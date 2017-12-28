"Пора валить": почему многие турки пытаются уехать из страны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исключения студентов из университетеов привели к массовым протестам в Турции

Булент Сомей не выбирал - эмигрировать или оставаться. Он считает, что турецкие власти просто заставили его уехать.

61-летний профессор упаковал все свои пожитки в десяток коробок, попрощался со студентами стамбульского университета БИЛГИ - и уехал преподавать в Брюссель, где, как он считает, его жизнь будет в полной безопасности.

Его отъезд - лишь один пример приобретающей все большие масштабы утечки мозгов из Турции. Страну покидают образованные люди, не согласные с тем, в каком направлении она движется.

"Мы не чувствуем себя в безопасности даже на лекциях", - говорит мне Булент Сомей, разбирая полки в своей стамбульской квартире.

"Нам приходится следить за языком. Некоторые студенты записывают на лекциях - а потом вдруг ты видишь в проправительственной газете, что ты оскорблял президента, - объясняет профессор. - Напишешь что-нибудь - и начинаешь получить угрозы и оскорбления".

Он упаковывает очередную коробку, пытаясь выбрать, какие книги взять с собой из двух тысяч научных томов его домашней библиотеки.

"Раньше у меня были хорошие отношения с верующими студентами, - вспоминает он. - Однако теперь они считают себя элитой, а нас - отщепенцами. Несколько лет назад они еще пытались заполучить власть. Теперь она у них есть, и они подвергают сомнению наше право делить эту власть с ними".

Image caption "Нам приходится следить за языком", - говорит Булен Сомей

Булент Сомей - один из 1128 ученых, подписавших в 2016 году петицию, призывавшую турецкие власти прекратить вооруженный конфликт с курдскими ополчениями.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил авторов петиции в измене. Местный криминальный авторитет, поддерживавший президента, пообещал "пустить им кровь и искупаться в ней".

Один за другим подписанты были уволены из университетов, где работали.

Теперь те из них, кто может уехать, покидают Турцию. Против других возбуждены уголовные дела за "пропаганду терроризма".

После неудавшейся попытки переворота в июле 2016 года, в ходе которой погибли 260 человек, волна эмиграции из Турции неуклонно растет.

В общей сложности с той июльской ночи в стране было арестовано около 60 тысяч человек, а 150 тысяч - сняты со своих должностей или временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Уезжают не только ученые

Помимо научной интеллигенции, из страны уезжает множество представителей светской части общества, поскольку во все сферы жизни в Турции все сильнее проникает религиозный национализм.

Официальной иммиграционной статистики нет, однако в процессе исследования темы нам удалось собрать кое-какие данные.

После того как в 2016 году была подписана петиция в защиту курдов, 698 турецких ученых обратились в нью-йоркскую организацию Scholars at Risk ("Ученые в зоне риска") с просьбой помочь им перебраться за границу, где они будут в безопасности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тысячи жителей Турции сталим жертвами преследований после неудавшейся попытки переворота в 2016 году

По сведениям британского МИДа, за последние пять лет в Великобританию переехали 17 тысяч граждан Турции. Государственное бюро статистики Германии сообщило, что в эту страну из Турции перебрались 7 тысяч человек, а французский МИД подсчитал, что за тот же период около 5 тысяч турецких граждан переехали во Францию.

Другие ищут альтернативные возможности отъезда. Среди них - более 4,5 тысяч турок с еврейскими корнями, пытающихся получить гражданство в Испании или Португалии. Это значительная часть еврейского населения Турции.

Обе эти страны предоставляют гражданство евреям в качестве компенсации за депортацию иберийских евреев в годы инквизиции в XV веке. Большую часть таких беженцев приняла тогда Османская империя.

В Испанию и Португалию пытаются переехать и многие турки, не имеющие еврейских корней.

Ни один турецкий еврей, подавший прошение о гражданстве другой страны, не захотел говорить с нами под запись. Вообще мало кто из пытающихся уехать - да и просто критически настроенных жителей страны - решились дать нам интервью.

Это - признак атмосферы страха, охватившего Турцию.

Мы говорили с человеком, перевозящим в Испанию всю свою семью. Он поставил условие - не упоминать его имя.

"Мое сердце разбито этим отъездом. Но я уже не могу здесь даже дышать", - говорит он.

"Мои мысли и идеи здесь никому не нужны. Мой образ жизни здесь не приветствуется. Мы теперь должны выбирать, на чьей мы стороне. Если это "неправильная" сторона, ваш бизнес расти не будет, свои чувства вам придется скрывать, иначе у вас будут проблемы, - рассказывает наш собеседник. - Теперь вы просто обязаны быть мусульманином, суннитом и должны поддерживать правительство".

Я спросил его, почему он чувствует себя в опасности - потому что он еврей или потому что критикует власть?

"И то и другое, - отвечает он. - Когда я говорю, что я еврей, я часто слышу: "Вы называете себя евреем, то есть - вы не турок?"

"Золотые визы"

Многие переезжают в Грецию. Турки здесь - на третьем месте среди иностранцев, покупающих недвижимость, чтобы получить вид на жительство.

За последние четыре года 430 граждан Турции получили так называемую "золотую визу" в Греции, купив здесь жилье стоимостью от 250 тысяч евро и выше.

В Португалии или Испании сумма, позволяющая получить вид на жительство, составляет 350 тысяч евро. Это еще одна причина того, по которой сюда устремляются турецкие эмигранты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам правозащитников, свобода СМИ в Турции - под реальной угрозой

Селчан Турк, работающая агентом по недвижимости в Афинах, показывает мне квартиру с видом на Акрополь. Она только что продала ее турецкой семье.

В прошлом году она показывала туркам в среднем три квартиры в месяц. Теперь - три квартиры в неделю.

"Люди не чувствуют себя в безопасности в своей стране - в том, что касается прав человека, демократии и закона, - говорит она. - Они чувствуют, что здесь - настоящие демократия и свобода".

Именно этого не хватает Турции, считают многие, уезжающие из страны. Теперь здесь нет даже того стремления к демократии западного образца, о которой когда-то мечтали турки.

Возможно, позволяя критикам уехать, власти избавляются от системы сдержек и противовесов по отношению к политике властей, которые, по мнению многих, становятся все более авторитарными.

Волны миграции случались в Турции и раньше. Сотни тысяч жителей страны уехали в 1960-е годы в Германию в качестве так называемых приглашенных работников. После Второй мировой войны ФРГ нуждалась в дешевой рабочей силе.

Когда в Турции начался быстрый экономический рост, некоторые эмигранты вернулись - и почувствовали себя дома при благочестивом и набожном правительстве Эрдогана.

Однако другая часть населения уезжает из страны, и таких эмигрантов все больше: либералы, интеллектуалы и зажиточные, успешные люди.

И в ближайшие годы Турция наверняка почувствует на себе последствия этой потери.