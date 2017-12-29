Пресса Британии: соцсетям грозят санкциями из-за России

В обзоре британских газет:

Британские депутаты требуют от соцсетей лучшего изучения "российского фактора"

Guardian рассказывает о развитии событий вокруг депутатского запроса в Facebook и Twitter о степени российского влияния на голосование по "брекситу".

В ноябре этого года глава парламентского комитета, расследующего фейковые новости, Дэмиан Коллинз потребовал от соцсетей предоставить список всех российских пользователей, публиковавших контент о прошлогоднем референдуме.

В ответ Facebook сообщил, что изучил деятельность российских аккаунтов в своей соцсети, и общая стоимость размещения российской рекламы на тему "брексита" составила менее одного доллара. За четыре дня ее увидели не более 200 пользователей соцсетей.

Коллинс, возглавляющий также парламентский комитет по прессе, культуре, спорту и цифровым технологиям, счел этот ответ отпиской и требует, чтобы теперь уже до 18 января компании дали новый ответ на депутатский запрос. По мнению политика, соцсетевые гиганты должны показать, что действительно используют все имеющиеся у них возможности для мониторинга нежелательной активности на их площадках.

В письме в Twitter депутат назвал предоставленную информацию совершенно неадекватной. Он считает более чем странным, что от академических исследователей и журналистов депутаты и широкая публика получили больше информации, чем от компаний, которые, казалось бы, имеют больше возможностей для полноценного расследования.

Коллинс также заявил, что если соцсети не предоставят запрошенные данные, проигнорируют запрос парламентариев, не научатся разбираться с проблемным контентом и противодействовать его размещению, то парламентарии задумаются о необходимости ввести санкции в отношении этих американских компаний.

Депутат-консерватор уверен, что именно удар по прибыли компаний может оказаться самым эффективным. Хотя у депутатов нет полномочий наказывать бизнес, они могут нанести урон репутации компаний, обвиняя их в неэтичности.

"Вот уж чего я никак не ожидал, так это что они полностью проигнорируют наш запрос, - сказал Коллинс, комментируя скромный отчет соцсетей. - Они не верят, что у них есть хоть какие-то обязательства перед нами инициировать их собственные расследования о том, что происходило или не происходило на их сайтах".

Российские хакеры перед атаками на Запад тренируются на Украине

Daily Telegraph рассказывает, что представители индустрии кибербезопасности на Украине выяснили, что российские хакеры совершают тренировочные атаки на украинские сайты и компьютерные системы.

Глава киевской компании по кибербезопасности Олексий Ясинский рассказал изданию о мощной хакерской атаке, произошедшей еще в июне, которая парализовала деятельность многих компаний по всей Украине, включая и подразделения западных компаний. Перестали работать терминалы оплаты, банкоматы и другие компьютерные системы, нанеся огромный ущерб компаниям и принеся неудобства людям.

К примеру, датская транспортная компания Maersk сообщила, что потеряла 300 миллионов долларов США из-за этой вирусной атаки.

По мнению директора украинской почтовой службы "Укрпочта" Игоря Смилянского, это была не только спонсированная Россией атака, но жест устрашения: "мы можем парализовать что угодно".

Получателями грузов Maersk были компании в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне, отмечает Джон Холткюист из компании FireEye. По его словам, "они продемонстрировали способность поставить Запад на паузу".

Греческие философы помогут изобличать фейковые новости

Британские газеты рассказывают, что преподаватели одной из ведущих частных английских школ выступили с инициативой по обучению школьников тому, как распознавать фейковые новости.

Новый курс появится в учебном плане частной школы Брайтон Колледж уже в этом учебном году.

Школьники будут учиться распознавать фальшивые новости в соцсетях с помощью греческих философов.

Разработала и будет вести курс преподавательница философии. В основу его будет положено учение Аристотеля о правде.

Инициатива стала ответом на высказанное в начале года правительством и общественными организациями беспокойства, что молодые люди в Британии выходят из школы без навыков, необходимых для идентификации ложных новостей.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com