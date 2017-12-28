СМИ России: Навальный стал политиком года

В обзоре российских газет от 27 декабря:

"Ведомости": Навальный, Михельсон, Бутерин

Подводя итоги года, газета "Ведомости" отмечает самых заметных людей. По версии издания политиком года стал оппозиционер Алексей Навальный. Газета пишет, что именно он стал ключевой фигурой будущих президентских выборов и сформировал их повестку - в том числе и для "главного кандидата".

Несмотря на то, что Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации, именно он в предвыборном 2017 году оказался фактически единственным политиком, который провел полноценную избирательную кампанию. Редакция вспоминает, что именно он воскресил тему борьбы с коррупцией, выпустив фильм-расследование о премьере Дмитрии Медведеве. Также он вывел людей на улицы 26 марта и 12 июня и уже провел встречи с избирателями в регионах.

В итоге Кремль, озабоченный созданием картинки "чистых и честных" выборов, поручил Генпрокуратуре разобраться с применением на местах закона о митингах. "Казалось бы, ради этой показной честности можно было и допустить на выборы кандидата, не способного, если верить социологам, покуситься на заоблачные рейтинги Владимира Путина. Но Кремль на это не пошел, дав критикам лишний повод для сомнений в легитимности выборов и тем самым, по сути, признав Навального своим самым опасным оппонентом", - делает вывод газета.

Бизнесменом года стал владелец и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Его компания реализовала проект "Ямал СПГ" и отправила за рубеж первую партию сжиженного газа в обход монополии "Газпрома". Издание сравнивает проект с высадкой человека на Луну - по масштабности и уникальности они сопоставимы. Несмотря на все препятствия: монополию "Газпрома", санкции, падение цен на нефть и газ, Михельсон сумел привлечь нужных партнеров и убедить правительство поддержать проект. Теперь "Новатэк" может стать крупнейшей компанией - производителем СПГ в мире.

Профессионалом года "Ведомости" называют Виталика Бутерина, программиста, создателя криптовалюты Ethereum. Придуманная им цифровая монета, стоившая год назад чуть больше 8 долларов, к началу декабря подорожала почти в 57 раз. Издание предполагает, что детище Бутерина изменит не только рынок финансовых инструментов, но и оттачивавшийся столетиями деловой документооборот. "О банках и говорить нечего: в случае повсеместного распространения криптовалют их услуги станут вообще никому не нужны. Потому что люди и компании смогут расплачиваться друг с другом напрямую, а их "криптовалютные счета" будут размещены на тысячах компьютеров по всему миру", - заключают "Ведомости".

"Коммерсант": ЦБ надеется заменить штрафами отзыв лицензий

ЦБ решил привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала, пишет "Коммерсант". Верхняя граница штрафа не устанавливается. ЦБ надеется, что модифицированные штрафы заменят отзыв лицензий и улучшат ситуацию для клиентов банков.

Предлагаемый проект вводит синтаксически небольшое, но в финансовом плане существенное, изменение. Коэффициенты остаются те же, но уставный капитал меняется на собственный. В результате размер штрафов вырастет в разы. "Как правило, в банке размер собственного капитала всегда больше уставного капитала, причем зачастую кратно", - отмечает руководитель юридического департамента "Ланта-банка" Дмитрий Шевченко.

По мнению аналитика рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислава Волкова, "в наибольшей степени это коснется средних и крупных банков, которые поддерживают слабый запас по нормативам достаточности капитала".

Близкий к ЦБ собеседник издания подчеркнул, что Банк России видит больший потенциал в наказании рублем, чем в отзыве, тем более что отзыв лицензии и приостановка деятельности - это всегда удар по клиентам. "Логика в дифференциации есть, поскольку станет стимулом для крупных банков улучшать свои процедуры, вкладывать в комплаенс, для которых действующие штрафы могут показаться незначительными", - считает глава АРБ Гарегин Тосунян.

Впрочем, клиенты банков не уверены, что штрафы вместо отзыва будут благом для клиентов. "Совершенно очевидно, что опасающиеся штрафов банки будут отыгрываться на клиентах, требуя у них куда больший объем документов, а при непредставлении - отказывая в проведении операций, следует ожидать новой волны претензий банков к клиентам", - отметил управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили. И если банки будут по каждой платежке требовать кипы документов, это будет крайне тормозить расчеты, возрастет неисполнение договоров и в итоге штрафные санкции для клиентов.

РБК: руководители "Роскосмоса" получат выговоры

Руководителей космической отрасли накажут за неудачный пуск с Восточного, пишет РБК. Семь человек, включая исполнительного директора "Роскосмоса" и гендиректора ЦНИИмаша, получат выговоры за неудачный запуск спутника с космодрома Восточный 28 ноября, уточняет газета.

Разработчики разгонного блока "Фрегат" и ракеты "Союз-2.1б" не изучили потенциальные проблемы, связанные с особенностями запуска разгонного блока в составе ракеты-носителя, говорится в сообщении госкорпорации. По мнению комиссии, сотрудники госкорпорации и предприятий, разрабатывающих космическую технику, не обеспечили должный контроль и координацию работ.

Курирующий космическую отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил, что готовятся "жесткие, но объективные" решения по итогам расследования. Чиновник подчеркнул, что потеря спутника стала следствием системных ошибок в руководстве госкорпорации.

"Коммерсант": чемпионат мира подготовят без Мутко

Виталий Мутко, который в начале недели, по крайней мере временно, покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), расстался еще с одной заметной должностью, пишет "Коммерсант". Он объявил о том, что снимает с себя обязанности председателя оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Эту должность займет Алексей Сорокин, который с января 2011 года был генеральным директором структуры.

РФС Виталий Мутко покинул из-за того, что оказался в числе чиновников, к которым Международный олимпийский комитет применил санкции по итогам расследования обстоятельств кризиса в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры. В среду Мутко, как и предупреждал, подал в Международный спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) иск c целью оспорить решение.

Но источники газеты говорят, что имело место и давление со стороны Международной федерации футбола (FIFA) в связи с российскими допинговыми историями.

Назначение Алексея Сорокина на пост председателя оргкомитета "Россия-2018" назвали предсказуемым. Он сам, комментируя назначение, выразил надежду, что уход Виталия Мутко никак не скажется на подготовке к чемпионату мира и не будет иметь "негативного эффекта".

Тем не менее, почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал опасения по поводу отставки Виталия Мутко. "Полгода до чемпионата мира, еще масса вопросов нерешенных. Председатель комитета, он же вице-премьер - совершенно правильно, потому что только на этом уровне можно решать все вопросы... И вдруг он уходит. И остается Сорокин, который никогда такими масштабными вопросами не занимался", - цитирует газета Колоскова.

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Правозащитник Людмила Алексеева передала в "Коммерсант" открытое письмо, в котором выразила свое мнение о ситуации в фонде "Справедливая помощь", созданном Елизаветой Глинкой, погибшей год назад в авиакатастрофе над Черным морем. Газета сообщает подробности о расколе в фонде.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си