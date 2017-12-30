Лондон, культура, январь: световые шоу, Ferrari и мюзикл по Дилану

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна из главных достопримечательностей лондонского января - световые шоу, которыми украшается город. На снимке - "Свет духа", световая инсталляция художника Патриса Уорренера на фасаде Вестминстерского аббатства

Январь - месяц для лондонской культуры относительно тихий. Первую неделю, а то и две город да и вся страна медленно, неторопливо отходят от рождественской спячки, некоторые театры и вовсе уходят на каникулы. Тем не менее, говорить о культурной пустоши невозможно, и я без труда отыскал десяток самых интересных, на мой взгляд, событий января.

Новогодний парад. 1 января

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядела одна из тысяч картинок Новогоднего парада прошлого 2017 года

В новогоднюю ночь десятки тысяч лондонцев и приезжих собираются вокруг елки на Трафальгарской площади, чтобы именно в центре столицы встретить Новый год. Основываясь на собственном опыте, я бы предостерег от попыток выбраться туда ночью: толпа, давка, отсутствие элементарных удобств, и смотреть, в общем-то, нечего.

Короче, лучше воздержаться.

А вот наутро, при свете дня уже вполне можно выйти в город и насладиться традиционным Лондонским новогодним парадом. В 2018 году он пройдет в 32-й раз с участием 8,5 тысяч артистов, музыкантов, танцоров, клоунов и акробатов из 20 стран мира.

Стартует он ровно в полдень от отеля "Риц", пройдет к Пикадилли-Серкус, затем по Риджент-стрит и Пэлл-Мэлл выйдет на Трафальгарскую площадь и по улице Уайтхолл дойдет до Биг Бена, где для лучшего обозрения построены специальные трибуны.

Билет на них вам обойдется в 30 фунтов, но оттуда вы сможете в полной мере насладиться кавалерией, старинными автомобилями, воздушными шарами, шествием ослов, духовыми оркестрами, этническими танцорами и множеством других более или менее экзотических развлечений.

Праздники света "Люмьер" и "Зимние огни". 16-21 и 18-21 января

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Les Lumineoles - световая инсталляция группы французских художников Porte par le vent в створе домов улицы Пикадилли - один из самых ярких и запоминающихся образов фестиваля Lumiere London 2016 года

Новогоднее настроение поддержат и два грандиозных световых фестиваля - Lumiere London и Winter Lights. Проходят они практически одновременно - соответственно 18-21 и 16-21 января, но проводятся при этом совершенно независимо друг от друга.

Концепция у них схожая - художники по свету выбирают самые привлекательные места британской столицы и превращают их своим искусством в сияющие праздники света, цвета и огня. Принципы организации фестивалей, правда, разные.

Lumiere London разбрасывает по всему городу грандиозные световые инсталляции: "Эфир" и "Зимний свет" на площади у вокзала Кингз Кросс, "Космоскоп" недалеко от Британского музея, "Свет духа" в Вестминстерском аббатстве, "Суперкуб" на рынке Сент-Джеймс на Пикадилли и многие другие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Организаторы другого светового фестиваля Winter Lights ареной своих световых инсталляций сделали Канэри-Уорф - современный банковский район на востоке Лондона

Ну а Winter Lights, оставив древний исторический центр своим коллегам-конкурентам, сосредоточился на лондонском Нью-Йорке - современном районе Канэ́ри-Уорф с его небоскребами, каналами и мостами, которые и сами по себе, без световых шоу - захватывающее зрелище.

Уникальные пространства как внутри зданий, так и на улицах, площадях и набережных предоставлены световым художникам для шоу с захватывающими названиями: "Редуцированные пейзажи", "Поларис", "Разлом", "Игривые тени", "Граффити солнечного света" и многие другие.

"Девушка из северной страны" Noel Coward Theatre, 29 декабря 2017 - 24 марта 2018 гг.

Правообладатель иллюстрации Noel Coward Theatre Image caption Одна из самых ярких театральных премьер 2017 года - "Девушка из северной страны" перенесена в 2018-м на сцену театра Ноэла Коуарда в лондонском Уэст-Энде

Поставленный еще летом уходящего года на сцене "академического" театра Олд Вик (до 1976 г. здесь работал Королевский Национальный театр) спектакль "Девушка из северной страны" по пьесе ирландского драматурга Конора Макферсона пользовался таким успехом у зрителей и критики, что постановку было решено перенести из чуть отдаленного и размещенного за вокзалом Ватерлоо театра в самое сердце театрального Уэст-Энда - театр, носящий имя великого драматурга, актера и режиссера Ноэла Коуарда.

