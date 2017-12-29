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В декабре президенту России Владимиру Путину представили Большую российскую энциклопедию (БРЭ).

Бумажное издание - преемник Большой советской энциклопедии - состоит из 35 томов, а также одного специального тома, посвященного России. В них содержится более 80 тысяч статей.

Работа над БРЭ заняла 15 лет. Указ о ее создании президент подписал еще в 2002 году. Полная версия энциклопедии доступна на сайте проекта.

"Таким образом, ваши указания полностью выполнены, и Россия имеет уникальную научную энциклопедию", - сказал Путину академик РАН Юрий Осипов, который возглавил научно-редакционный совет по изданию Большой российской энциклопедии.

Путину в БРЭ уделено значительно больше места, чем любому правителю России, включая Владимира Ленина, Иосифа Сталина, императора Петра I Великого и царя Ивана IV Грозного, показали подсчеты Русской службы Би-би-си.

Действующему президенту России посвящено около 150 тысяч знаков.

Это в четыре с лишним раза больше, чем, к примеру, в большом аналитическом тексте Би-би-си "Почему Америка перестала быть великой" (в нем 35 тысяч знаков с учетом пробелов).

Актуальность информации в энциклопедии можно оценить, например, по тому, кто из российских предпринимателей и представителей власти, встречавшихся с главой государства 21 декабря 2017 года, попал на ее страницы.