готовы вкладывать десятки миллионов долларов, рассказал Русской службе Би-би-си Эдельгериев. По его словам, страны Ближнего Востока сейчас стали основным иностранным инвестором в регион, а именно Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн. Чеченская республика - единственный на Северном Кавказе регион России, добившийся успеха в привлечении иностранных инвесторов, признает Развозжаев.

Так ли это?

Ближневосточная щедрость

Развозжаев утверждает, что успехи Чечни в привлечении иностранных инвестиций отчасти объясняются "личным авторитетом и личными отношениями руководителя республики". Судя по социальным сетям и сообщениям в СМИ, Кадыров ведет переговоры лично, иногда его сопровождают глава чеченского правительства Руслан Эдельгериев, вице-премьер Хасан Хакимов или другие члены администрации Чечни.

ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн - страны, в которые, судя по отчетам в соцсетях и публикациям чеченских СМИ, чаще всего ездит Рамзан Кадыров. После поездок на Ближний Восток он, как правило, сообщает о различных договоренностях по поводу инвестиций в Чечню.

В этом году в отчетах в качестве объекта для инвестиций упоминались торговый центр "Грозный Молл", "Ахмат-Тауэр" и гостиница Canvas, которая должна в ближайшее время открыться в Грозном.

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Кадыров в этом году отметил День Грозного в компании личного представителя короля Бахрейна, шейха Нассера Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа и главы Крыма Сергея Аксенова. Для этого он вечером вернулся из Москвы со встречи с королем Саудовской Аравии

Но министерство экономического развития Чечни в ответ на запрос Би-би-си назвало только два проекта с участием инвесторов с Ближнего Востока: это гостиничный комплекс Canvas и Международный университет в Грозном.

Стоимость строительства Canvas, согласно данным минэка Чечни, составляет 4,8 млрд рублей (более 83 млн долларов). Сам проект гостиницы презентовали весной 2014 года в Дубае, тогда его объявленная стоимость составляла 120 млн долларов.

Строительство ведет Trojan Holding из Абу-Даби - это "дочка" компании Royal Group из ОАЭ, которой руководит шейх Тахнун ибн Зайд аль Нахайян. Гостиница построена на средства инвесторов из Объеденных Арабских Эмиратов, об этом рассказал сам Кадыров в одном из публикаций в "Инстаграме".

Международный университет в Грозном также строят инвесторы из ОАЭ - девелоперская компания EMAAR. В компании Русской службе Би-би-си подтвердили, что проект ведет "родственная" компания Eagle Hills. Наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян ранее заявлял, что деньги на строительство университета дадут инвесторы из ОАЭ.

Власти Чечни договорились о строительстве университета в октябре 2014 года во время визита в Чечню группы бизнесменов из Эмиратов, которую возглавлял шейх Тахнун ибн Зайд аль Нахайян, глава инвестфонда Абу-Даби.

"Построено 60%-70% здания университета, сумма вложений на этом этапе - 4-5 миллиардов рублей, - рассказал Русской службе Би-би-си сенатор от Чечни в Совете Федерации Сабсаби. - Мы предоставляем землю, подводим все коммуникации. Много стройматериала (в Чечне) уходит бесплатно на стройку - республика вкладывает свои ресурсы". Сабсаби участвует в переговорах с арабскими инвесторами.

Зачем арабским инвесторам вкладывать средства в инфраструктуру дотационной республики? В компаниях-инвесторах не ответили на запросы Би-би-си.

Эдельгериев заявил, что в целом арабские инвесторы ориентируется на господдержку проекта при решении об инвестициях. "Они, безусловно, делают аналитику, смотрят на возможности региона, а также смотрят, каково отношение федерального центра к проекту", - описал он.

Но в случае с двумя проектами, которые получили деньги арабских инвесторов, они руководствовались другими причинами. По словам Эдельгериева, гостиницу инвесторы решили построить сами - к чемпионату мира, поскольку в Чечне будет жить египетская сборная.

В случае с университетом, по словам Сабсаби, "это дружеская инвестиция".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты называют Кадырова "эмиссаром" России на Ближнем Востоке

"Отношения Рамзана Ахматовича с принцем Абу-Даби настолько близки и сильны, что о возврате (речи не шло - Би-би-си) - это своего рода подарки российскому народу и Чеченской республике", - сказал Сабсади.

Но Екатерина Сокирянская считает, что у вложений арабских стран другая подоплека. "Если Ближний Восток и будет инвестировать в Чечню, они будут это делать ради отношений с Путиным, с Россией", - сказала она Русской службе Би-би-си.

