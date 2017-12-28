"Крест на просветительстве": новый закон может убить независимые кинофестивали в РФ
Российские власти хотят ввести новые правила работы кинофестивалей. Предполагается, что они упростят жизнь организаторам показов, однако представители индустрии уверены, что изменения убьют огромное количество независимых фестивалей и ретроспектив иностранной классики кинематографа.
Поправки в закон о господдержке кинематографии Госдума приняла в первом чтении 21 декабря. Парламентарии предлагают разрешить показ на фестивалях российских фильмов без прокатного удостоверения. Раньше можно было привозить без прокатного удостоверения только иностранные фильмы.
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"Фильмы, представляемые на кинофестивали, как правило, являются режиссёрскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа, - говорится в пояснительной записке к закону. - Организаторы кинофестивалей, проводимых на территории России, попадают под штрафные санкции, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства".
В комитете Госдумы по культуре объяснили, что хотели снизить административную нагрузку на молодых кинематографистов, которые только учатся. "Когда фильм свежий - сложно бывает, режиссер только-только доделал свой фильм, а нужно удостоверение, - объяснил Би-би-си представитель аппарата комитета Виктор Фральцев. - А когда фильм старый, проблем никаких нет, у них есть уже правообладатели в РФ, есть прокатное удостоверение".
"Закон деформирует понятие фестиваля"
Новая редакция закона расширит возможности устроителей кинопоказов только на первый взгляд. На самом деле количество доступных фестивалям фильмов сильно уменьшится: не получать удостоверение можно будет только на фильмы не старше одного года. Кроме того, фестивали должны будут длиться не дольше 10 дней - а еще обязательно устраивать конкурс.
Например, проект "ИНОЕКИНО", чтобы иметь возможность разово показывать старые фильмы Тарантино или Нолана, оформлялся как фестиваль, причем фестиваль круглогодичный.
А, например, у Beat Film Festival, популярного фестиваля документальных фильмов о музыке и культуре, конкурса нет. Получается, чтобы проводить фестиваль и дальше, его организаторам придется получать прокатные удостоверения на каждый показанный фильм.
Прокатное удостоверение не имеет отношения к авторским правам на фильм или студии, его снявшей, - фактически это разрешение государства показывать определенную картину, за которое оно к тому же берет пошлину. Небольшую - 3,5 тысячи рублей. Однако ждать разрешения приходится около четырех месяцев, говорят кинопрокатчики. И не просто ждать.
"Нужно собрать целый пакет документов, куда входит подписанный договор, подтверждающий право показа (оплаченные фестивальные права за четыре месяца до начала фестиваля — это невероятная редкость, так уж устроена экономика фестивалей), диалоговые листы (не припоминаю, чтобы у нас хоть к одному фильму диалоговые листы появлялись за четыре месяца), и музыкальная справка, которую на фестивальные показы фильма никто не запрашивает в принципе, и еще десяток бумажек, на которые нужны дополнительные руки и усилия, - объясняет сооснователь Beat Film Festival Алена Бочарова. - Получение ПУ настолько усложняет процесс, что становится реальным препятствием к тому, чтобы считать, что игра стоит свеч".
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"Для такого фестиваля, как Артдокфест, это упрощение, - признает режиссер-документалист и организатор фестиваля Виталий Манский. - У нас есть конкурс, и мы длимся меньше 10 дней. Но большое количество фестивалей не имеют конкурсной программы. А на практике фестивали, которые послушные, нарушали все эти правила, и не приходили к ним ни с какими проверками. Эта норма существует для небольшого количества непослушных фестивалей".
Создатель проекта "ИНОЕКИНО" Алексей Бажин замечает, что прокатные удостоверения просто не заточены под фестивали или разовые показы: "Прокатное удостоверение закрепляет за тобой приобретение каких-то прав на некий срок. Но фестивали никогда не покупают фильмы на какой-то срок и с какими-то правами. Например, наша компания купила права на один из фильмов Тарантино на 8 марта, а другая компания купила права на 10 марта. Вот как тогда быть? Значит, прокатное удостоверение должно быть на один день и один кинотеатр - а таких не существует".
"Этот закон ставит крест на существенной части просветительской деятельности в области кино, которую ведут в России культурные институции самого разного рода — и государственные вроде Третьяковской галереи, где последние несколько лет есть отдел кинопрограмм, и посольства и культурные центры, которые ежегодно вкладывают десятки тысяч евро в продвижение национальных кинематографий, и культуртрегерские проекты, находящиеся на самоокупаемости, - журнал "Искусство кино" с его киноклубом, негосударственные фестивали, которых и так осталось крайне мало", - считает Алена Бочарова.
Она указывает на то, что ретроспективные программы всегда есть в программе международных фестивалей, так как это "возможность для куратора раскрыть определенную тему, такие программы служат поводом для диалога с обществом".
"Но, очевидно, диалог с обществом в принципе не входит в те термины, которыми мыслит минкульт. Этот закон деформирует понятие фестиваля, обедняет ландшафт и урезает возможности для воспитания новых зрителей, из которых и рождаются режиссеры", - заключает Бочарова.
"Нужно понимать, что прокатных удостоверений ни в одной цивилизованной стране мира не существует, - добавляет Виталий Манский. - Прокатное удостоверение - это форма цензуры. То, что устраивают касательно фестивалей минкульт, Дума, - это просто каменный век".
Русская служба Би-би-си обратилась в министерство культуры с просьбой разъяснить целесообразность принятия нового закона. На момент публикации статьи минкульт не ответил на запрос.