Немалая часть успеха обусловлена прямой связью пьесы и спектакля с песнями, да и самим образом Боба Дилана. Название позаимствовано у ранней, еще 1962 года, песни Girl from the North Country, и весь спектакль пронизан дилановскими песнями - их там ни много, ни мало 20 штук. Действие пьесы происходит на родине Роберта Зиммермана - в городке Дулут в штате Миннесота, в 1934 году, в самый разгар Великой депрессии.

Более того, предложение написать пьесу Макферсон получил от самого певца, и она полностью отвечает вот уже давним стремлениям Дилана углубляться в корни своего прошлого - как личного, так и истории страны. Несмотря на обилие песен, спектакль вовсе не беззаботный мюзикл, а серьезный анализ расовых, классовых и социальных проблем общества.

Мне самому попасть на спектакль Олд Вик не удалось, и теперь я с нетерпением жду возможности увидеть "Девушку из северной страны" на сцене театра Ноэла Коуарда.

Лондонский международный фестиваль мимов. 10 января - 3 февраля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Движение во всех его зачастую самых неожиданных проявлениях - суть и смысл Лондонского фестиваля мимов. На снимке сцена из спектакля 'Oper Opis' Димитри де Перро и Мартина Зиммермана на фестивале 2010 года

Слово "мим" в его русском значении лишь отчасти отражает широчайшую палитру самых разнообразных, но неизменно ярких зрелищ, которые вот уже 40 лет предлагает лондонцам в середине января этот замечательный фестиваль.

"Если взглянуть на любое новое театральное движение, то начало его вы непременно обнаружите в Лондонском фестивале мимов" - эти слова театрального критика New York Times очень точно отражают новаторскую сущность фестиваля, в основе которого движение - театральное, цирковое, кукольное.

Движение серьезное и смешное, традиционное и авангардное, но всегда захватывающее.

Именно Фестиваль мимов заложил основы успешной международной карьеры российских театров "Дерево", "АХЕ" и "Черное небо белое". Проходит фестиваль на самых разных театральных площадках города. Подробная программа здесь.

Юбилейный концерт в честь 50-летия оркестра London Sinfonietta, 24 января, Royal Festival Hall

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выступление музыкантов London Sinfonietta на фестивале Future Underground в Лондоне, сентябрь 2015 г.

Основанный в революционном 1968 году оркестр, несмотря на солидный возраст, с гордостью несет ореол новаторства, неустанного экспериментаторства в поиске нового музыкального языка и новых средств музыкальной выразительности.

Да, музыкальный язык создают композиторы, но говорят на нем музыканты, и именно благодаря Sinfonietta многие композиторы второй половины ХХ века нашли путь к слушателю. Достаточно сказать, что первой записью оркестра стала композиция "Кит" британского композитора Джона Тавенера, изданная в 1970 году на фирме "Битлз" Apple Records.

По заказу Sinfonietta свои композиции писали Янис Ксенакис, Лючано Берио, Стив Райх, Джонни Гринвуд (Radiohead), Томас Адес, Харрисон Бёртуистл и многие другие.

В юбилейном концерте музыкантами Sinfonietta будут руководить основатель оркестра Дэвид Атертон и приглашенные дирижеры Джордж Бенджамин и Владимир Юровский. В программе - Стравинский, Лигети, Бёртуистл и другие.

Андреас Гурски, галерея Hayward, 25 января - 22 апреля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выставка немецкого фотохудожника Андреаса Гурски станет первой экспозицией в галерее Hayward после длившегося несколько лет ремонта

Как и London Sinfonietta, Hayward Gallery - одно из самых значимых мест на художественной карте Лондона - отмечает в новом году свой полувековой юбилей. На протяжении нескольких лет галерея в Southbank Centre была закрыта на ремонт и реконструкцию. В январе она, наконец, открывается и открывается выставкой немецкого фотографа и художника Андреаса Гурски.

"Подлинный новатор, занятый размышлениями о нашем времени и попытками отразить его в своем искусстве, Горски - идеальная фигура для начала 50-го года существования нашей галереи", - так высказался о предстоящей выставке директор Hayward Ральф Ругоф.

Кстати, сам Ругоф только что был назначен на почетную должность куратора следующей, 58-й Биеннале современного искусства в Венеции.

