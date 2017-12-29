Блог Пастухова. Ложь как альтернативная правда

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Выражение "фейковые новости" распространилось в 2017 году благодаря Дональду Трампу

В уходящем году всемирно известное издание "Collins Dictionary's" признало выражение "fake news" ("фальшивые новости") словами года, вписав таким образом в историю имя Дональда Трампа.

Это, безусловно, является очередным проявлением русофобии и несправедливости по отношению к России (сарказм).

Имеется другое лицо, которое гораздо больше чем Трамп заслуживает того, чтобы его имя ассоциировалось со словами "fake news".

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В результате его действий наводившая ужас советская "империя зла" окончательно и бесповоротно выродилась в раздражающую "империю лжи".

Ложь как норма публичной политики

Английский фантаст Герберт Уэллс, приехавший в Россию на встречу с Лениным и оставивший об этом замечательные воспоминания "Россия во мгле", среди прочего с удивлением отмечал, что в России много и с упоением лгут.

Он писал, что это касается как высших, так и низших классов, и обман в России считается чем-то вроде доблести.

Как это ни парадоксально, наблюдение Уэллса не является до конца точным. Вряд ли русских можно рассматривать как патологических врунов.

Я бы не осмелился утверждать, что на бытовом уровне в России лгут больше, чем в каком-либо другом месте, включая Великобританию.

Другое дело - публичная сфера. Особенность России в том, что ложь в публичном пространстве здесь часто не только не порицается, но даже поощряется.

Более того, она выглядит чуть ли не нормой публичной политики, причем не только в глазах власти, но и в глазах населения.

Этот феномен, как ни странно, хорошо знаком британским юристам. Начав заниматься юридической практикой в Великобритании, я столкнулся с неожиданной психологической проблемой в работе со многими российскими клиентами.

Их готовность лгать под присягой, делать несоответствующие действительности заявления в суде, подделывать и представлять в суд фальшивые документы была и остается феноменальной, и это многим дорого обошлось.

В итоге еще до начала каких-либо юридических процедур я стал терпеливо объяснять соотечественникам, что, хотя в частной жизни ложь и обман распространены в Англии ничуть не меньше, чем на их исторической родине, публичная ложь здесь наказуема, причем очень жестко.

Настолько жестко, что лгать становится невыгодно.

Ложь как проявление комплекса неполноценности

Причин для официального снисходительного отношения ко лжи в России немало, и все они уходят корнями в глубь веков.

Конечно, немалую роль сыграло русское православие, никогда не относившееся щепетильно к проблеме персональной ответственности за свои поступки. Но дело не только в этом.

Несмотря на свои гигантские географические размеры, а до недавнего времени и численность населения, русские всегда воспринимали себя как культурное меньшинство, вынужденное постоянно сопротивляться противнику, многократно превосходящему его по силам, сначала по отношению к Азии, а потом и по отношению к Европе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption При Путине советская "империя зла" превратилась в "империю лжи"

Ложь в России рассматривается как орудие слабого против сильного, как оправданное средство защиты при неравенстве сил.

Проблема не в том, что в России много и с удовольствием лгут, а в том, что часто гордятся этим. Когда речь заходит о политике и идеологии, ложь в России рассматривается как альтернативная правда.

Возможно, именно поэтому слово "правда" не совпадает в русской речи со словом "истина". Правдой в России может быть и то, что соответствует действительности, и то, что ей не соответствует.

Главное, чтобы оно соответствовало представлениям говорящего о справедливости. Справедливая ложь в России ценится выше, чем несправедливая истина.

В России лгут с миссионерским экстазом. Это основа знаменитого русского двоемыслия. Эта вседозволенность и нравственная снисходительность к себе есть не что иное как проявление комплекса неполноценности по отношению к сильным мира сего, рабская привычка, уходящая корнями в крепостничество.

Это затрагивает и отношения России с другими странами. Постоянно рассуждая о величии России, многие из русских в глубине души не верят в способность страны отстоять свою независимость, не прибегая к такому средству, как ложь.

Они уверены, что их маленькая ложь извинительна на фоне "большой лжи" их грозных конкурентов.

Ложь внутреннего сгорания

В посткоммунистической России в течение нескольких десятилетий, прежде чем стать главным продуктом российского экспорта, ложь оставалась товаром для внутреннего потребления.

Тяжелые испытания, которые пришлось пережить России после поражения в холодной войне, лишь обострили многовековую проблему. После небольшого перерыва, когда горбачевская гласность осветила тонким лучиком это царство вранья, в России снова стали лгать с упоением.