На пирожки или вязальный цех

Ближневосточные инвесторы теперь готовы заменить собой государство в части поддержки развития малого и среднего бизнеса в Чечне. Еще одна подтвержденная арабская инвестиция в Чечню - это филиал "Фонда имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций", он же Фонд Халифа. Его филиал открылся в мае этого года в Чечне, сообщили чеченские СМИ и информационное агентство ОАЭ Al Bayan

"Речь идет о поддержке индивидуальных коммерческих проектов для молодежи и бизнесменов, которые не могут позволить себе кредит. На пирожки или вязальный цех. 10 тысяч долларов они смогут получить безвозвратно", - пояснил Зияд Сабсаби.

На поддержку бизнеса в Чечне Фонд Халифа готов выделить 50 млн долларов, по словам Сабсаби, объем фонда может быть увеличить до 300 млн долларов за 10 лет. Для сравнения - это примерно треть годового бюджета Чечни.

Директор фонда с уставным капиталом в 10 тысяч рублей (минимально возможным для регистрации юрлица в России) - племянник Кадырова Адам Черхигов.

Запрос Русской службы Би-би-си в Фонд Халифа остался без ответа.

Где заканчивается ближневосточная щедрость

Один из самых известных проектов, которые сейчас реализуются в Чечне, - это башня "Ахмат-Тауэр". Это особый для Кадырова проект, огромный комплекс высотой в 102 этажа, в котором помимо офисов, жилых резиденций и гостиницы будет музей имени Ахмата Кадырова.

Закладка капсулы под строительство торжественно прошла еще в 2013 году, а стройка началась в начале 2016 года. Небоскреб должен был стать самым высоким в Европе.

Эта стройка обойдется в 1 млрд долларов. Но якорного инвестора для проекта, судя по всему, пока найти не удалось."Кавказ.Реалии" пишут, что из-за этого проект рискует превратиться в долгострой . Министерство экономического развития Чечни в ответе на запрос Би-би-си не назвало "Ахмат-Тауэр" в числе проектов, реализуемых в республике с помощью иностранного финансирования.

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Мэр Грозного Муслим Хучиев неоднократно заявлял, что на строительство "Ахмат-Тауэра" не будет потрачено ни копейки из бюджета. Но официально инвестора проекта не назвал.

В декабре этого года Кадыров написал в "Инстаграме", что проект "Ахмат-Тауэр" был представлен группе инвесторов из ОАЭ во главе с президентом Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Аль Мубараком. Но официально о сделке не было объявлено.

"Мы всем, кто желает, мы позволяем туда вложить инвестиции. Но нигде с протянутой рукой не ходим, потому что предложений много. И мы сейчас находимся в таких условиях, когда мы можем выбирать", - сказал Альви Каримов на вопрос о наличии иностранных инвесторов в проект.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявлял RNS, что в проект могут также войти инвесторы из Европы. А первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов рассказывал порталу об интересе к проекту инвесторов из Казахстана. Но пока об этих сделках также не объявлено.

Застройщиком обоих проектов является российская группа компаний "Смарт", у которой есть проекты по строительству жилых домов в Москве и Грозном. Проект ведет, по словам Зияда Сабсаби, все тот же EMAAR, но "инженеры работали как субботник, бесплатно", сказал он.

Об участии арабских компаний в этом проекте официально известно лишь то, что консультирует строительство Eagle Hills, а контракт на управление гостиничным комплексом заключили с компанией The Address Hotels + Resorts, которая входит в Emaar Hospitality Group, сообщили Русской службе Би-би-си в компании "Смарт".

А летом прошлого года Чечня чуть было не лишилась потенциального инвестора. В августе прошлого года в Грозном прошла исламская конференция. На ней была принята фетва (решение), согласно которой последователи салафизма (именно этой идеологии придерживается Саудовская Аравия) были названы "опасными сектантами". После этого король Саудовской Аравии принял у себя главу Ингушетии Юнус-бека Евкурова, а к Кадырову, который прилетел следом, отправил одного из принцев.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption В начале октября этого года Кадыров посетил несколько встреч с делегацией короля Саудовской Аравии

В итоге 5 октября 2017 года, в день своего рождения, Рамзан Кадыров отправился на встречу с Путина с королем Салманом, который прилетел в официальным визитом в Москву. Праздничные мероприятия в честь дня рождения Кадырова в первой половине дня в Чечне прошли без главного виновника торжества. На следующий день Кадыров снова вернулся в Москву и долгожданный прием у короля состоялся. Именно после этой встречи Рамзан Кадыров начал свой вояж по странам Ближнего Востока.

Удалось ли Кадырову договориться о финансовой поддержке проектов с элитой Саудовской Аравии, неизвестно.

Суверенные фонды страны собираются инвестировать десятки миллионов долларов США в проекты на территории Чечни начиная с 2018 года, писал ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Чечни Хасана Хакимова в октябре этого года в преддверии визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Но после визита конкретные проекты ни чеченские власти, ни представители Саудовской Аравии так и не назвали.