Эти забавные животные: cамые смешные фотографии дикой природы

  • 28 декабря 2017

Жюри конкурса смешных фотографий дикой природы (The Comedy Wildlife 2017 competition) представило работы победителей конкурса и самые лучшие снимки, участвовавшие в конкурсе.

Первый приз конкурса получил фотограф Тибор Керч за снимок совы, свалившейся с ветки и отчаянно пытающейся снова забраться на ветку.

Всего организаторы конкурса получили около 3500 фотографий.

Правообладатель иллюстрации Tibor Kercz / Barcroft Images
Image caption Ловкость и баланс. Одна из сов потеряла равновесие и свалилась с ветки. Венгерский фотограф Тибор Керч поймал момент, как сова пытается выйти из сложного положения и вернуться в исходное. Снимок стал победителем конкурса.
Правообладатель иллюстрации Andrea Zampatti / Barcroft Images
Image caption Орешниковая соня и цветок. Даже грызуны не могут не восхищаться красотой итальянской флоры. Фотография Андреа Зампатти была признана лучшей в категории "На земле".
Правообладатель иллюстрации Troy Mayne / Bancroft images
Image caption Рыбы тоже иногда получают пощечины. Вот эта, например, заработала увесистую пощечину от морской черепахи. Снимок Троя Мейна получил первый приз в номинации "Под водой".
Правообладатель иллюстрации John Threlfall
Image caption Птица как самолет. Фотография Джона Трилфолла стала победителем в номинации "В воздухе".
Правообладатель иллюстрации Daisy Gilardini
Image caption Этот медвежонок уже освоил все самые сложные и замысловатые маршруты на спину к маме. Фотография Дейзи Джилардини, Канада.
Правообладатель иллюстрации Penny Palmer
Image caption Упражнениями на растяжку не пренебрегают даже бобры. Снимок Пенни Палмер, США, Калифорния.
Правообладатель иллюстрации Carl Henry
Image caption Ничто человеческое пингвину не чуждо. Фотография Карла Генри, остров Южная Георгия в южной Атлантике.
Правообладатель иллюстрации Olivier Colle
Image caption Когда очень сильно проголодался, пошел перекусить - и тут пришел какой-то фотограф. Фотография Оливера Колле, Бельгия.
Правообладатель иллюстрации Katy Laveck-Foster
Image caption Cобрались? Поехали! Кажется, две обезъяны и в самом деле собрались прокатиться. Этот снимок Кети Лавек-Фостер сделала на острове Сулавеси в Индонезии.
Правообладатель иллюстрации Jean-Jacques Alcalay
Image caption Этот гну буквально ходит по головам и спинам своих товарищей. Эту картину Жан-Жак Алкалей запечатлел в заповеднике Масаи-Мара в Кении.
Правообладатель иллюстрации George Cathcart
Image caption Чем так удивлена нерпа? Эта фотография Джорджа Каткарта, сделанная в Калифорнии, получила высокие оценки жюри конкурса.
Правообладатель иллюстрации Douglas Croft
Image caption Лиса по достоинству оценила это прекрасное поле для гольфа. Лису в калифорнийском Сан-Хосе сфотографировал Дуглас Крофт.
Правообладатель иллюстрации Daniel Trim
Image caption О чем поет этот дуэт илистых прыгунов? На их концерте в Таиланде побывал Дэниэл Трим.

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