"Растут как грибы": в России становится все больше мигалок

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov\tass Image caption Накануне прошлых выборов Путин обещал сократить число мигалок

Президент России Владимир Путин передал чиновнику своей администрации еще один спецсигнал, который позволит ему быстрее передвигаться по российским дорогам.

Итого у госоргана теперь есть 23 машины с мигалками.

Неизвестно, кому конкретно предназначен этот сигнал. Но раньше на этой неделе в администрации президента появился новый сотрудник. Путин назначил полпреда по Северо-Западному федеральному округу Николая Цуканова своим помощником по вопросам местного самоуправления.

Всего автопарки госорганов оснащены 630 мигалками.

Число мигалок резко сократилось в 2012 году. Это было предвыборное обещание Владимира Путина, он собирался оставить "несколько десятков" спецсигналов.

На такие радикальные меры он в итоге не пошел, но из имевшихся у чиновников 965 мигалок осталось 569, то есть на 40% меньше.

"Достаточно сложно воевать с теми людьми, которые с удовольствием пользуются этим. Мы их сокращаем, а они потом обратно растут как грибы", - говорил тогда Путин.

С тех пор документ редактировался 14 раз и число мигалок снова выросло - на 61 штуку или на 10%.

Больше всего мигалок с 2012 года получила созданная в 2016 году Росгвардия - 35 штук. Парк Федеральной службы безопасности прирос десятью спецсигналами, теперь у ведомства 207 "маячков". А вот МВД лишилась двух мигалок, и теперь их у ведомства только 98.

Депутаты Госдумы в 2016 году получили четыре дополнительные мигалки.

Две трети всех мигалок (больше 400) находятся в автопарках силовых ведомств (ФСБ, МВД, минобороны, генпрокуратуры, Следственного комитета).