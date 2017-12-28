Пресса Британии: Facebook решил тоже влиять на выборы

В обзоре британских газет:

Принц Гарри - лучший страховой полис монархии

Королеве 91 год - с констатации этого очевидного факта Guardian начинает свою редакционную статью, посвященную внезапному и резкому взлету популярности и репутации принца Гарри. В среду, когда он выступил приглашенным редактором флагманской новостной программы радио Би-би-си, тонкий процесс управления неизбежным переходным периодом продвинулся вперед таким образом, который сумел соединить в себе и цельность короны и ее способность к переменам.

Еще не так давно такая ситуация была бы немыслима, и не только в силу специфики обоих уважаемых институтов британского общества.

Принц Гарри в течение довольно длительного времени воплощал в себе бессмысленность наследного права, которая могла поставить под угрозу преемственность короны. Теперь, однако, у него совершенно другой облик: он превращается в официальное передаточное звено между древним архаичным институтом и поколениями, бесконечно далекими по времени и культуре от того, что олицетворяет собой его бабушка.

Задача пиар-обеспечения дворца после провала 1997 года, когда после смерти принцессы Дианы королева на мгновение утратила симпатии общества, состояла в том, чтобы представить монархию в качестве носителя долгосрочных ценностей, достаточно важных для того, чтобы переубедить республиканцев в необходимости ее отмены.

Гарри провел интервью с самой необаятельной и немодной публичной фигурой мировой политики - собственным отцом принцем Чарльзом и с самой обаятельной и модной - Бараком Обамой так, что оба были высвечены в самом выгодном и благоприятном для себя свете, пишет Guardian.

Лишь минувшим летом, в дни 20-й годовщины со дня смерти Дианы, всеобщее внимание, уделенное ее сыновьям, казалось, оттеснило Чарльза в сторону. Сыновнее интервью стало в определенном смысле компенсацией за события полугодичной давности. Между отцом и сыном была явная симпатия, которая должна была смягчить сопутствующий Чарльзу имидж холодной отчужденности. Любовь стала необходимым ингредиентом в превращении Чарльза в широко признанного монарха.

Принц Гарри может стать лучшим страховым полисом короны. Его женитьба на Меган Маркл связывает королевскую семью с характерной знаменитостью XXI века, с личностью и жизненной историей которой способны ассоциировать себя многие британцы.

Хэштеги не изменят мир

То же самое интервью принца Гарри и Барака Обамы стало поводом для размышлений и обозревателя Times Дэвида Арановича.

Обама, пишет он, был дважды избран десятками миллионов избирателей на высший государственный пост в самой могущественной стране мира. Принц Гарри скоро станет шестым в очереди наследования британской короны. Разве что грандиозный обвал на лыжном курорте, который погребет под собой всю королевскую семью, может представить ему реальный шанс стать королем.

Неудивительно потому, что сообразительный Гарри в интервью с Обамой мудро решил дать бывшему президенту возможность больше говорить самому, касаясь таких тем как молодежь, соцсети и благие дела. Это было не так трудно: любое его слово служило нам напоминанием о недавнем переходе от человека, который был способен не оскорбить новую страну или новый народ каждое утро перед завтраком к человеку, который делает это в порядке вещей.

Но хотя имя Трампа в беседе, естественно, ни разу не всплыло, реальность висела над разговором. Его скрытую тему колумнист Times обозначает следующим образом: как нам не допустить подобное вновь?

Обама, приближающийся к 60-летию мудрец, в поиске ответа почесывал свою седую голову. Раньше, говорил он, у нас в Америке было всего три телеканала. Да, были консерваторы и либералы, но у всех были общие факты.

"По крайней мере, в том, что касается реальности, люди могли прийти к согласию, - говорил Обама. - Сегодня же, с распространением интернета, у людей появилась разная реальность. Они могут спрятаться в кокон, который лишь укрепляет их склонности и симпатии".

Результат - балканизация общества, которому все труднее и труднее найти общую почву.

