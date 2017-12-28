Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Кентская отправилась на рождественскую трапезу к королеве, надев брошь в виде головы мавра. И, скорее, всего, не ожидала последствий.

Принцесса Кентская, супруга принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II, отправилась на рождественскую трапезу в королевский дворец.

Именно на этом мероприятии впервые на правах члена семьи присутствовала невеста принца Гарри Меган Маркл, у которой папа - белый, а мама - афро-американка.

На груди у принцессы красовалась брошь большого размера и, вероятно, такой же большой исторической ценности, изображавшая голову мавра в большом золоченом тюрбане.

Вряд ли принцесса намеревалась сознательно оскорбить Меган. Скорее всего, она просто не подумала о возможных последствиях, поскольку уже много раз появлялась на людях с этим ювелирным изделием.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У принцессы Кентской, жены двоюродного брата королевы, полно драгоценностей. Вряд ли она старательно выискивала мавра, чтобы оскорбить мисс Маркл.

Не надо также забывать, что королевская семья владеет огромной коллекцией драгоценностей, многие из которых были созданы задолго до того, как политкорректность красной нитью прошлась по всему британскому обществу.

В XVIII веке в Венеции подобные украшения считались самым большим шиком, показывали эрудицию и широкий кругозор хозяина, готового таким образом отдавать дань африканской экзотике.

Украшения с маврами были к тому же и у голливудских звезд: Грейс Келли и Элизабет Тейлор.

Однако, времена поменялись, и то, что сошло принцессе Монако (Грейс Келли), поставило бедную принцессу Кентскую под яростный огонь критики.

Это - расистская брошь! Ну как брошь может быть расистской?

Правообладатель иллюстрации Yair Haklai Wikimedia Commons Image caption Мавров в еропейских городах полно. Этот вот стоит в Берне, около гильдии часовщиков

"Брошь раздора" попала в прицел общественного мнения в самый неудачный момент, когда в ожидании Рождества и политики, и журналисты, и просто широкая общественность просто не знали, о чем писать, что думать, и на кого нападать.

Общество всколыхнулось и пошло стенкой на стенку.

"Смешались в кучу кони, люди…"

Правообладатель иллюстрации By XXGfHXx Wikimedia Commons Image caption А этот мавр стоит, одетый в ливрею дома Габсбургов

Убежденные республиканцы и противники монархии мертвой хваткой вцепились в тот факт, что неполиткорректная брошь красовалась на пальто жены ближайшего родственника королевы, и потребовали, чтобы королева принцессу вышвырнула из дворца и больше туда никогда не впускала. Более радикальные (и чуть более образованные слои населения) посоветовали срочно изобрести машину времени и отправить и хозяйку, и ее брошь прямо к Марии-Антуанетте за пять минут до гильотины.

Флегматики пожимали плечами и просили им объяснить, почему все так возбудились.

Правообладатель иллюстрации ideabug Image caption Никто не спорит с тем, что рабство - очень темный период европейской и американской истории. Кукла чернокожей няни с плантаций американского Юга.

Ну а страстные защитники сирых и обездоленных потребовали, чтобы принцесса немедленно извинилась, потому что брошку свою она надела не случайно, а чтобы унизить Меган, и вообще, пора, наконец, покончить с расизмом даже в ювелирных изделиях.

К тому же некоторая корреляция также обнаружилась между политической направленностью конкретного издания и характером опубликованных в нем высказываний.

Читатели газеты Telegraph (оплот правых) некоторым большинством принцессу поддерживают, читатели Huffington Post (левые либералы) ее осуждают и клеймят, а верные подданные Ее величества, читающие таблоид Daily Mail, на всякий случай защищают королеву.

Самыми интересными оказались даже не комментарии, а ответы на них.

Huffingtom Post: очень активная Теодора

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мы не знаем, посчитала ли себя Меган Маркл обиженной, но на Рождество среди новых королевских родственников чувствовала себя вполне комфортно.

Главная дискуссия на этом сайте завязалась вокруг комментария, оставленного некой Теодорой Анагор.

Разгневанная дама писала следующее: "Слово "мавр" является производным от слова "арап" (в английском языке moor и blackamoor), которым называли всех выходцев из Африки. Эта брошка изображает раба, который был не более, как игрушкой представителей аристократии. Таких "арапов" часто изображали в роскошных одеждах. Это точно было оскорблением".

На это другая читательница сайта по имени Мария Громатски тактично попросила уточнения: "Правда? Разве мавры не являются выходцами с севера Африки, и, следовательно, были вообще-то арабами, а не чернокожими?"

Судя по завязавшейся дискуссии Теодора решила, что это высказывание ставит под сомнение ее знания. Принцесса с ее брошью на какое-то время была забыта, а на голову Марии и поддержавшего ее Тома обрушился поток обвинений в том, что они относятся к ней снисходительно, потому что считают, что раз она чернокожая, то значит, и необразованная.

"Кипит наш разум возмущенный"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вообще-то большинство британцев брошкой заморачиваться не стали и просто готовятся к очередной королевской свадьбе

Следующий комментарий на сайте Huffington post, вызвавший наибольший всплеск эмоций, исходил от некоего Ника Берна и оказался довольно двусмысленным: "Меня, как чернокожего, это просто возмущает!" К сожалению, автор оставил за кадром, чем именно он так возмущен: тем ли, что принцесса нацепила брошь с мавром, или тем, что этот факт так возбудил окружающих.

