СМИ России: шесть лет безрезультатной бесконечности

В обзоре российских газет от 29 декабря:

"Коммерсант": незаметный год и безрезультатная бесконечность

2017-й задолго до своего наступления был обречен стать годом, в который ничего не должно было произойти, подводит итоги "Коммерсант". Как результат - в 2018-й государство, по сути, входит без актуальных долгосрочных планов.

Наиболее вероятный президент РФ с марта 2018 года Владимир Путин не намерен обсуждать никакую программу реформ до тех пор, пока не назначит новое правительство, то есть не ранее будущего апреля, предполагает газета. "Реформы же в его понимании - дело, не терпящее спешки, поэтому планируйте сразу на 2019 бюджетный год. Или на 2020-й, времени впереди сколько угодно", отмечает "Коммерсант".

Лишь в двух сферах - безопасность и все, к чему можно приложить определение "цифровой" - 2017-й был годом оживления. К началу 2018 года экономика и политика подошли вооруженные до зубов в потенциальном противостоянии любому виду опасности, а кибербезопасностью занимались вообще все, кто слышал это слово, отмечает издание.

"Цифра" - новая панацея от всех госболезней: в 2018 году появятся первые разочарования в этом лекарстве, предупреждает газета. К тому же, "цифра", "безопасность" и более ничего - слабые столпы для социально-экономической повестки на 2018-2024 годы, а на самом деле на неопределенный срок.

После президентских выборов для всех и политических, и экономических агентов в обществе станет предельно ясно: то, что раньше возможно было отложить на "послевыборов", с апреля 2018 года может быть отложено навсегда. "Если же ничего не сделать - впереди безмятежная и безрезультатная бесконечность, ограниченная ростом ВВП в 1,5-2%, европейским уровнем рентабельности бизнеса, высокими страновыми рисками РФ и ценой нефти. Однако все, у кого есть планы что-то поменять,- потенциальный противник стабильности", заключает "Коммерсант".

Газета.ru: самые сильные решения года

Газета.ru, также отмечая, что не все политические ожидания 2017 года были реализованы, выбрала пять самых удачных решений года. При этом два из них - выход из "Единой России", а также завершение операции в Сирии и начале вывода войск из этой страны - также связаны с именем российского президента.

На первое место газета выносит решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем.

По мнению издания, этим он существенно расширил собственный электорат, потому что не все, кто готов голосовать за него, поддерживает на парламентских выборах "Единую Россию". С другой стороны, создание инициативной группы продемонстрировало, что действующий президент опирается, прежде всего, не на партийные структуры, а на все слои населения, уточняет издание.

На втором месте Топ-5 сильных решений года - решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означало признание последнего столицей еврейского государства, поясняет газета.

Еще два сильных решения: переход Китая от экстенсивной модели экономического развития к интенсивной, то есть смещение фокуса внимания с высоких темпов экономического роста к повышению качества, а также решение Эрдогана стать суперпрезидентом и превратить Турцию из парламентской в президентскую республику. Сам Эрдоган, уточняет Газета.ru, получит широкие полномочия и возможность находиться у власти вплоть до 2029 года.

"Коммерсант": "после ЦБ кулаками не машут"

Расчистка банковского сектора в 2017 году перешла из количества в качество. Как пишет "Коммерсант", несмотря на то, что ЦБ отозвал меньше лицензий, чем раньше, он начал в буквальном смысле перекраивать рынок, добравшись до системно значимых игроков и радикально изменив механизм санации.

На 1 октября доля крупнейших банков с госучастием - Сбербанка и ВТБ (с учетом присоединяемого ВТБ24) - в активах всей системы составляла 46%, отмечает "Коммерсант".

Кроме того, уходящий год показал, что неприкосновенных банков в России больше нет. И если сначала - когда вскрылись проблемы у двух крупных игроков Топ-50 Татфондбанка и банка "Пересвет", в их крах никто не верил, то весной Татфондбанк потерял лицензию, а "Пересвет" ушел на санацию в подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов.

Мало кто верил и в то, что реально под нож пойдет из первой тридцатки банк "Югра" Алексея Хотина, о проблемах которого весь рынок прекрасно знал не первый год. Так что ЦБ в июле открыл новую главу в кампании по расчистке сектора: "Югра" потеряла лицензию, невзирая на ожесточенное сопротивление и возмущение владельца, напоминает газета.

В результате государство получило контрольную долю банковской системы страны и вряд ли на этом остановится. Регулятор уверен, что нашел оптимальный способ решения проблем, и обещает вернуть банки в частную собственность. Но реалистичность этого вызывает обоснованные сомнения, заключает издание.

"Ведомости": новые обозначения федеральных трасс

С 1 января автомобильным дорогам будут присвоены новые номера, сообщает онлайн-версия газеты "Ведомости".

Буквой М теперь будут обозначать федеральные трассы, соединяющие Москву со столицами других стран и административными центрами российских субъектов. Изменения, в частности, коснулись трасс М18 Кола и М20 Псков. С нового года эти дороги будут обозначаться Р21 Кола и Р23 Санкт-Петербург - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия.

Буквой Р теперь будут обозначать федеральные трассы и региональные дороги, ведущие в административные центры России, а буквой А - федеральные трассы и региональные дороги, ведущие к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си