На самом деле поляризация, вину за которую так часто возлагают на интернет, появилась, когда Марк Цукерберг еще ходил в школу, и существует в том числе и там, где соцсети не играют решающей роли.

Летом 2004 года я отправился в Колорадо, пытаясь найти ключ к понимаю предстоящих выборов между Бушем и Керри, продолжает Дэвид Аранович. В центре Денвера, в очаровательном книжном магазине, практически рядом друг с другом я увидел две стопки книг. В одной все они пестрели заголовками или подзаголовками типа "Продажа Америки. Как Клинтоны разрушили страну". В другой - совершенно противоположное: "Проклятие страны: как династия Бушей предала Америку".

Как показало проведенное газетой New York Times исследование, практически ни один из тех, кто читает книги из первой стопки, не читает книги из второй, и наоборот.

Другое дело, что для многих вполне могущественных людей подобного рода поляризация становится полезным политическим инструментом. Некогда всего лишь тактика, теперь она превращается в стратегию.

Взгляните, что происходит с правящим классом у нас Британии. В течение последних нескольких лет вся внутренняя политика страны подчиняется настроениям и капризам выпускников частных школ, получивших дорогущее образование за родительский счет с целью свести к минимуму их жизненный контакт с немытым и неопрятным нижним классом. И тем не менее, нисколько не смущаясь, они идут на политический альянс с тем самым нижним классом и под его знаменем объявляют войну столичной элите.

На этой неделе я брал интервью у американки, университетской ученой, которая покинула свою родную Калифорнию чтобы изучить избирателей Трампа. Традиционный рабочий класс Америки, говорит она, подвергался оскорблениям так, как мало какие другие социальные группы. И он противится этому. Как? Как противится Гомер Симпсон. Представьте себе, вы смотрите на него и понимаете, что он олицетворяет собой такого, как вы.

В некоторых странах (вовсе не во всех) демография работает на более либеральные, более терпимые, более образованные слои населения, и там можно надеяться, что естественный ход событий сам собой исправит ситуацию. Можно ждать, пока Гомеры Симпсоны вымрут. Но это было бы неправильно. Лучше попытаться научиться жить вместе.

Facebook учит партии выигрывать выборы

Daily Mail вновь обращается к теме влияния соцсетей на выборы в разных странах.

Газета выяснила, что последние 2 года Facebook предлагал политическим партиям в США, Британии, Германии, Индии и Бразилии прямую поддержку с целью помочь им победить на выборах.

В компании было создано специальное подразделение, призванное помогать политикам с их предвыборными кампаниями. Цель такой работы была вовсе не филантропическая: Facebook рассчитывал, что, с одной стороны, это увеличит расходы на рекламу в соцсети, а с другой - увеличит политическое влияние самого интернет-гиганта.

Обо всем этом и многом другом Daily Mail рассказала бывший руководитель этого политотдела компании в Европе Элизабет Линдер.

Интересно, что во время президентской кампании в США Facebook предлагал специальные тренинги персоналу избирательных штабов обеих партий, но демократы отказались от такого предложения.

Перед парламентскими выборами в Британии в этом году интернет-гигант обратился к 5 тысячам кандидатов и их агентам, предлагая аналогичные бесплатные тренинги. По задумке организаторов такие семинары должны были помочь разобраться в различных инструментах соцсети, которые помогают побеждать на выборах.

В приглашении на семинары компания откровенно заверяла что использование "Фейсбука" дает совершенно иной электоральный результат.

Несмотря на то, что эксперты с этим заявлением не спорят, возникают некоторые этические вопросы. Во-первых, высок риск, что компания будет искать способы использовать свои отношения с политиками, чтобы проталкивать важные для нее законодательные инициативы - например, вопрос о регулировании интернета. Во-вторых, выясняется, что в рамках таких политических кампаний именно в "Фейсбуке" разворачиваются персональная травля и харассмент.

Facebook пока никак не прокомментировал эту статью в Daily Mail.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com