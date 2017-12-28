Боно: миру не хватает демократии и рок-н-ролла

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В Америке - Дональд Трамп, в Европе - "брексит". История двинулась вспять, за мир снова придется бороться, и это - шанс на второе рождение рок-н-ролла, сказал фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно в большом интервью журналу Rolling Stone.

"Музыка стала очень девчачьей. С какой-то стороны это и неплохо, но в итоге хип-хоп остался единственной формой выражения юношеской злости - а вот в этом ничего хорошего нет", - сказал Боно.

"Что такое рок-н-ролл, в конце-концов? Его рождает гнев. У великих музыкантов он всегда есть, поэтому The Who такая прекрасная группа. Или Pearl Jam. У Эдди [Веддера] есть эта ярость".

Первое пришествие рок-н-ролла, по мнению Боно, стало результатом "системного шока", который мир пережил после Второй мировой войны, когда человечество вдруг увидело, что способно уничтожить жизнь на Земле.

"Все поменялось, осознанно и бессознательно. Джакометти стал творить по-другому, Пикассо - рисовать иначе. В мир ворвался рок-н-ролл. Все эти дети цветов, любовь и пацифизм - всё это родилось на руинах Второй мировой".

"Мой сын верит, что мир ждет новая рок-революция", - сказал Боно, а на вопрос, что он сам думает о судьбе рок-н-ролла, ответил: "Он вернется".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В октябре U2 завершили турне со старыми песнями, а весной отправятся в новое - с новыми

За 40-летнюю музыкальную карьеру Боно из ирландского бунтаря вырос в звезду с мировым именем и состоянием больше полмиллиарда долларов. Неугомонный борец с бедностью и СПИДом, он на короткой ноге с мировыми лидерами.

До сих пор Боно был уверен, что мир с каждым годом становится лучше, но в 2016 году всё изменилось, рассказал он Rolling Stone. В США победил Трамп, в Великобритании - сторонники выхода страны из Евросоюза.

"Сначала я подумал: "мелодрама какая-то". С чего это вдруг мои знакомые, здравомыслящие вроде люди, стали такие печальные, как будто кто-то умер. А потом я понял. Умерла наша беззаботность", - сказал Боно.

"Поколение, которое выросло с мыслью, что человечество естественным образом эволюционирует в сторону справедливости и равноправия, вдруг осознало, что это далеко не факт".

"Мы возвращаемся туда, откуда пришли. Наше новое - это давно забытое старое. Это пугает. Люди вновь демонизируют "чужих".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боно вхож и к Бушу, и к Обаме, а вот Трампа открыто недолюбливает

На мировые события наложилась личные проблемы Боно со здоровьем: он болел и чудом выжил.

"У многих в жизни бывают такие моменты угасания. Иногда психологические, иногда - физические. У меня был вполне себе физический".

Боно отказался обсуждать подробности, но признался, что это событие наложило отпечаток на новый альбом U2 "Songs of Experience", выпущенный в декабре.

"Весь этот политический апокалипсис в Европе и в Америке вдруг вошел в совершенный резонанс с тем, что происходило со мной", - сказал Боно, и привел в пример песню "The Blackout" с нового альбома.

"Там много смешных строк, я считаю. "Динозавр задумался, что он до сих пор делает на Земле" - я сначала это о себе написал. Но потом понял, что это отлично отражает то, что происходит сейчас в мире. Я подумал: "Боже мой, вот - демократия, я с ней всю жизнь рос, и вот кому сейчас на самом деле угрожает угасание".

Боно ожидал, что альбом выйдет рефлексирующим, но получилось бодро, "немного по-юношески". В свои 57 лет он не собирается останавливаться. U2 только вернулись с гастролей и весной вновь отправятся в турне.

"Мы хотим быть полезными, мы хотим изменить мир. Но в то же время хочется, чтобы было весело. Разве это плохо?" - сказал Боно.

А как сохранить волю к жизни, когда мировые и личные проблемы вдруг сплелись в такой плотный клубок, а тьма сгущается?

"Я верю, что именно в темноте мы учимся видеть. Там, где нет света, нам лучше видно себя самих", - сказал Боно.

И еще один совет от рок-звезды:

"За все эти годы я многому научился у Боба Дилана. И от него я узнал, что в самые серьезные моменты главное - сохранять чувство юмора. Вот, что нужнее всего - чувство юмора, твою мать!".