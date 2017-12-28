"Растут как грибы": в России становится все больше мигалок
Президент России Владимир Путин передал чиновнику своей администрации еще один спецсигнал, который позволит ему быстрее передвигаться по российским дорогам.
Итого у госоргана теперь есть 23 машины с мигалками.
Неизвестно, кому конкретно предназначен этот сигнал. Но раньше на этой неделе в администрации президента появился новый сотрудник. Путин назначил полпреда по Северо-Западному федеральному округу Николая Цуканова своим помощником по вопросам местного самоуправления.
- От зарплаты до зарплаты: сколько в России зарабатывают министры
- МВД расследует претензии "синих ведерок" к Михалкову
- "Из желудка все достану и раздам": российские официальные лица о бедных
Всего автопарки госорганов оснащены 630 мигалками.
Число мигалок резко сократилось в 2012 году. Это было предвыборное обещание Владимира Путина, он собирался оставить "несколько десятков" спецсигналов.
На такие радикальные меры он в итоге не пошел, но из имевшихся у чиновников 965 мигалок осталось 569, то есть на 40% меньше.
"Достаточно сложно воевать с теми людьми, которые с удовольствием пользуются этим. Мы их сокращаем, а они потом обратно растут как грибы", - говорил тогда Путин.
С тех пор документ редактировался 14 раз и число мигалок снова выросло - на 61 штуку или на 10%.
Больше всего мигалок с 2012 года получила созданная в 2016 году Росгвардия - 35 штук. Парк Федеральной службы безопасности прирос десятью спецсигналами, теперь у ведомства 207 "маячков". А вот МВД лишилась двух мигалок, и теперь их у ведомства только 98.
- Сечин попросил не приставать к нему с вопросами о мигалке
- Леонтьев - корреспонденту Би-би-си: "Ребят, вы охренели"
Депутаты Госдумы в 2016 году получили четыре дополнительные мигалки.
Две трети всех мигалок (больше 400) находятся в автопарках силовых ведомств (ФСБ, МВД, минобороны, генпрокуратуры, Следственного комитета).
|Как изменилось число мигалок за пять лет
|Ведомство
|2012
|2017
|Изменение
|ФСБ
|197
|207
|+10
|МВД
|100
|98
|-2
|Главы регионов
|83
|85
|+2
|Государственная фельдъегерская служба
|60
|60
|0
|Росгвардия
|-
|35
|+35
|Правительство
|28
|32
|+4
|Генпрокуратура
|30
|30
|0
|Администрация президента
|20
|23
|+3
|Минобороны
|20
|20
|0
|Госдума
|8
|12
|+4
|Следственный комитет
|12
|12
|0
|Совет Федерации
|5
|6
|+1
|МИД
|0
|4
|+4
|Счетная палата
|0
|1
|+1
|Российская академия наук
|0
|1
|+1
|Служба внешней разведки
|1
|1
|0
|Управделами президента
|1
|1
|0
|Росфинмониторинг
|1
|1
|0
|Главное управление специальных программ
|1
|1
|0
|ФАС
|1
|0
|-1
|Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
|1
|0
|-1
|ВСЕГО
|569
|630
|61