Другие участники спора попросили уточнений. "Почему? - спросил Джим Дейли, - Я тебя серьезно спрашиваю, почему ты так возмутился? А как тогда быть с кровяной колбасой (по-английски black pudding)? Или с затемнением (по-английски blackout)? Ну теперь-то ты точно должен кипеть от возмущения. МУЖИК, РАССЛАБЬСЯ!"

Итог этой части дискуссии подвели две дамы. Первая из них, Вивиен Дейл попыталась получить ответ на вопрос: "Да, я - белая, но я искренне не понимаю, почему это (брошь) оскорбительно? Объясните, пожалуйста, потому что я не понимаю!"

С объяснениями выступила Карен Макинтайер: "Эта брошь оскорбительна, поскольку изображает чернокожего как слугу или раба. Если твоих предков покупали и продавали, разводили, как животных, по выбору хозяина, а их детей забирали и тоже продавали, то тогда бы ты видела, почему это - проблема. Надевать подобное украшение означает, что ничего страшного тогда не происходило. Нечего стыдиться и не за что извиняться. Это гораздо хуже, чем просто сыпать соль на раны. Гораздо, гораздо хуже!"

Telegraph: "Объясните мне, как брошь может быть расистской?"

Правообладатель иллюстрации brazzo Image caption Расистскими могут быть законы, лозунги и высказывания. Расистами могут быть люди. Но как расистской может быть брошь?

Следует отметить, что без споров и взаимных оскорблений не обошлось ни на одном сайте, хотя читатели правоориентированной газеты Telegraph подавляющим большинством выражали изумление, что брошка привела всех в такой ажиотаж.

Вот что написал Марк Голден: "Это - брошка! Мы живем в мире, где все оскорбляет, и если что-то не совсем политкорректно, то мы должны вопить во всю глотку... Кстати, заголовок к этой статье тоже оскорбителен: "Рождественский обед"? Я удивлен, что никто не завывает, требуя, чтобы это поменяли на "Праздничный обед", а то не дай бог, чья-нибудь тонкая натура обидится! Может, нам еще и Шекспира переписать?"

Кертан Секстон решил подойти к вопросу философски: "Если долго-долго смотреть на проплывающие облака, то рано или поздно попадется такое, которое будет походить на кролика. Это вовсе не означает, что кролики контролируют метеорологию".

Мария Элдер попыталась флегматично пожать плечами по поводу всей дискуссии: "Просто бред какой-то. Приятная брошка, стильная и к месту. Если бы только эти ополченцы от политкорректности перестали всюду выискивать оскорбления! Это именно они превращают наш мир в минное поле. Умейте находить красоту и смеяться забавным шуткам. Отрицать стоит только злобу".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отец Елизаветы II, король Георг VI никогда расистом не был. Он был очень возмущен, когда во время поездки королевской семьи в Южную Африку ее правительство не дало ему лично вручить награды чернокожим солдатам.

Но Марию быстро призвала к порядку Лоринда Ленгдон: "Сознательное оскорбление, очень грубое и жестокое! Я надеюсь, что королева и принц Чарльз устроят принцессе достойный выговор! Большинство белых просто не понимают, почему ювелирное украшение может быть оскорбительным, но оно-таки оскорбительно! И хотя такие украшения были и у Элизабет Тейлор, и у принцессы Грейс, обе они ни за что бы не надели их, будь они все еще живы! У них были прекрасные манеры".

Наиболее образованные читатели Telegraph также не преминули отметить, что вообще-то данное изображение мавра не имело никакого отношения к колониальному периоду, а является по сути своей не британским, а венецианским дизайном.

"Отелло, мавр венецианский", - назвал свою пьесу Шекспир. Интересно, если политкорректность дойдет до своего логического завершения, то, может быть, ее следует переименовать в "Отелло, венецианский афро-итальянец"? А что, тоже неплохо.

У нас у всех общие корни

Активнее всего к обсуждению броши подошли читатели таблоида Daily Mail

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вообще-то все наши общие предки выглядели как-то так. И были мохнатыми. Ну, и чего спорим?

Вообще-то к броши споры практически не имели особого отношения. Споры завязались вокруг того, являемся ли мы все продуктом смешения рас, или быть может можно обнаружить где-нибудь каких-нибудь чистокровок, почему американцы обижают королеву, думая, что ее снедают предубеждения (им посоветовали внимательнее присмотреться к Трампу), и призывов не смешивать расовую принадлежность и культуру.

Самый лучший итог всей истории с брошью подвела Тамара Стэттен: "Мы все вышли из ОДНОГО источника, вне зависимости от того, верите ли вы в святое писание или в науку. Римляне завоевали Британию и привезли с собой людей со всего мира. Потом на нас напали викинги. Ну и другие тоже. Лично я думаю, что расизм является демонстрацией глупости. Если бы мы не были все связаны, то, как так получается, что мои органы могут подойти представителю ЛЮБОЙ расы. Надоело общаться с дураками!"

Принцесса Кентская, кстати, извинилась.

Ничего, скоро праздники закончатся, и мы вернемся к привычной жизни, а история с головой мавра, скорее всего, забудется.

Ну а Меган Маркл так и не сказала, что она подумала по поводу этой брошки, и подумала ли вообще.