"Золушка" Мэттью Борна. Театр Sadler's Wells до 27 января

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Действие своей "Золушки" режиссер-постановщик и хореограф Мэтью Борн перенес в годы Второй мировой войны

Совершенно не случайно в название спектакля по классическому прокофьевскому балету вынесено имя хореографа. Мэтью Борн - подлинный реформатор британского балета, на счету которого поистине революционные постановки "Лебединого озера" и "Кармен" Родиона Щедрина - в его версии спектакль называется Car Man, и действие его, основанное на романе Джеймса Кейна "Почтальон звонит дважды", происходит на территории автозаправки.

"Золушка" - спектакль не менее революционный. Впервые он был поставлен 20 лет назад, в 1997 году, и нынешнее возобновление приурочено к 30-летнему юбилею труппы Борна New Adventures.

Действие перенесено в годы Второй мировой войны, в период так называемого "блица" - усиленной бомбардировки Лондона авиацией Люфтваффе. В центре спектакля - роман между живущей с мачехой и сестрами скромной работницей и мужественным летчиком британских ВВС.

"Под кожей Ferrari". Музей дизайна до 25 апреля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Общая стоимость представленных на выставке в Музее дизайна автомобилей Ferrari превышает 140 млн фунтов

Промышленный дизайн давно и прочно вошел в сферу искусства, пусть и искусства прикладного. Никогда не забуду то оглушительное впечатление, которое произвела на меня проходившая несколько лет назад в лондонской галерее Barbican выставка мотоциклов Harley Davidson - настоящее пиршество форм, красок, фантазии и воображения.

Итальянский дизайн в отличие от американского скромнее, изящнее, элегантнее. Не случайно он считается эталоном. И автомобили Ferrari с их изысканной, причудливой, мгновенно узнаваемой формой - одно из высших его достижений.

Выставка в Музее дизайна прослеживает всю историю культовых автомобилей с момента создания фирмы итальянским автогонщиком и предпринимателем Энцо Феррари в 1929 году до будущих, пока еще находящихся на стадии проектирования моделей.

Фестиваль VAULT 2018. The Vaults, Waterloo. 24 января - 18 марта

Правообладатель иллюстрации The Vaults Image caption Фестиваль под сводами - одно из самых культовых мест лондонского андерграунда

Слово "vault" английском языке означает "сводчатое помещение, подвал со сводами". И один из самых ярких лондонских фестивалей художественного андеграунда в полном смысле соответствует не только своему стилистическому определению, так как проводится он буквально underground, то есть под землей, но еще и собственному названию, ведь подземелье это - подвалы со сводами.

Подвалы эти организаторы фестиваля обнаружили в обширных пространствах под вокзалом Ватерлоо. Заброшенные туннели, склады, тупики стали идеальным пространством для экспериментального искусства, и с 2012 года каждую зиму они превращаются в бесконечный лабиринт с десятками театральных зальчиков, концертных площадок, выставочных помещений, баров, пабов и ресторанов.

Раз забравшись в этот лабиринт, бродить по нему можно бесконечно - жизнь там никогда не прекращается, и там никогда не бывает скучно. Главное - найти вход в этот подвал, спрятанный в глубине разукрашенного граффити туннеля. Подробные объяснения и программа в деталях на сайте фестиваля.

Миша Аникст "Магия времени". Галерея Afridi до 18 января

Правообладатель иллюстрации Misha Anikst Image caption Фактура на фотографиях Миши Аникста из серии "Магия времени" выглядит настолько реальной, что трудно удержаться от желания отколупнуть шелушащуюся краску

Миша Аникст - британско-российский художник, фотограф и дизайнер. Поселившись в Лондоне в 1990 году, Аникст превратился в одного из самых востребованных современных графических дизайнеров. В 2017 году он стал лауреатом Британской премии книжного дизайна.

"Магия времени", однако, - проект не дизайнерский. С первого взгляда понять, что представляют собой эти работы - ни по содержанию, ни по технике исполнения - невозможно. То ли это чистая абстракция, то ли изображения неких странных предметов, предназначение которых понять невозможно.

То ли это живопись, то ли акварель, то ли и вовсе коллажи - отслаивающуюся краску ужасно хочется потрогать руками.

Оказывается, это всего лишь фотографии - без малейшей ретуши, без какой бы то ни было аналоговой или компьютерной обработки. А сфотографированы всего лишь детали старых, разваливающихся, прогнивших автомобилей, обнаруженных Аникстом на какой-то автомобильной свалке в Америке. Разлагающийся мир обретает невероятную красоту.

(Галерея Afridi, 76 Royal Hospital Road SW3 4HN. По предварительной договоренности. Тел. +447973112967 email: info@shahbazafridi.com)