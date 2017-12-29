Подкаст Би-би-си: с Новым годом, товарищи, с новыми ценами, господа!

Правообладатель иллюстрации Jessy Kaner/BBC Image caption "Дорогой Гриша, пиши! Твои письма мне очень нужны. Сигареты пропали, а махорку заворачивать не во что"

Накануне 1992 года команда передачи "Аргумент" Русской службы Би-би-си подготовила специальную программу из студии в Москве с писателем Аркадием Хайтом и артистом-пародистом Геннадием Хазановым.

Как объясняет ведущий Саймон Броуди в начале передачи, в гостях у новогоднего выпуска были бывший президент, претендент на престол, спаситель России и учитель английского языка. В новогоднем выпуске также много шутят о ценах.

"Дорогой Гриша, пиши! Твои письма мне очень нужны. Сигареты пропали, а махорку заворачивать не во что", - Аркадий Хайт читает письмо своему другу, в котором он ярко описывает проблемы обычной жизни в годы перестройки.

Гости с юмором обсуждают основные события ушедшего года и стараются понять, что будет с новой страной - СНГ ("Союз Нищих и Голодных", как шутят в передаче) в наступающем 1992 году.

Геннадий Хазанов пародирует Горбачева и поздравляет граждан с Новым Годом, но не обещает ничего хорошего: "Я не Дед Мороз, а Раиса Максимовна не Снегурочка".

Правообладатель иллюстрации Jessy Kaner/BBC Image caption "Проезд на лифте - два рубля этаж, плюс 10 рублей за вызов лифта"

"Пока мы смеемся, мы живем"

В этой программе из радиоархива Русской службы Би-би-си вы услышите и пародию на Жириновского - "Россией должны руководить только русские! Да, я Владимир Вольфович!".

В нее же включен и шутливый рассказ Аркадия Хайта о ценообразовании: "Поросенок с хреном - 800 рублей, поросенок без хрена - 600 рублей, хрен без поросенка - 70 рублей, ни поросенка, ни хрена - 3 рубля 70 копеек! Проезд на лифте - два рубля этаж, плюс 10 рублей за вызов лифта"; а также новогодние пожелания артистов слушателям - не падать духом на трудном пути к демократии, а смеяться больше, потому что "пока мы смеемся, мы живем!"