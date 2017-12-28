Как пригласить Обаму, не обидев Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что подумает Трамп, если Обаму пригласят на британскую королевскую свадьбу?

Спокойная поверхность британского политического пруда (который традиционно заболачивается между Рождеством и Новым годом) неожиданно всколыхнулась: выяснилось, что принц Гарри и Меган Маркл хотят пригласить на свадьбу бывшего президента США Барака Обаму.

Казалось бы, свадьба - дело частное. К тому же Гарри далеко не первый в очереди на престол, так что его бракосочетание будет делом хотя и королевским, но абсолютно семейным.

И почему бы принцу в таком случае не пригласить того, к кому и он, и его невеста испытывают искреннюю симпатию; того, кто помогал ему организовать последние "Игры непобежденных" в Торонто?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Обамы с Гарри прекрасные отношения

Недавно Гарри даже взял интервью у Обамы для программы Би-би-си Today.

Но если все так очевидно, то почему забеспокоились сотрудники британского Форин-офиса?

Все объясняется предельно просто: нынешний президент США Дональд Трамп крайне болезненно реагирует на ситуации, которые, как он считает, унижают его самолюбие.

Все мы, например, помним, что он никак не мог успокоиться после инаугурации, требуя, чтобы весь мир признал, что к нему пришло народу больше, чем к Обаме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган Маркл едва ли пожелает видеть на своей свадьбе Дональда Трампа

Если демократ Обама окажется гостем королевской семьи до того, как республиканец Трамп совершит первый официальный визит в Соединенное Королевство и лично пожмет руку королеве, президент-миллиардер, безусловно, огорчится.

А Британии обиженный Трамп не нужен, потому что в свете "брексита" бросаться друзьями, особенно такими богатыми и влиятельными, как Соединенные Штаты, крайне недальновидно.

При этом Трампа на королевскую свадьбу точно никто не пригласит. Хотя бы потому, что невеста Меган Маркл еще во время президентской кампании не скрывала неприязни к нему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молодые члены королевской семьи легко сошлись с Бараком Обамой и его женой Мишель

Помните, как в ноябре Трамп дал отповедь британскому премьеру Терезе Мэй, после того, как ее представитель высказал недовольство тем, что президент США опубликовал в своем "Твиттере" ссылку на видео британской ультраправой организации?

Глава свободного мира в присущей ему манере посоветовал премьер-министру не лезть не в свое дело, а вместо этого лучше заняться проблемой радикального исламского терроризма внутри Соединенного королевства, на что обиделись уже британские СМИ.

Поскольку все страны потихоньку привыкают к тому, что вокруг американского президента (если, конечно, они хотят поддерживать с США хорошие отношения) лучше ходить на цыпочках, британские дипломаты заранее настроились на возможные неприятности.

Анонимный источник в правительстве сказал журналистам таблоида Sun: "Гарри дал однозначно понять, что хочет пригласить Обаму, и по этому поводу мы все тут нервничаем".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Известие о помолвке Гарри и Меган воодушевленно восприняли по обе стороны Атлантики.

Расстроенный Трамп может испортить настроение и себе, и хозяевам, когда состоится его государственный визит в Соединенное Королевство. Далеко не все в Британии считают, что американский президент заслуживает такой чести, хотя Даунинг-стрит заверяет, что визит пройдет как запланировано.

Правительство оказалось в неловком положении.

Теоретически оно может попробовать на принца надавить. Или хотя бы очень убедительно попросить. Однако по закону в личные дела королевской семьи, когда они не затрагивают вопросов государственного устройства, вмешиваться нельзя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Невеста принца Гарри провела Рождество с будущими королевскими родственниками

Канцелярия премьера комментировать эти сообщения отказалась. Среди журналистов существует негласный консенсус, что на данный момент эта щекотливая ситуация находится в стадии обсуждения.

Если Тереза Мэй будет вести себя по этикету, то Обамы на свадьбе будут, а Трамп - обидится.

Если же государственные интересы окажутся выше этикета общения Даунинг-стрит с Букингемским дворцом, то Меган Маркл получит первый урок королевской жизни.

Может получиться так, что ради интересов государства ей придется пожертвовать приглашением человеку, которому она искренне симпатизирует, ради того, чтобы не обидеть другого человека, который ей совсем не нравится.

Положение, как говорится, обязывает.