Наверное, какие-то личные качества Владимира Путина способствовали тому, что его стиль правления вошел в резонанс с предрасположенностью элит и населения России к неограниченному использованию лжи.

Неслучайно знаковым моментом, предвосхитившим все будущее "царство", стала трагедия подводной лодки "Курск".

Нежелание или неспособность Путина разрешить кризис, рассказав правду о случившемся, привело тогда к первому серьезному расколу пост-ельцинской элиты. Именно тогда независимым медиа был вынесен смертный приговор.

В течение следующего десятилетия происходило лишь механическое накопление лжи в публичной политике, которое в нарастающих объемах использовалось для решения локальных задач.

Ложь сопровождала практически любую акцию Кремля, будь то война с терроризмом или резонансные судебные процессы.

Параллельно власть реализовала единственный свой проект по созданию вертикали - вертикали контроля над электронными средствами массовой информации и основными печатными изданиями в стране. Таким образом, для большой лжи была проторена большая дорога.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Еще недавно тролли были исключительно сказочными персонажами. Теперь, чтобы с ними встретиться, достаточно зайти в интернет

К началу третьего срока Путина уровень лжи в российской публичной политике достиг критической массы. Революция "рассерженных горожан" стала триггером для перехода от артельного производства вранья к конвейерному.

Создание на рубеже 2012-13 годов ольгинской "фабрики троллей" под кураторством личного повара Путина Пригожина можно считать отсечкой для начала новой эпохи. С этого момента троллинг стал основным и универсальным методом российской внутренней политики.

Украинская революция, напугавшая Кремль и породившая русскую контрреволюцию, привела к тому, что все государственные медиа были выстроены по образу и подобию ольгинских троллей.

С этого момента конвейер заработал в обратную сторону. Яд лжи, двуличия и лицемерия, копившийся в сфере публичной политики, огромным медийным шприцем впрыснули в вену общественного сознания.

Ложь распространилась по русской жизни как вирус, стала массовым и повседневным явлением, общей и универсальной нормой жизни.

Скифские войны России

Даже рупор российского МИДа Мария Захарова вынуждена была недавно признать, что внешняя политика всегда является продолжением внутренней.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что ложь стала главным оружием внешней политики России в ее борьбе с Западом, в котором она видит своего главного врага.

Современная Россия взяла на вооружение тактику Коминтерна, который, к слову сказать, Сталин был вынужден распустить только в годы Второй мировой войны по требованию партнеров по антигитлеровской коалиции.

Эта тактика состоит в создании искусственных противоречий и обострении естественных противоречий между западными странами, а также между политическими партиями и группами внутри каждой из западных стран в отдельности.

С этой целью Россия под видом альтернативной информации занимается целенаправленным распространением дезинформации среди специально отобранного контингента, добиваясь иногда немалых успехов. При этом следует различать оборонительную и наступательную ложь.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рупор российского МИДа Мария Захарова часто обвиняет Запад в двойных стандартах

К первой относится распространение дезинформации по таким значимым для Кремля вопросам, как дело Магнитского, международные судебные разбирательства по искам акционеров ЮКОСа, допинговый скандал и другие.

Ко второй - информационные кампании, сопровождающие так называемые "гибридные войны", в первую очередь - на Украине. На решение этих задач из года в год тратится все больше средств.

По сути, Россия делает сегодня все то, в чем сама упрекает Запад, обвиняя его в развязывании холодной войны и подготовке "цветных революций".

Население России прекрасно отдает себе отчет в том, что на самом деле происходит, и при этом всецело поддерживает внешнеполитический курс Кремля, не испытывая никакого нравственного дискомфорта.

В глазах обывателя сознательное распространение дезинформации - не более чем удачный тактический прием в одной из бесконечных "скифских войн" России.

Ложь как буревестник революции

Ситуация, когда общество и государство оказываются сверху до низу опутаны паутиной всепроникающей лжи, не является уникальной, как для самой России, так и для других стран.

Нечто подобное имело место в России в конце ХIX - начале ХХ веков. Похоже в этом смысле выглядело французское общество в последние десятилетия правления Людовика XVI.

Это один из самых верных признаков неотвратимости революции, разрубающей эту паутину вранья вместе со всем старым порядком.

Существует легенда, что на вопрос почему в Англии нет антисемитизма, Черчилль якобы ответил: "Потому что мы не считаем себя глупее евреев".

В конечном счете ложь будет изгнана из публичной сферы в России только тогда, когда в ней появятся элиты, не страдающие комплексом неполноценности, ни по отношению к Западу, ни по отношению к Востоку, и не нуждающиеся во лжи во спасение.